Ветераны Вооружённых Сил – есть ли жизнь после отставки?

Социальную помощь ветеранам Вооружённых Сил РФ надо улучшать, а самим ветеранам необходимо активнее участвовать в общественной жизни страны – генерал армии в отставке Виктор Ермаков.

Об этом говорилось на III отчетно-выборной конференции Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации. На конференции, которая состоялась в конце прошлого года, были подведены итоги работы организации за период с 2012 по 2016 годы.

К настоящему времени ОООВ ВС РФ имеет региональные отделения в 78 субъектах Федерации и объединяет 1,5 млн человек. Председатель Совета ОООВ ВС РФ – генерал армии в отставке Виктор Фёдорович Ермаков.

Сайт для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru) публикует отчётный доклад Совета Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации за период с 17 ноября 2012 года по 10 ноября 2016 года.

С другими новостями о социальном и пенсионном обеспечении военных пенсионеров можно ознакомиться здесь.

Организация ветеранов Вооружённых Сил

Уважаемые делегаты и почетные гости!

Вашему вниманию предоставляется Отчетный доклад Совета Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации за прошедший четырехлетний период работы.

Деятельность организации проходила на фоне сложной международной обстановки и непростых условий развития нашего государства, ибо все негативное, что происходит сегодня в мире и стране, сказывается на экономике, социальной сфере и, соответственно, на жизни ветеранов.

Ветераны отмечают, что всем этим вызовам, как внешним, так и внутренним, противопоставляется твердая позиция руководства государства и его Президента, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами – Владимира Владимировича Путина.

Они с воодушевлением воспринимают и все меры Министерства обороны, лично Министра обороны, Героя Российской Федерации, генерала армии Сергея Кужугетовича Шойгу по реформированию Вооруженных Сил, повышению их авторитета в обществе.

Особый душевный подъем и глубочайшее уважение вызвали у ветеранов четкие действия Российских войск по уничтожению террористов в Сирии.

В этой связи хотелось бы отметить, что посильную помощь в повышении морально-психологического состояния наших воинов в Сирии оказывали и оказывают ветераны Вооруженных Сил. Они отправляют в «горячую точку» мемуарную литературу, подарки, памятные наградные знаки, воодушевляют их на местах на самоотверженное выполнение воинского долга.

К примеру, Председатель Координационного совета ветеранов Военно-Морского Флота адмирал Игорь Николаевич Хмельнов дважды побывал на кораблях военно-морской группировки в Сирии.

Мудрое слово ветеранов в отчетный период всегда было весомо при проведении военной реформы и организации учебного процесса.

Ветераны Вооруженных Сил принимали активное участие:

в стратегических и других учениях,

в приеме государственных экзаменов в военно-учебных заведениях,

в международных армейских играх и военно-технических форумах,

в наполнении мероприятиями патриотического характера парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот»,

в международных конкурсах «Воин Содружества»,

других различных информационно-патриотических акциях, проводимых Министерством обороны.

Особенно надо отметить вклад ветеранов Севастопольского регионального отделения, которое возглавляет вице-адмирал Александр Иванович Фролов, в возвращении Крыма в состав России. Именно их веское ветеранское слово, личный патриотический пример помогли избежать различных провокаций и напрасного кровопролития.

Значительные шаги в отчетном периоде сделаны в работе ветеранов по военно-профессиональной ориентации и подготовке молодежи к службе в Вооруженных Силах. В этих целях, в частности:

заключено Соглашение с Центральным советом ДОСААФ,

проведено совместное заседание двух Советов по улучшению дальнейшего взаимосотрудничества,

подписано совместное распоряжение о закреплении ветеранских организаций за учебно-методическими центрами ДОСААФ.

Общероссийская ветеранская организация и ДОСААФ России совместно выступили учредителями ассоциации военно-патриотических клубов и Всероссийского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ».

