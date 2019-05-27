KAMA TYRES: не рекомендуется использовать шины более 4-5 лет

Шинный комплекс KAMA TYRES рассказал специализированному онлайн-изданию CAR.ru, как правильно эксплуатировать шины и на что следует обратить внимание при смене моделей в межсезонье.

Сегодня практически вся необходимая информация о шине – индекс нагрузки, индекс скорости, тип протектора и т.д. – размещена на её боковине в виде специальных маркировок. Например, у шины Viatti Bosco A/T типоразмера 235/60 R16 индекс 100Н значит, а значит она гарантированно выдержит нагрузку в 800 кг при максимально допустимой скорости в 210 км/ч. Значение 235 – это ширина шины в мм, 60 – высота в процентах от ширины, R – радиальный тип конструкции, 17 – посадочный диаметр в дюймах.

Чтобы шина сохраняла свои характеристики не один сезон, необходимо следовать рекомендациям производителя и правильно эксплуатировать модели. Так, в Ассоциации производителей шин рекомендуют «переобувать» транспортное средство после зимнего сезона тогда, когда в течение недели ночные температуры будут выше +7°C.

Однако даже при условии идеальной эксплуатации и сохранности протектора, не рекомендуется использовать шины более 4-5 лет. Научно-технический центр «Кама» неоднократно проводил исследования, которые подтвердили, что даже самая лучшая каучуковая смесь с течением времени теряет пластичность или попросту высыхает.

«Удобным инструментом мониторинга состояния остаточной высоты протектора являются индикаторы износа протектора. Они бывают в виде выступов в канавках шин, расположенных в нескольких местах по окружности шины, и обозначаются маркировкой TWI на боковине. Некоторые производители располагают индикаторы на самом протекторе, например на летних шинах Viatti он имеет форму клиновидной прорези, которая сокращается по мере истирания рисунка протектора», – рассказывает Ильдар Шайдуллин, начальник отдела маркетинга Торгового дома «Кама».

При сезонной переобувке автомобиля необходимо проверить как летний, так и зимний комплект шин. Обратите внимание на дату изготовления, состояние шины, наличие мелких трещин, наличие шипов противоскольжения у зимних шипуемых моделей.

Негативно на срок эксплуатации шин влияет неправильная балансировка, огрехи дорожного полотна. Не стоит оставлять машину на ночь в луже: если ударят морозы, наутро придётся вырывать машину из ледяного плена.

Торговый дом «Кама» является генеральный дистрибьютор продукции шинного комплекса KAMA TYRES.

Источник: car.ru

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