Сфера азарта: В Непале открыли новое казино, Maxbet мобильная версия и другие новости

Недавно на базе отеля Marriott Kathmandu Naxal Nepal в Непале было открыто ещё одно игорное заведение. Ожидается, что это в значительной степени укрепит экономику страны и увеличит туристический поток. Предоставляемые гемблинг-услуги также будут расширены, что вызовет интерес любителей азартных игр не только близлежащих районов, но и всего мира.
Казино открылось 8 февраля, предоставив работу более чем 250 людям. Все они прошли специальные курсы обучения соответствующие международным стандартам. Акцент делается на профессионализме персонала и строгом соблюдении этикета. По заверению главного исполнительного директора игорного оператора Deltin Group, такой подход поможет казино показать свои преимущества и прочно закрепиться среди наиболее востребованных заведений.
Благодаря новому казино, увеличится прибыль от гемблинг услуг и откроется множество возможностей для привлечения иностранных инвестиций. Таким образом правительство пытается получить дополнительные финансовые ресурсы для массового открытия развлекательных центров и реставрации старых объектов. По мнению экспертов, у Непала есть все шансы стать топовым направлением для зарубежных гостей. Местные власти стремятся сделать страну максимально привлекательной для туристов. Им будут предложены развлекательные экскурсии, в том числе и религиозные.
Чтобы сыграть в азартные игры, не обязательно посещать известные заведения, ведь на просторах интернета есть большое количество онлайн версий мировых казино. Например, Maxbet мобильная версия предоставляет самые востребованные игровые слоты, разработанные мировыми производителями. Такая игра более безопасна и имеет много преимуществ, особенно для тех, кто хочет побыть наедине, подальше от шума и суеты.
Мобильное казино всегда можно носить с собой и загружать игры даже со слабым сигналом интернета. Новички смогут детально изучить слоты играя в демо-версии и разработать для себя работающую стратегию. Для более серьёзной игры потребуется регистрация в системе, но авторизованные пользователи имеют больше прав и получают дополнительные поощрения и бонусы.
Несмотря на популярность онлайн-казино, наземные заведения тоже процветают. Благодаря их деятельности и налоговым отчислениям в бюджет, государство может улучшать инфраструктуру своих регионов и обеспечивать население рабочими местами.
- Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Мистер Крыс, а какой у меня диагноз?
Ученые Южного федерального университета в Ростове-на-Дону сумели применить уникальные способности крыс для выявления рака, туберкулеза и сахарного диабета.
-
Пенсионерке из Латвии заморозили счета из-за игры в казино
На территории Латвии есть специальный регулятор, который контролирует доступ к нелегальным онлайн казино. Именно он и заблокировал возможность входа в riobet-casino.org, а также закрыл счет в банке. Офисы онлайн платформы находятся в Кюрасао.
-
СМИ: Дженнифер Лопес пригласила Меган Маркл на свою свадьбу
Журналисты утверждают, что всемирно известная актриса и певица Дженнифер Лопес попросила герцогиню Сассекскую Меган Маркл стать подружкой невесты своей на свадьбе. Джей Ло грядущим летом выйдет замуж за Алекса Родригеса.
-
Сфера азарта: В Непале открыли новое казино, Maxbet мобильная версия и другие новости
Недавно на базе отеля Marriott Kathmandu Naxal Nepal в Непале было открыто ещё одно игорное заведение. Ожидается, что это в значительной степени укрепит экономику страны и увеличит туристический поток. Предоставляемые гемблинг-услуги также будут расширены, что вызовет интерес любителей азартных игр не только близлежащих районов, но и всего мира.
-
В ГИБДД хотят предупреждать водителей об опасных участках дорог с помощью СМС
В Госавтоинспекции прорабатывают вопрос о применении рассылок SMS на мобильные телефоны для оповещения автомобилистов о приближении к аварийно опасным участкам на дорогах. Об этом в эфире радиостанции «Милицейская волна» рассказал замначальника ГИБДД России Олег Понарьин.
-
Блогер-хиромантесса. Вам уже стало интересно?
Загадочностью, необычностью, мистикой и тайнами овеяно занятие нашего нового блогера – Натальи Китайгородской. Она называет себя практикующим хиромантом, и посвятила этому ремеслу уже целых 23 года. Из них 17 лет работы прошли на улицах и набережных Киева, Днепра, Ялты и Коктебеля.