Ветераны Вооруженных Сил активно мобилизуют молодежь на участие во Всероссийском физкультурном движении «Готов к труду и обороне!», помогают наращивать учебно-материальную базу учебных центров. Они оказывают также посильную помощь средним учебным заведениям:

в проведении занятий по основам обеспечения безопасности жизнедеятельности,

в стрельбе из стрелкового оружия,

в вождении техники,

в проведении военно-спортивных игр и военно-полевых сборов.

Так, Волгоградское региональное отделение, руководитель Андрей Геннадьевич Бабкин, приняло активное участие в 2016 году в проведении финала Всероссийской военно-спортивный игры «Победа» в городе Волжский Волгоградской области.

Проводится работа по формированию при ветеранских организациях молодежных общественных объединений профильных каждому виду и роду войск: клубов юных моряков, летчиков, космонавтов и т.д.

К примеру, Российский союз офицеров запаса, возглавляемый членом Совета Ларьковым Александром Филипповичем, в феврале 2016 года провел конференцию «Патриотизм офицеров запаса - молодым москвичам» с участием учащихся кадетских классов г. Москвы и ветеранов Вооруженных Сил.

Все это позволяет растить достойную смену нынешним защитникам Родины. Ветераны активно участвуют в проведении информационно-агитационной акции «Военная служба по контракту – твой выбор!».

Особым направлением в работе Совета стало наставничество ветеранов над молодыми офицерами и воинами-контрактниками. Этот вопрос обсужден в марте 2016 года на заседании Совета. Выработана и направлена в организации методика организации наставничества.

Хорошо зарекомендовал себя в этом плане институт инспекторов из числа высших офицеров, находящихся в запасе и в отставке. Таких по Вооруженным Силам сегодня около двух с половиной тысяч человек.

Во многих ветеранских организациях учреждаются призы и вымпелы для поощрения лучших офицеров, добившихся высоких результатов в боевой учебе.

Так, в Международной организации бывших военнослужащих «Марс – Меркурий» учреждены медаль имени дважды Героя Советского Союза прославленного летчика Бориса Сафонова, пять призов и денежные премии для гражданского персонала.

Особенно хотел бы отметить роль ветеранов высших военных учебных заведений Министерства обороны, Суворовских военных училищ и Кадетских корпусов. Они с первых дней учебы реально являются наставниками будущей молодой смены офицерского корпуса Вооруженных Сил.

Заметен вклад ветеранов и в укрепление воинской дисциплины в армии на флоте. Они принимают активное участие в днях принятия присяги, тематических утренниках и вечерах, собраниях личного состава, в месячниках борьбы с неуставными взаимоотношениями, наркомании.

В этих целях они держат тесную связь с командирами, военными комиссариатами, советами родительской общественности, комитетами солдатских матерей. Особенно хорошо в этом плане работают ветеранские организации Омской, Ленинградской, Белгородской, Самарской, Калининградской областей.

Патриотическое воспитание молодёжи

Сложная международная ситуация, исламский терроризм, возрождаемый на Украине и в Прибалтике национализм, кризисная экономическая обстановка вместе взятые выдвигают сегодня новые, более сложные условия, в которых государству и обществу приходится воспитывать своих граждан в патриотическом духе, и, в первую очередь, – молодежь. Патриотизм, подчеркивает Президент, является нашей общенациональной идеей.

На прошедших в апреле и сентябре 2016 года заседаниях организационного комитета «Победа» Владимир Владимирович Путин поставил задачу:

«Обеспечить условия для более широкого вовлечения ветеранов в работу с молодежью, в том числе, в рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан России на 2016 – 2020 годы».

Эта тема в отчетном периоде занимала, без всякого сомнения, главенствующее значение для всех без исключения ветеранских организаций. Лейтмотивом, хорошим поводом для этого была замечательная дата – 70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В этих целях в 2014 – 2015 годах в Общероссийской организации был развернут смотр-конкурс «Под знаменем Победы». По итогам смотра 25 организаций были определены победителями, им были вручены почетные грамоты и специальные призы.

