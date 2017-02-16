А скажите-ка мне, дорогие читатели, давно ли кто-то из вас так или иначе контачил с внутренними органами? Нет, не с теми, что в нас, а с теми, что призваны защищать нас от всяких неприятностей со стороны нам подобных? И у которых «служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна». Вот о них, а также о «неприметной» службе их и хотелось бы немного поговорить. Тем паче, что для этого у меня на неделе повод случился.

Так уж вышло по жизни, но ваш покорный слуга состоит в общественном совете при МУ МВД России г. Иркутска. Создание таких советов шло снизу по настоятельной просьбе сверху нашего гаранта после его второго пришествия во власть. И создавались они с вполне благой целью – осуществлять общественный контроль за нашими силовиками. В городском совете при МУ МВД нас полтора десятка человек – представители ветеранских, общественных организаций, СМИ, духовенства... Но не ошибусь, если скажу, что о советах этих мало кто знает. Приказ об их создании особо не обнародовали, работу широко не освещают – лишь редкие объявления в СМИ о проведении приёма граждан с жалобами на работу полиции. Но даже и по тому хилому ручейку посетителей в дни приёма членами совета можно сделать самые разные выводы: либо полиция у нас здорово работает, либо население не в курсе, что о её работе можно «сообщить куда следует», либо этому населению всё до фени.

Вот в одном направлении деятельности полиции – работа с населением – мне и пришлось на днях поучаствовать. Правда, в неблаговидной роли подсадной утки или живца. Дело в том, что мы совместно с собственной службой контроля проверяли отделы полиции на предмет их реагирования на заявления граждан. Задачу для отдела в «Приморском» мы усложнили до безобразия: по легенде я – дачник из садоводства в черте города, без документов (дома забыл), спустя два дня (а некогда было) пришёл подавать заявление на кражу неизвестными бензопилы (тоже без документов) из приусадебной кладовки. В этом и состояла суть провокации: от заведомого «глухаря» недобросовестный дежурный (а затем и следователь) должны были уклониться и не принимать у меня (и не расследовать) заявление о краже. Но предельно вежливые и внимательные сотрудники без всякого раздражения и заявление приняли, и к следователю сопроводили, и «дело завели».

И пока я ломал комедию, подоспели наши проверяющие, объяснили суть дела, и по громкой связи прошла команда: «По делу гражданина N отбой – это была вводная». И даже тут – никаких эмоций. Лишь по тому, как слегка покраснел мой несостоявшийся следователь, я понял, что проверка эта всё же была не липовая, как я мог подозревать вначале, и такие проверки им явно радости не приносят.

«Интересно, это мне так повезло или так всегда работают полицейские нашего города?» – озадачился я по дороге домой, большого опыта общения с представителями органов правопорядка я не имел. Участкового своего никогда в глаза не видел, от всякого рода криминальных происшествий судьба, слава богу, как-то оберегала, ну а неудачное расследование ограбления нашей квартиры лет десять назад, можно было отнести к неблагоприятному стечению обстоятельств да к слабости «органов» того времени.

И о нынешней работе этих самых «органов» могу лишь судить из двух достоверных источников. Один – я сам, как среднестатистический гражданин РФ, чувствующий на себе заботу мой полиции, которая меня бережёт. И если я годами с ней не контачу, это вовсе не означает, что полиция не работает. Если в городе относительный порядок, ловятся и изобличаются преступники, без ЧП проходят массовые мероприятия, обезвреживаются всякие там происки бандитов и террористов – это тоже работа полиции, та самая, которая на первый взгляд как будто не видна.

О том, какой ценой достигается эта «неприметность», могу судить уже из второго моего источника. Один мой хороший знакомой как раз работает в органах. После неоднократного реформирования и смены руководства количество сотрудников сократили и так зажали по службе, что он за прежнюю зарплату теперь почти не бывает дома. Их, ныне гвардейское, подразделение после каждодневных дежурств, построений и рапортов теперь ещё и, как в армии, регулярной полит- и прочей учёбой занято. Он если и появляется дома, то только чтобы отоспаться. Полуторагодовалая дочка теперь его тоже «мамой» называет, только для него старается говорить это слово «басом».

Так что не всё у нас с полицией так уж однозначно. Ну а чтобы взгляд на неё не был однобоким, предлагаю и вам, наши читатели выступить с оценкой работы внутренних органов.

А для тех, у кого есть претензии к полиции, с жалобами на бездействие (или неправомочные на ваш взгляд действия) её представителей на местах, даю вводную: каждый четверг с 17 до 19 часов в аудитории № 209 5-го учебного корпуса БГУЭП (ул. Ленина, 11, 5к) представители общественного совета при МУ МВД России «Иркутское» ведут приём граждан.

Вот и сверим: действительно ли у нас в городе хорошо работает полиция или это только мои сугубо личные ощущения?

Анатолий Выборов, редактор газеты "Мои года"