-
Московская пенсионерка хотела раскрутить свой Instagram и лишилась почти 200 тысяч
Московская пенсионерка обратилась в полицию в связи с ограблением ее на 180 тысяч рублей. В такую сумму неизвестный оценил свою услугу по развитию аккаунта женщины в Instagram. (Пожилые люди очень доверчивы, вот и попадаются на удочку мошенников. Будьте бдительны, пожалуйста, перед тем, как доверять кому-то свои деньги. - прим. МГ.)
-
В Конституцию настойчиво продвигают веру, память и семью. Еще бы здравый смысл не забыть…
Положения о традиционном браке как союзе мужчины и женщины, уважении исторической памяти и вере могут включить не в преамбулу Конституции, а в ее основной текст. Об этом рассказал сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в главный закон страны Андрей Клишас.
-
Стало известно имя самой богатой россиянки
Основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила список богатейших женщин России.
-
Елена Степаненко согласилась вести телешоу за миллион рублей
В последние месяцы к Елене Степаненко приковано повышенное внимание со стороны общественности. Во многом этому поспособствовал громкий развод с Евгением Петросяном. Брак артистов длился более тридцати лет.
-
Рядовой, обвиняемый по делу о дедовщине в воинской части Забайкалья, признал свою вину
Рядовой Руслан Мухатов, обвиняемый по делу о дедовщине (ст. 335 УК РФ) в воинской части в поселке Горный в Забайкалье, признал свою вину. В конце октября 2019 года в этой части солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь человек.
-
Как рождался шедевр Хачатуряна «Танец с саблями», можно узнать, сходив в кино
В прокат вышел необычный проект — фильм «Танец с саблями» режиссера Юсупа Разыкова, посвященный нескольким дням из жизни Арама Хачатуряна. Ниже представляем интервью с деятелем киносферы.
-
Историк-расчленитель Соколов дописал роман о любви
Экс-преподаватель СПбГУ Олег Соколов дописал роман, посвященный убитой аспирантке Анастасии Ещенко. Об этом 19 февраля рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.
-
«Пятерочка» выручает – говорится в рекламе. Еще и просрочкой – в реальной жизни
Петербурженка поделилась в соцсетях видео, как местные жители выхватывают просроченные продукты из тележки сотрудника «Пятерочки».
-
Российская наука: «к новым вершинам»? А это куда?
В ныне почти забытой песне с непривычным офисному уху названием «Марш энтузиастов» были такие наивные слова: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». Советские люди, вероятно, искренне верили, что с помощью большой науки и качественного образования можно сделать практически всё. Тогда много во что верили, например, что человека надо оценивать по реальным делам, открытиям и вкладу в общее дело. Сегодня российских учёных оценивают по-другому — сколько статей ты напечатал в нероссийских научных журналах.
Каюсь, казалось, что если вдруг сменится на посту министра Михаил Котюков со товарищи и придёт адекватный человек, бешенство наукометрии отпадёт как шелуха. Но, видимо, шелуха сильнее здравого смысла.
-
Покусанная собакой пенсионерка добилась компенсации от владельца пса
Кочевский районный суд Пермского края взыскал с владельца собаки 120 тысяч рублей в пользу покусанной животным пожилой женщины. Об этом сообщает краевая прокуратура.
-
Власти ухудшили прогноз по росту населения в России
Минэкономразвития обновило прогноз социально-экономического развития. В нем ожидания по росту численности населения России до 2024 года были снижены. Так, по состоянию на 1 января 2020 года численность постоянного населения страны составляет 146,74 млн человек.
-
Дмитрий Шепелев уходит с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев заявил о решении уйти с Первого канала. По его словам, выбор оказался непростым, однако решение было принято обеими сторонами.
-
Фигурант дела Голунова дал показания против своего начальника
Экс-сотрудник полиции Денис Коновалов, обвиняемый в фальсификации доказательств против журналиста «Медузы» Ивана Голунова, признал вину.
-
В Шотландии археологи разыскали монолит с изображением воина в «комбинезоне»
В Шотландии археологи при обследовании земельного участка в городе Перте, отведенного под строительство дороги, обнаружили редкий монолит пиктов, на котором изображен весьма необычный воин.