В ветеранских организациях состоялись тысячи интересных мероприятий, в том числе конференции, тематические вечера, олимпиады, соревнования, встречи с интересными людьми, и, конечно, чествования ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий.

К примеру, только в мае 2015 года в ходе празднования 70-летия Победы в войсках на занятиях по общественно-государственной подготовке выступили 2,5 тысячи ветеранов Вооруженных Сил.

Около 5 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны были награждены юбилейными медалями организации в честь десяти знаменательных битв Великой Отечественной войны.

В апреле 2015 года Совет совместно с Центральным Советом ДОСААФ организовали автопробег по четырем странам по маршруту Москва – Торгау под названием «Дорогами мужества и стойкости».

В рамках Международного авиационно-космического салона «МАКС-2015» Советом была организована и успешно проведена встреча 800 ветеранов-выпускников летных и инженерно-технических училищ России, Белоруссии и Украины.

В 2016 году, накануне Дня Победы, по инициативе Министра обороны от Москвы до Владивостока прошла информационно-пропагандистская акция «Агитпоезд Армия Победы».

Его путь проследовал через 23 населенных пункта России. На всех станциях его горячо встречала общественность городов, и, прежде всего, ветераны Вооруженных Сил и Великой Отечественной войны. Многие из них выступили перед молодежью на темы военно-патриотического воспитания.

В канун 71-й годовщины со Дня Победы Совет организации совместно с губернатором Иркутской области Сергеем Георгиевичем Левченко провел в Центральном музее Вооруженных Сил прием группы ветеранов – военачальников – участников Великой Отечественной войны, где им были вручены награды и индивидуальные медицинские приборы.

В рамках подготовки к 100-летию первой Мировой войны, Совет организации, совместно с Министерством культуры РФ, с Московской областной Общественной организацией «Центр поддержки социальных и общественных инициатив», провел ряд мероприятий на территории Калининградской области, бывшей Восточной Пруссии.

В дни 75-летия начала Великой Отечественной войны Советом совместно с Московским областным и Ставропольским региональными отделениями в г. Бресте проведена акция памяти. В чем большая заслуга руководителей этих организаций Владимира Фёдоровича Рабеева и Валерия Владимировича Зоболева.

Члены Совета и представители структурных организаций приняли участие:

в торжествах, связанных с 25-летием со дня выполнения боевой задачи в Афганистане с вручением более 3 тысячам воинам-интернационалистам памятной медали нашей организации;

во Всероссийской выставке «Символы Отечества», на которой за хорошую экспозицию организация была отмечена дипломом.

В Приморском региональном отделении получили практику морские походы памяти по местам боевой славы с участием ветеранов Тихоокеанского флота.

По инициативе Самарского регионального отделения ежегодно проводятся со школьниками интеллектуальные военно-исторические олимпиады. Курской региональной организацией в 2016 году проведены сборы с членами военно-патриотических клубов. В Белгородском региональном отделении проведен фестиваль «Стань патриотом».

Повсеместно организуется изготовление видеофильмов и фонотек с записями воспоминаний участников Великой Отечественной войны и боевых действий, альбомов боевой славы, проводятся экскурсии в музеи боевой славы.

В целом, работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения строится в организации на достаточно хорошем организационном уровне и эффективно, о чем говорят Грамота и настольная медаль, врученные организации от имени Президента в канун 70-летия Великой Победы.

Социальная защита ветеранов

За отчетный период совершенствовалась работа по социальной защите ветеранов. Выборные органы повсеместно оказывали ветеранам Вооруженных Сил посильную консультативную, юридическую медицинскую, социальную и другую помощь, поздравляли с днями рождения и другими памятными датами.

За прошедшие четыре года в аппарате Совета рассмотрено более 400 писем различной социальной направленности. Наиболее актуальными были вопросы обеспечения ветеранов жильем, пенсиями, льготами, санаторно-курортными путевками.

В региональных отделениях широко практикуется проведение различных мониторингов и социологических опросов по проблемам социального самочувствия ветеранов Вооруженных Сил. Выводы и предложения обобщаются и направляются для реализации по предназначению.

