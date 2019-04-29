Строение и особенности Viatti учитывают климатическую специфику зимы в России

По результатам аналитического исследования, проведенного оператором фискальных данных OFD.ru, зимние шины Viatti вошли в топ-10 по объемам проданной продукции. В ассортименте бренда присутствуют как шипованные, так и нешипованные модели – всего 6 зимних линеек.
Компания исследовала более 50 шинных брендов и данные более 2,5 млрд кассовых чеков. Наибольшую активность в закупках зимних моделей в исследуемый период проявила Новосибирская область, реализовав 25% от всех шин в России. Далее в топ-5 регионов вошли: Омская область – 24%, Санкт-Петербург – 9%, Москва – 4% и Республика Дагестан – 3%.
«Вся продукция бренда Viatti предназначена в первую очередь для российских дорог – их строение и особенности учитывают всю климатическую специфику нашей зимы. Надежность, качество и хорошая износостойкость делает наши шины востребованным товаром не только в России, но и за рубежом», – отметил Андрей Бутон, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».
Сегмент внедорожников и кроссоверов: нешипуемые Viatti Bosco S/T и Шипуемые Viatti Bosco Nordico. Viatti Bosco S/T выделяются комфортом и бесшумностью вождения со способностью выдерживать значительные нагрузки. При разработке шины использованы технологии переменной жесткости боковины, шина снабжена усиленным центральным ребром и продольными рядами блоков, эффективной снего- и водоотводной системой Hydro Safe V. Viatti Bosco Nordico характеризуют улучшенная проходимость по глубокому снегу, которой способствуют специальные углубления в плечевых шашках по технологии SnowDrive.
Сегмент легковых автомобилей: нешипуемая Viatti Brina и шипуемая Viatti Brina Nordico. Модели отличаются боковинами переменной жесткости, которые приспосабливаются к рельефу дороги, ассиметричным рисунком протектора, а также скошенными плечевыми зонами, улучшающие маневренность.
Сегмент коммерческого транспорта: шипуемая Viatti Vettore Inverno и нешипуемая Viatti Vettore Brina. Продукцию этого модельного ряда отличает высокая грузоподъемность, прочность и хорошие показателями экономии топлива.
Бренд Viatti – надежные легковые и легкогрузовые шины, выпускаемые на производственных мощностях шинного комплекса KAMA TYRES.
KAMA TYRES – шинный комплекс группы ПАО «Татнефть», который обеспечивает полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 26 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.
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