Иркутский Сент-Экзепюри

Твёрдый взгляд. Не суетлив. Сдержан в жестах и словах. Он из тех, которые многое испытали и многое понимают. Лётчик, сибиряк, мужик, выросший из народной гущи. Таково первое впечатление о Валерии Николаевиче Хайрюзове, писателе, драматурге и кинорежиссёре. Ему и его творчеству в конце сентября была посвящена встреча со зрителями в Иркутском городском театре народной драмы, ставшем подлинной лабораторией культуры и центром военно-патриотического воспитания населения.

Встреча проходила в необычной и захватывающей форме спектакля, на протяжении которого красной нитью был диалог двух служителей культуры, члена Союза писателей России Валерия Хайрюзова и заслуженного артиста России Михаила Корнева. Монологи, вопросы и ответы, а на них ярким бисером нанизывались театральные сцены, мужской хор, отрывки из документальных и публицистических фильмов. Вот мальчишки примеряют лётные шлемы, читают рассказ о полётах и запрокидывают головы, провожая завистливыми взглядами доносящийся с неба рокот лёгкого одномоторного самолёта. Не так ли школьник Валерка Хайрюзов мечтал о романтической профессии лётчика?

Предместье Жилкино, школа номер 35, построенная в далёком 1728 году, в которой когда-то учился апостол Сибири, Святитель Иннокентий Вениаминов, а 150 лет спустя – будущий «сибирский Сент-Экзюпери». Здание школы, раньше духовной семинарии, сохранилось до наших дней, и к нему всегда приходит на поклон по приезду на родину её выпускник, мэтр иркутской литературы.

В следующей сцене – курсанты Бугурусланского лётного училища, танцующие пары, девушки в ситцевых платьях моды полувековой давности, вызывающие щемящее чувство ностальгии у зрителей старшего поколения. И вот она, осуществлённая мечта, путь от лётчика до командира корабля. Кадры хроники, где мастер воздушного вождения запечатлён в аэропортах Усть-Кута, Мамы... Он летал на легендарной «Аннушке», самолёте Ан-2, который, единственным в мире в своём классе, выпускался на протяжении 60 лет. Взлёты и посадки, порой непредвиденные, преодоление грозовых фронтов и обледенений, воздушных ям и ураганных порывов, – всё это знакомо пилоту 1-го класса Хайрюзову. Но, несмотря ни на что, лётная профессия полна романтики, когда из кабины аэроплана линия горизонта принимает очертания круглой планеты. А под крылом – просторы Восточной Сибири, Якутии, красота обозрения, переплетённая с опасностями, требующими принятия точных и смелых решений.

Опыт, впечатления, раздумья заставили покорителя воздушных маршрутов взяться за перо. Его имя стало появляться на страницах газет, затем в известных журналах Сибири и России. Первая книга «Непредвиденная посадка» издана в конце 70-х, с ней пришёл и первый успех, а ещё через пару лет писатель получил диплом об окончании отделения журналистики Иркутского университета. Следующая повесть «Опекун» – житейская история о простых людях, об укладе человеческой души в мире взрослых и детей. Она навеяна собственным нелёгким опытом воспитания младших сестёр и братишки и принесла автору премию Ленинского комсомола. Так жизненный подвиг молодого человека, взвалившего на себя родительские обязанности и заботы, вылился в крупный успех. Следование правде жизни отныне и навсегда станет его литературным кредо.

...Снова на сцене двое, ведущий напоминает о значимых событиях в жизни писателя, интересуется творческими планами, и разговор переносится в плоскость кинорежиссёрских устремлений. На экране – кадры хроники Великой Отечественной войны, артисты исполняют «Прощание славянки». Зал в единодушном порыве встаёт, выражая дань признания защитникам Отечества всех времён. Да, неслучайно фильм «Русская голгофа», снятый по сценарию Валерия Хайрюзова, стал призёром Международного кинофестиваля «Золотой Витязь»!

...Когда наступил час испытаний, Валерий Хайрюзов, будучи депутатом Верховного Совета РСФСР, встал в ряды защитников Белого дома, отстаивая законно избранную власть. Тяжёлые кадры танкового расстрела здания парламента, толпы мечущихся людей, где-то трупы на дорогах. Потом вывод «побеждённых», руки за головами, из здания, стены которого заволакиваются клубами чёрного дыма. Что была за необходимость подавлять гражданские инициативы орудийными залпами? Всевышний уберёг страну от новой гражданской войны...

И снова большая литература. Одна за другой книги о лётчиках и дороге в космос, об исторических событиях и становлении стратегической авиации, а ещё о жизни и деятельности последнего 1-го секретаря обкома КПСС и даже рассказ об Элвисе Пресли. Творчеству Хайрюзова характерны короткие повести, построенные на динамически раскрученных сюжетах, где при внешней сдержанности письма – глубокое проникновение в психологию героев, сильных духом; не идеализированных манекенов, а живых людей, которые окружают нас в жизни и понятны нам. Они же в критический момент способны на героические поступки. По отзыву Василя Быкова, «литературная манера прозаика, неторопливая и обстоятельная, вызывает заслуженное уважение». В ней критик видел «стремление к ясности изображения, предельно точному выражению чувств и переживаний».

Пьеса же Валерия Николаевича «Иннокентий» особо притягательна. Первый епископ Приамурья и Северной Америки Иннокентий Вениаминов, позже митрополит Московский и епископ Православной Российской церкви, был первым сподвижником иркутского генерал-губернатора Николая Муравьёва в освоении Дальнего Востока и наряду с ним считается основателем Благовещенска. Они вместе вели переговоры с Цинской императрицей, в результате которых левый берег Амура отошёл к России.

...И в заключение – кинозарисовка Хайрюзова о местечке Чанчур, сибирской глубинке на верхней Лене, которая наводит на столь же глубокие размышления. Кинорежиссёр с такой любовью преподнёс этот скромный хуторок, затерявшийся в необъятных таёжных просторах, что буквально заворожил зрителей, затаивших дыхание при соприкосновении с первозданной красой природы. В Чанчуре (в переводе с эвенкийского – «чистая вода») когда-то насчитывалось до двух десятков домов, а сегодня проживает один житель, инспектор Байкало-Ленского заповедника Владимир Трапезников. В летний сезон сюда приезжают на отдых горожане. Где им ещё отдыхать, если, по оценке Валентина Распутина, Чанчур – один из сохранившихся на свете райских уголков?

Россию со всех сторон обвиняют во владении незаселённой Сибири, намного превосходящей территорию перенаселённого Европейского материка. А ведь именно безжизненность природного пространства является лучшей гарантией сохранения биосферы земли, её живых организмов и среды обитания. Неслучайно в Сибири создана огромная сеть национальных парков и заповедников, в которых тысячи видов больших и малых обитателей Земли успешно существуют, сохраняют и умножают численность. Такова планетарная миссия России, где мы, сибиряки, поставлены часовыми охраны природы.