Комитет Красноярского регионального отделения организовал при гарнизонном Доме офицеров работу пункта приема и юридических консультаций ветеранов Вооруженных Сил. За 2015 год в пункт обратилось более 350 ветеранов.

Комитет Волгоградского регионального отделения совместно с частным охранным предприятием «Герат – Волга» организовал службу экстренной помощи «Защита», где около 300 ветеранов Вооруженных Сил получают юридическую, адвокатскую, страховую, охранную и другую помощь.

Комитет Хабаровского регионального отделения умело организует поездки в военные гарнизоны для проведения выездных расширенных заседаний на местах по разрешению социальных проблем ветеранов, военнослужащих и членов их семей. Особое внимание обращается на «брошенные городки», особенно на состояние школ, детсадов, домов и клубов офицеров.

В комитетах региональных отделений Республики Татарстан, Свердловской области для ветеранов совместно с детьми-сиротами из интернатов и приемными детьми практикуются теплоходные круизы.

Много интересных примеров в плане социальной заботы о ветеранах в Дагестанском региональном отделении, возглавляемом генерал-лейтенантом Тинамагомедовым Т.М.

Наращивались усилия по медицинскому и санаторно-курортному обеспечению ветеранов.

Помимо планового лечения ветеранов в военных госпиталях по совместной договоренности с руководством Московского Дома ветеранов войн и Вооруженных Сил за четыре года около 10 тысяч ветеранов Вооруженных Сил прошли стационарное лечение в социально-реабилитационном центре дома.

Большую работу по организации санаторно-курортного лечения ветеранов проводит руководитель Ставропольского регионального отделения Валерий Владимирович Зоболев. В этой же организации в трудное переходное для крымчан время ветераны Ставрополья передали ветеранам Севастополя 35 тонн различных продуктов и других полезных грузов.

В канун 70-летия окончания Второй мировой войны, по инициативе Совета и национального университета Китайской Народной Республики, в тесном взаимодействии с региональными отделениями, 986 ветеранам Вооруженных Сил из 12 субъектов Российской Федерации китайскими врачами была оказана бесплатная медицинская помощь.

Совет Организации дважды в 2015 и 2016 годах выиграл конкурс на получение гранта от Национального благотворительного фонда. За счет средств фонда 216 наиболее нуждающимся ветеранам были закуплены и вручены различные медицинские приборы для улучшения здоровья на дому, а 112 ветеранов получили денежные премии.

В отчетный период совершенствовалась работа по увековечению памяти защитников Отечества. В сентябре 2014 года ряд членов Совета принял участие в походе по местам боевой славы на Северном Кавказе. В результате поиска найдены и перезахоронены с почестями останки более 50 советских воинов, погибших в боях с фашистами.

Генерал армии Гареев М.А. и адмирал Хмельнов И.Н. приняли участие в первой совместной Российско-Китайской поисковой экспедиции «Вахта Памяти. Китай – 2015».

Всего за четыре года приведены в порядок около 15 тысяч братских захоронений, памятников и могил павших и умерших наших однополчан. К ним возложены венки и цветы.

В этом плане хороший опыт имеется в Московском областном региональном отделении организации, руководитель Владимир Фёдорович Рабеев. За последние два года ветераны Подмосковья полностью восстановили, привели в порядок в Чкаловском авиационном гарнизоне 48 могил прославленных авиаторов, среди которых семь Героев Советского Союза.

Организация ветеранов Вооруженных сил постоянно инициирует вопросы увековечения памяти наших известных военачальников. За четыре года только в Москве установлены 12 памятных досок.

Хороший опыт в этом вопросе имеется в ветеранской организации Генерального штаба, которой руководит Виктор Михайлович Барынькин, и в Международной организации бывших военнослужащих «Марс-Меркурий», возглавляемой Леонидом Андреевичем Бондаренко.

К примеру, в организации «Марс-Меркурий» ветеранами в Москве установлен один памятник и четыре памятных доски прославленным морякам.

