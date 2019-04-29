ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Строение и особенности Viatti учитывают климатическую специфику зимы в России
ИА БайкалИнформ   
29 Апреля 2019 г.
Изменить размер шрифта

По результатам аналитического исследования, проведенного оператором фискальных данных OFD.ru, зимние шины Viatti вошли в топ-10 по объемам проданной продукции. В ассортименте бренда присутствуют как шипованные, так и нешипованные модели – всего 6 зимних линеек.

 

По результатам аналитического исследования, проведенного оператором фискальных данных OFD.ru, зимние шины Viatti вошли в топ-10 по объемам проданной продукции.

Компания исследовала более 50 шинных брендов и данные более 2,5 млрд кассовых чеков. Наибольшую активность в закупках зимних моделей в исследуемый период проявила Новосибирская область, реализовав 25% от всех шин в России. Далее в топ-5 регионов вошли: Омская область – 24%, Санкт-Петербург – 9%, Москва – 4% и Республика Дагестан – 3%.

«Вся продукция бренда Viatti предназначена в первую очередь для российских дорог – их строение и особенности учитывают всю климатическую специфику нашей зимы. Надежность, качество и хорошая износостойкость делает наши шины востребованным товаром не только в России, но и за рубежом», – отметил Андрей Бутон, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».

Сегмент внедорожников и кроссоверов: нешипуемые Viatti Bosco S/T и Шипуемые Viatti Bosco Nordico. Viatti Bosco S/T выделяются комфортом и бесшумностью вождения со способностью выдерживать значительные нагрузки. При разработке шины использованы технологии переменной жесткости боковины, шина снабжена усиленным центральным ребром и продольными рядами блоков, эффективной снего- и водоотводной системой Hydro Safe V. Viatti Bosco Nordico характеризуют улучшенная проходимость по глубокому снегу, которой способствуют специальные углубления в плечевых шашках по технологии SnowDrive.

Сегмент легковых автомобилей: нешипуемая Viatti Brina и шипуемая Viatti Brina Nordico. Модели отличаются боковинами переменной жесткости, которые приспосабливаются к рельефу дороги, ассиметричным рисунком протектора, а также скошенными плечевыми зонами, улучшающие маневренность.

Сегмент коммерческого транспорта: шипуемая Viatti Vettore Inverno и нешипуемая Viatti Vettore Brina. Продукцию этого модельного ряда отличает высокая грузоподъемность, прочность и хорошие показателями экономии топлива.

Бренд Viatti – надежные легковые и легкогрузовые шины, выпускаемые на производственных мощностях шинного комплекса KAMA TYRES.

Источник: Ofd.ru

  • KAMA TYRES – шинный комплекс группы ПАО «Татнефть», который обеспечивает полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 26 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ МАСТЕРА И МАСТЕРИЦЫ, САДОВОДА И ОГОРОДНИКА Домашнему мастеруДомашнему мастеру: книги и товары Рукодельница Мода для пожилых Полезные мелочи Хозяйке и рукодельнице: книги и товары Наша клумба На грядкахВ саду Дачнику на заметку Сохраняем урожай На подоконнике Товары для садоводов Книги по садоводству
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 