Многие средства массовой информации и наша газета в частности неоднократно поднимали проблему мусора, рост объёмов и отсутствие переработки которого уже грозит экологической катастрофой не только отдельным регионам – всей планете. Писали о том, что производители любого товара теперь впаривают нам столько упаковки, что её объём превышает объём самого товара и сдать её назад для повторного использования или куда-то для переработки нет никакой возможности. Что никак не утилизируется прочий мусор, и наши свалки, разрастаясь и разлагаясь, становятся угрозой для всего живого. Что и в нашей стране давно и опасно, как раковая опухоль, назрела мусорная проблема, и если её не начать решать оперативно, под угрозой смерти окажется уже сам гомо сапиенс.

И вот вначале этого года лёд тронулся: центральная власть, запустив по стране «мусорную реформу», объявила войну. Вроде как бы мусору, но на деле получилось, что больше простым людям. Например, в нашем регионе додумались брать налог за мусор, причём непомерный и никем не просчитанный, не с человека или иного живого субъекта, собственно, и производящего этот мусор, а с метра площади, на которой этот субъект пребывает. И тем самым ввели в наш обиход новое понятие: «Метр гадливый».

С февраля этого года, как только наши читатели получили первые квитанции за вывоз мусора, в редакцию пошли звонки и письма – недоумённые, возмущённые, протестующие. Такие, как письмо Павла Михайловича Тютерева, который стал типичным выразителем общего протеста против циничного проведения «мусорной реформы». Он, кстати, одним из первых недоумённо и вопросил: «Так что, получается, что у нас не человек, а метр гадит?» Редакция его и прочие письма отправила представителям обеих ветвей власти, откуда не получила вовсе или получила такие вежливые и обтекаемые ответы, что они никоим образом не приблизили нас к пониманию и уж тем более решению мусорной проблемы. Пришлось копнуть её поглубже.

Результаты нашего «копания» мы и предлагаем - И грянула реформа. Мусорная. Иркутский вариант всероссийской аферы.

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