3 июня 2016 года на Поклонной горе в Москве был торжественно открыт самолет-памятник «Черный тюльпан», посвященный подвигу советских воинов, ценой своей жизни исполнивших свой интернациональный долг в Афганистане.

Там же, на Поклонной горе, ветеранами организации «Тайфун» под руководством генерал-полковника Валентина Алексеевича Яковлева сооружается памятник, посвященный морским пехотинцам.

Необходимо отметить в этой связи и большой комплекс мероприятий, который проведен Клубом адмиралов по созданию на Троекуровском кладбище в г. Москве мемориального сектора для захоронения ветеранов Военно-Морского Флота.

Во многих региональных отделениях, в частности, Республики Хакасия, Тверской и Самарской областей хорошо поставлена работа по присвоению имен героев Великой Отечественной войны и боевых действий новым улицам городов и населенных пунктов, изданию «Книг Памяти» о погибших в военных конфликтах.

В Амурском региональном отделении собраны данные на 953 советских воина, погибших на территории Амурской области и Китайской Народной Республики, оказана помощь в восстановлении 36 советских воинских мемориалов и могил.

В Калмыцком региональном отделении в городе Элиста установлен памятник-обелиск, посвященный памяти воинов-земляков, погибших за Отечество.

В ветеранской организации г. Бердска Новосибирской области установлен памятник «Журавли» в честь погибших воинов в различных войнах и вооруженных конфликтах.

В региональной ветеранской организации Алтая установлен бюст в честь легендарного командующего воздушно-десантными войсками Василия Филипповича Маргелова.

В Астраханском региональном отделении проведена большая работа по увековечению памяти экипажа бронекатера № 22 и заместителя командующего Волжской флотилией контр-адмирала Б.В. Хорошина, погибшего в 1942 году.

В Ульяновском региональном отделении организована патриотическая акция «Вспомни всех поименно». Во взаимодействии с областным военно-патриотическим центром «Набат» проведено перезахоронение останков 6 советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, найденные награды переданы родственникам погибших.

Таким образом, работа ветеранских организаций по оказанию посильной социальной помощи была и впредь будет в центре внимания Совета и всех структурных подразделений нашей Общероссийской организации.

Информирование о работе ОООВ ВС РФ

Особое внимание в проводимой работе Совет организации уделял информационному обеспечению своей деятельности и работы региональных отделений.

В этих целях Совет совместно с Главным управление по работе с личным составом ВС РФ организует регулярные выезды в воинские части, военные учебные заведения, школы для проведения единых дней информирования, участия в военно-патриотических мероприятиях, связанных с государственными праздниками и памятными датами военной истории России.

В информационной работе Совет активно использует сайт Министерства обороны РФ, на котором имеется свой раздел «ВЕТЕРАНЫ», где публикуются новостные материалы, фото-видео репортажи, другая важная для ветеранов информация. Подобные сайты действуют во многих региональных отделениях нашей Организации.

С 2014 года Совет выпускает ежеквартальную газету «Ветеран Вооруженных Сил Российской Федерации». Уже вышло 9 номеров газеты. 3 номера имеются у Вас в раздаточных материалах. Электронная версия газеты размещается на сайте Министерства обороны РФ.

Совет Межрегиональной общественной организации ветеранов морской пехоты «Тайфун» выпускает журнал «Морской пехотинец».

Представительство нашей организации в Латвийской Республике выпускает журнал «Вестник военного пенсионера».

Советь немало внимания уделяет издательской деятельности. По решению Министра обороны при активном участии Совета организации реализован крупнейший информационный проект – издание атласа-справочника «Краткая история Российской армии» в количестве 10 тысяч экземпляров.

За отчетный период издано много мемуарной и популярной литературы. Произведения и фамилии наиболее активных авторов можно увидеть на экране.

Группа авторов со всех бывших союзных республик во главе с участником Великой Отечественной войны адмиралом флота Алексеем Ивановичем Сорокиным за создание книги «Великая победа над фашизмом» стала лауреатом Государственной премии имени Георгия Константиновича Жукова.

