ПК – не просто техника в углу, а безграничные возможности

Уже никого не удивляет, что старшее поколение умеет уверенно работать на компьютерах, хотя несколько лет назад для многих подобное считалось недоступным. Для тех, кто еще не освоил компьютерную грамотность, можно привести в пример ряд возможностей, которые даст ПК человеку, чтобы последний захотел научиться. Разберемся на месте и поймем, что освоить работу на компьютере просто необходимо.

Во-первых, компьютер – это безграничные возможности общения. Сейчас редко кто отправляет письма почтой. Написать, купить конверт, отнести послание, которое будет идти несколько дней. В настоящее время все проще. Умеющий работать на ПК просто отправит свое письмо электронной почтой, и адресат получит сообщение мгновенно. Разве обучение не стоит того? Общаться можно с родными, близкими, с заведенными в Сети друзьями. Также можно писать при необходимости в разные организации – предлагать свои идеи, участвовать в конкурсах, а иногда и пожаловаться на неподобающую работу каких-нибудь служб.

Кстати, долгое сидение за ПК может привести к тому, что заставка на рабочем столе страшно надоест. Но знающий тонкости процесса всегда найдет, как обновить картинку. В Интернете есть масса сайтов, с которых можно скачать и обычные обои, и в 3D-формате, и движущиеся. Но только для начала нужно все-таки освоить умную машину.

Научившись пользоваться ПК, можно посещать интернет-ресурсы разной направленности. Пишете стихи, рисуете, занимаетесь йогой – во Всемирной паутине всегда можно найти единомышленников на тематических форумах, а также в группах в социальных сетях. Для более продвинутых «компьютерщиков» можно предложить пообщаться и в Скайпе. К ПК достаточно купить качественную веб-камеру и наушники с микрофоном. А в ноутбуке, к примеру, все необходимое для визуального общения уже встроено. Улетели ваши дети и внуки в другую страну – добро пожаловать в Скайп, и бесплатные видеозвонки с ними будут обеспечены.

В Интернете можно не выходя из дома научиться делать покупки. Особенно это актуально для людей старшего возраста, ведь иногда здоровье пошаливает и по квартире-то ходить нелегко, а уж выйти куда-то – подавно. Заказать можно в сетевых магазинах все что угодно. Но, конечно, нужно убедиться в надежности продавца, собрав информацию на форумах, от знакомых или друзей.

Еще в Сети можно посещать библиотеки и скачивать себе понравившиеся книги. Много ресурсов живет за счет рекламы и работает для своих клиентов бесплатно. Если скачать издание в формате Word, можно и шрифт подстроить, и прочитанные страницы удалить. Плюсы, как говорится, налицо.

Весь вышеперечисленный функционал – лишь малая толика того, что даст человеку обучение на ПК. И поэтому людям старшего поколения стоит попробовать взять несколько уроков и открыть для себя совершенно новый мир и новые возможности.

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