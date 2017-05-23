Военные пенсионеры напомнили Владимиру Путину о последствиях не проявления политической воли

Сайт для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru) публикует открытое письмо военных пенсионеров президенту России.

Военные пенсионеры выступают против социальной дискриминации. Фото mil.ru



"Разве тот в старости должен терпеть нужду, кто лучшие лета свои посвятил мне на службе. Выдавать ему полное жалованье и не принуждать его к службе..., но советуйтесь с ним о делах, касающихся прежней его службы, и пользуйтесь его искусством. Пётр I"

Президенту Российской Федерации – Верховному Главнокомандующему Вооружёнными Силами Российской Федерации В.В.ПУТИНУ

Уважаемый Владимир Владимирович!

В соответствии с ст.33 Конституции РФ "граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления".

И вот уже более семи лет, как сотни тысяч ветеранов МО РФ и приравненные к ним лица, воспользовавшись этим правом, обращаются к Вам лично, как гаранту Конституции, а также во многие законодательные, исполнительные органы власти с обращениями (жалобами, заявлениями) о систематическом нарушении законодателями прав и свобод военнослужащих, пенсионеров по признаку принадлежности их к Министерству обороны РФ и военной службе.

Подтверждения этому можно свободно найти в Администрации Президента РФ, на национальной общественной платформе "Демократор" (www.democrator.ru), на сайте "Петиция Президенту РФ Путину" или на страницах общероссийской еженедельной газеты "Военно-промышленный курьер" (ВПК) ).

Получаемые иногда нами ответы, в большей степени являющиеся банальными отписками чиновников, в том числе и из Администрации Президента РФ, позволяют нам констатировать, что, по неизвестным для нас причинам, Верховный Главнокомандующий ВС РФ нас не слышит или не хочет слышать. А ответы, практически, пишутся чиновниками как под копирку и не содержат конкретики на поставленные нами вопросы, с расчётом на нашу юридическую безграмотность. Этим самым они совершают должностное преступление в части, касающейся ст.7 УПК РФ и нарушают Определение Конституционного Суда РФ от 25.01.2005 № 42-О в котором установлено, что "не допускается отказ дознавателя, следователя, прокурора, а также суда от исследования и оценки всех приводимых в заявлении, ходатайстве или жалобе доводов, а также мотивировки своих решений путем указания на конкретные, достаточные основания, по которым эти доводы отвергаются".

Наибольшее возмущение ветеранов вызывает полнейшее отсутствие реакции на обращения (жалобы, заявления) о систематическом нарушении законодателями прав и свобод военнослужащих, пенсионеров по признаку принадлежности их к Министерству обороны РФ и военной службе со стороны уполномоченной по правам человека в РФ Т.Москальковой. Особенно это отвратительно воспринимается на фоне того, как она оперативно и активно выступила в апреле 2017 года в защиту прав и свобод геев в Чечне.

Складывается впечатление, что права и свободы геев ценятся сейчас в Российской Федерации выше, чем защитников Отечества.

Кроме того, затянувшееся Ваше семилетнее молчание, товарищ Верховный Главнокомандующий, и не принятие должных мер законодательной, исполнительной властями, а также надзорными органами (Конституционным Судом РФ, Генеральной прокуратурой РФ...) по нашим обращениям (жалобам, заявлениям), нарушают наши конституционные права, как равноправного субъекта, могущего защищать свои права всеми не запрещенными законом способами и спорить с государством в лице любых его органов, которые предполагают не только право подать в соответствующий государственный орган или должностному лицу заявление, ходатайство или жалобу, но и право получить на это обращение адекватный ответ (Постановление Конституционного Суда РФ от 03.05.1995 № 4-П).

Нарушение законодателями прав и свобод военнослужащих, пенсионеров МО РФ, гарантированных им Конституцией РФ (ч.1 ст.1, ст.2, 7, ч.1 ст.15, ч.3 ст.17, ч.2 ст.19, ч.1 и 3 ст.37, ч.1 и 2 ст.39, ч.1 ст.45, ст.59 и 71 (пункты "в", "м", "т"), а также непонятная "слепота и глухота" надзорных органов на эти нарушения Основного Закона и допущенную, в отдельных нормативных правовых актах, явную их дискриминацию по признаку принадлежности к МО РФ и военной службе, дискредитирует Конституцию РФ в глазах её граждан. А именно то, что:

Российская Федерация есть демократическое федеративное правовое государство (п.1 ст.1 гл.1);

Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории РФ. Законы и иные правовые акты, принимаемые в РФ, не должны противоречить Конституции РФ.