26 апреля 2015 года в ходе международного похода по маршруту Москва – Берлин был реализован совместный с телеканалом «Звезда» и Московской областной организацией «Центр социальных и общественных инициатив» проект – организация телемоста между немецким городом Торгау и городом Ногинск Московской области.

Статьи о деятельности организации регулярно выходят в центральных и ведомственных журналах и газетах. Наиболее тесные взаимоотношения у нас налажены с газетой «Красная звезда». За отчетный период в этой газете опубликовано более 250 материалов о деятельности Совета и региональных отделений. К 70-летию Великой Победы редакция газеты награждена почетным призом Совета за хорошее освещение деятельности ветеранской организации Вооруженных Сил.

Международная деятельность



За четыре года делегации Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил посетили восемь стран:

Федеративную республику Германию,

Францию,

Польшу,

Словению,

Китай,

Латвию,

Белоруссию

Азербайджан.

Особенно хотелось бы отметить хорошую работу представительства нашей организации в Латвийской Республике, руководитель – полковник в отставке Владимир Сергеевич Норвинд, охватывающего более трех с половиной тысяч ветеранов Вооруженных Сил и шести тысяч вдов военнослужащих.

Члены Совета организации дважды посещали представительство в отчетный период в связи с 20-летием со дня основания общества военных пенсионеров в Латвии, а так же в связи с празднованием 71-й годовщины Великой Победы над фашизмом.

Организационная работа

В отчетный период усилиями советов и комитетов совершенствовалась внутриорганизационная работа, стиль работы организаций.

Этому способствовал выход в свет 4 октября 2014 года приказа Министра обороны РФ № 719 «О мерах по дальнейшему совершенствованию работы с ветеранскими организациями Вооруженных Сил Российской Федерации». С выходом этого приказа завершилось формирование в Министерстве обороны структуры должностных лиц по работе с ветеранами.

За 4 года проведено 13 заседаний Совета. Все они проведены, как правило, как выездные, на базе видов и родов войск. В отчетный период Совет поработал:

во всех видах и родах войск, военных округах,

в 16 региональных организациях,

организовал и провел 8 кустовых семинаров.

В помощь руководителям ветеранских организаций членом Совета генерал-майором Валентином Прокопьевичем Ососковым подготовлено и выпущено методическое пособие по организации ветеранской работы.

Усилилось представительство нашей организации в различных органах государственной власти, в общероссийских общественных объединениях.

Председатель Совета вошел в состав Центрального штаба Общероссийского «Народного фронта», Общественного Совета при Министерстве обороны, Совместной коллегии Министерства обороны Российской Федерации и Белоруссии.

Первый заместитель председателя Совета генерал-лейтенант Виктор Николаевич Бусловский вошел в состав Главного штаба юнармейского движения.

Многие региональные отделения также стремятся занять свое авторитетное место в общей системе государственного управления.

Так, в Самарском региональном отделении в состав законодательных собраний муниципальных образований избрано 11 членов отделения, а 144 представителя отделения активно работают в областном и муниципальных исполнительных органах власти.

Истекший период характеризовался дальнейшим количественным и качественным ростом ветеранских рядов.

К нынешней конференции состав Общероссийской организации за 4 года пополнился на 14 отделений субъектов Российской Федерации.

Сегодня Общероссийская организация имеет своё Знамя, свои Устав, Эмблему, Гимн, представляет собой монолитный ветеранский отряд, объединяющий 132 организации, в том числе представляющие 78 субъектов Российской Федерации, общей численностью более 1,5 млн человек. В составе Общероссийской организации работают 975 местных отделений.

Всем нашим региональным отделениям и представительству в Латвийской Республике вручены знамена.

Советом учреждены общественные награды, специальные призы и вымпела для награждения лучших организаций, которые, кстати, побывали в космосе.

Совет организации разработал паспорта организаций и регулярно обобщает информацию о составе и численности подчиненных организаций.

