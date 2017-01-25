Военная ипотека: кому обман, а кому карьерная лестница

За 11 лет действия военной ипотеки ею воспользовались более 174 тыс. военнослужащих в разных регионах страны, сообщается на сайте Министерства обороны РФ.

174 тыс. военнослужащих купили жильё по военной ипотеке. Фото pixabay.com

Военная ипотека – механизм приобретения жилья в рамках накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (НИС). Система была введена в 2005 году.

«Накопительно-ипотечная система насчитывает более 386 тыс. военнослужащих, из которых свыше 174 тыс. уже приобрели квартиры», – цитирует департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ руководителя «Росвоенипотеки» Владимира Шумилина.

На данный момент сумма накопленных средств у участников НИС, включённых в 2005 году, составляет более 2,8 млн рублей, что в большинстве регионов позволяет приобрести хорошую квартиру.

Владимир Шумилин также отметил, что самыми популярными регионами, где участники военной ипотеки приобретают квартиры, остаются Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский, Приморский, Ставропольский края, Ростовская и Новосибирская области.

Глава «Росвоенипотеки» добавил, что ежегодный взнос по программе военной ипотеки в 2017 году составит 260 141 рубль.

Как отмечается на сайте Минобороны, к настоящему времени более чем в 30 городах России полностью закрыта потребность в квартирах на постоянное жильё военнослужащих.

В 2016 году право на постоянное жильё реализовали 11,3 тысячи военнослужащих. Из них квартирами в натуральном виде обеспечено 5 тысяч военнослужащих, 6,3 тысяч приобрели жильё в различных регионах по средствам субсидирования. Число желающих получить жилищную субсидию постоянно растёт, отмечают в ведомстве.

По данным Комитета Госдумы по обороне, на функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годах предусмотрены ежегодно бюджетные ассигнования в объёме 88,5 млрд рублей.

Квартира по военной ипотеке

Другое дело, что эти миллиарды уходят порой неизвестно куда. Об одном из таких случаев 2016 года рассказывает «Независимая газета» .

Акционерное общество «Оборонстрой» не в состоянии достроить три микрорайона в Москве, предназначенных для военных пенсионеров, пишет издание.

Деньги, выделенные на строительство, неизвестно как потрачены, стройка далека от своего завершения. На её окончание необходимо изыскать ещё 7 млрд руб., а более 10 тыс. семей военнослужащих пока остаются без постоянного жилья.

История проблемы такова: по заказу Министерства обороны РФ генподрядчик Су-155 обязался построить к четвёртому кварталу 2014 года четыре жилищных комплекса, всего 60 домов. На улице Большой Очаковской должно быть возведено 12 домов, в микрорайоне Молжаниново – 15, в районе Хорошевского шоссе – 13 корпусов, на улице Левобережной – 23 дома.

Генподрядчик (Су-155) обанкротился, строительные работы на всех четырёх объектах остановились. Беда ещё в том, что в нарушение всех существующих правил строители получили предоплату от Минобороны в размере 95% от сметы стоимости всех работ. После ухода Су-155 обязательство генподрядчика взяло на себя открытое акционерное общество «Оборонстрой», руководил которым Тимур Иванов.

Эта организация также не справилась с завершением строительства, несмотря на заверения её директора, что все объекты будут сданы в трёх-четырёхмесячный срок. Но этот провал в работе не помешал карьерному росту Тимура Иванова, который ныне занимает должность заместителя министра обороны.

К настоящему моменту в Молжанинове не достроены три дома (один из них по вине строителей дал значительный крен), в районе Хорошевского шоссе не сданы 11 корпусов. Хуже всего дела обстоят на улице Левобережной, там не завершено строительство 21 дома.

Если перевести несданные объекты в квартиры, а затем посмотреть, сколько людей осталось без крыши над головой, то получается очень неприглядная картина.

В микрорайоне на улице Левобережной долг военного ведомства оценивается в 5430 квартир. На Хорошевском шоссе владельцам до сих пор не передали ключи от 3382 квартир. И в микрорайоне Молжаниново не достроено 1485 квартир. Всего выходит, что 10 297 семей не получили постоянное жильё и для большинства из них перспективы обрести его в обозримом будущем практически отсутствуют.

Семьи у военнослужащих разные, где три человека, где четыре, в других ещё больше, в среднем выходит, что не менее 40 тыс. человек страдают по вине чиновников Минобороны.

По словам очередников, работы в последнее время на стройплощадках практически остановлены. Представитель генподрядчика Максим Пастухов заявил, что на данный момент для завершения строительства на всех объектах не хватает весьма значительной суммы – 7 млрд руб. Судя по ходу ведения работ, взять эти деньги пока негде. С дольщиками Су-155 государство как-то решило проблему, финансированием строительства их жилья занимается уполномоченный банк, но военнослужащие в эту программу не попали.

Ни военная прокуратура, ни следственные органы по странному стечению обстоятельств так и не заинтересовались, куда ушли бюджетные деньги, выделенные на строительство жилья для военных. А это немалые средства, которые в условиях текущего экономического кризиса государство не в состоянии восполнить.

Департамент жилищного обеспечения Минобороны, который возглавляет Сергей Пирогов, занимается предоставлением жилья военнослужащим. По словам пенсионеров, ответственным лицом за распределение ещё не построенной жилплощади является его заместитель Игорь Лысенко.

Очередникам предоставляется некоторый документ за подписью и печатью, в котором указана та или иная квартира. Но дело даже не в том, что физически этой квартиры не существует. Военнослужащий, давший согласие на «заселение», выбывает из очереди на жильё, а документ, который свидетельствует о якобы получении квартиры, ему на руки не дают. То есть формально очередь на жильё как бы движется, а квартир как не было, так и нет.

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