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы (ч.1и 2 ст.15 Конституции РФ).

Владимир Владимирович!

Скажите нам – так мы живём в правовом государстве или нет? Или нам все-таки верить тому правовому беспределу, который создали законодатели с порядком расчёта пенсий за выслугу лет для военнослужащих МО РФ и словам бывшего председателя Высшего арбитражного суда России Антону Иванову? На юридическом форуме, открывшимся в Санкт-Петербурге 17 мая 2017 года, А.Иванов, заявил: "Государственные органы так построены, что мастерство юриста в общении с ними не играет роли. Вы можете быть отличным специалистом и оратором, но, если есть установка решить дело не по закону, ее не преодолеешь".

Наши обращения (жалобы, заявления) основываются на том, что в них конкретно указаны, какие пункты и статьи Конституции РФ, федеральных законов, какие постановления (определения, решения) Конституционного Суда РФ, в каких отдельных нормативных правовых актах законодатели использовали ненадлежащим образом или просто проигнорировали (нарушили).

Своими противоправными действиями законодатели принизили роль и особый статус военной службы, как особого вида федеральной государственной службы и значение тех боевых задач, которые сегодня решают военнослужащие МО РФ в ближнем и дальнем зарубежье.

Такое отношение к букве и духу закона, особенно в условиях продолжающего обострения военно-политической обстановки, ежедневно подрывает веру у защитников Отечества, ветеранов МО РФ и членов их семей к государственным органам власти, высшему командованию и в справедливость российских законов, а также отрицательно сказывается на морально-психологическом состоянии военнослужащих Вооружённых Сил РФ.

В данном случае, мы считаем, что замалчивание властными структурами проблем по пенсионному обеспечению военнослужащих (человека с ружьём), созданных по вине законодателей и, не проявление политической воли руководителем государства в разрешении создавшихся правовых коллизий, не есть золото.

Пошив для военнослужащих, принимающих участие в параде Победы, новой формы, а также реконструкция на Кубинке штурма рейхстага – это конечно хорошо.

Однако Вы, господин Президент РФ – Верховный Главнокомандующий ВС РФ, должны отчётливо понимать, что материальная стимуляция военной службы сама по себе лишённая твёрдых морально-нравственных принципов не способствует формированию главного качества военнослужащих – готовности к беззаветному служению Родине. Только повышением социального статуса военнослужащих и ветеранов, на основе укрепления общественного престижа, достойных пенсий и государственных социальных гарантий, можно добиться успеха в осуществлении реформирования армии и других силовых ведомств.

С учётом изложенного, руководствуясь ст.33 Конституции РФ, ст.75, 79, 80 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации" и в целях правового исправления допущенных правовых коллизий, мы просим Вас, как гаранта Конституции:

Рассмотреть правовые коллизии, изложенные в статьях газеты ВПК ("Дискриминация по имени 0,54 процента" - № 2 (520) за 22.01.2014 г., "Нужда за доблестную службу" - № 14 (580) за 15.04.2015 г., "Антиармейские санкции" - № 12 (676) за 29.03.2017 г., "Унижающие коэффициенты" - № 16 (680) за 26.04.2017 г.) и восстановить для военнослужащих, пенсионеров МО РФ и приравненных к ним лиц объёмы и размеры социальной защиты, гарантированные им Конституцией РФ, Конституционным Судом РФ, федеральными законами и соответствующие характеру военной службы, сопряжённой с опасностью для жизни, здоровья и их особому правовому статусу. Принять меры для дальнейшего недопущения дискриминации военной службы, военнослужащих и пенсионеров МО РФ по признаку их социальной принадлежности к Министерству обороны РФ и военной службе.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Обратиться к Вам через данное средство массовой информации заставило нас то, что в настоящий момент мы не видим иного способа и возможностей повлиять на сложившуюся ситуацию.

Очень надеемся, что Вы прочитаете наше письмо или ваши советники доложат Вам о его содержании.

С уважением,

ветераны силовых структур:

Г.Завьялов, Л.Гришин, В.Русаков, А.Ефремов, Е.Винницкий, В.Карабанов, А.Бунковский, И.Швец.

"20" мая 2017 г.

Источник

Читайте также:

Сайт для пенсионеров «Мои года», moi-goda.ru



Ещё полезное:

√ Полный список льгот для военных пенсионеров и ветеранов боевых действий

√ Полный список наград для получения звания ветерана труда

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