Наиболее многочисленные и дееспособные региональные отделения можно увидеть на слайде.

За большую работу по патриотическому воспитанию молодежи, социальной защите ветеранов:

4 представителя организации отмечены государственными наградами,

более 1300 ветеранов Вооруженных Сил получили медали Министерства обороны,

46 ветеранов награждены памятной медалью «Патриот России» Росвоенцентра при Правительстве Российской Федерации,

более 4 тысяч ветеранов награждены орденским знаком «За верность Отечеству» и знаком «За заслуги».

За четыре года в региональных и других организациях проведены десятки отчетно-выборных и других собраний. Они стали смотром ветеранских сил, заметным поводом для организационного укрепления ветеранских рядов.

В работе собраний приняли участие командный и воспитательный состав.

В ходе отчетно-выборных кампаний руководящие органы обновились на одну треть.

Безусловно, мы не смогли бы достигнуть вышеперечисленных успехов, если бы повседневно не ощущали поддержку со стороны:

- Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Кужугетовича Шойгу,

- начальника Генерального штаба генерала армии Валерия Васильевича Герасимова,

Первого заместителя Министра обороны Руслана Хаджисмеловича Цаликова,

- Статс-секретаря – заместителя Министра обороны генерала армии Николая Александровича Панкова,

- Заместителя Министра обороны генерала армии Дмитрия Васильевича Булгакова,

- Заместителя Министра обороны Татьяны Викторовны Шевцовой,

- Заместителя Министра обороны Тимура Вадимовича Иванова,

- Начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковника Василия Петровича Тонкошкурова,

- Начальника Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил РФ генерал-майора Михаила Вячеславовича Смыслова,

- Начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ генерал-майора Александра Яковлевича Фисуна,

- и многих других должностных лиц Министерства обороны Российской Федерации.

Нельзя не отметить и тот факт, что организация в отчетном периоде не замыкалась только на своих интересах. Она активно взаимодействовала со многими общероссийскими ветеранскими и другими общественными объединениями, особенно в вопросах, представляющих общие интересы социально-экономического и патриотического характера.

С рядом этих организаций нас связывают давние договорные обязательства и деловые контакты. Мы все вместе тесно взаимодействуем в составе Координационного Совета ветеранов военной службы, сотрудников правоохранительных и членов их семей, возглавляемого Виктором Алексеевичем Озеровым – председателем Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации.

Вот коротко наши итоги. Они реальны и ощутимы. Хотелось бы отметить, что они стали возможными в результате атмосферы тесного взаимодействия и сотрудничества, если хотите – братской дружбы между органами военного управления, членами нашего Совета и руководителями структурных подразделений всей нашей организации.

Безусловно, говоря о положительном, нельзя не упомянуть об имеющихся недоработках, которые, к сожалению, имеют место.

В рамках регламента я выделю лишь основные:

ПЕРВОЕ. Это низкая активность и боевитость ряда наших региональных и местных отделений.

Одни из них малочисленны по своему составу, не имеют базы роста своих рядов.

Другие не имеют своего лица. Все мероприятия в основном проводят совместно с представителями других общероссийских организаций. Сами не выступают инициаторами интересных дел.

Третьи – не имеют делового контакта с начальниками гарнизонов, командирами воинских частей, военно-учебных заведений, работниками военных комиссариатов, особенно с заместителями должностных лиц по работе с личным составом, помощниками командующих военных округов, военных комиссаров субъектов Российской Федерации по работе с ветеранами. Как говорится: «Варятся в собственном соку».

Четвертые – не используют в своей работе силу генералов – инспекторов. Не планируют совместное участие в воспитательной работе с военнослужащими, молодежью в школах, других учебных заведениях.

В этой связи, хотелось бы сказать, что многое из вышеперечисленного зависит от личности самого руководителя регионального или местного отделения. Если он инертен, без желания трудится в организации, то и дел хороших не будет.

Поэтому вопросы подбора инициативных и деловых людей на руководящие должности, умеющих сплотить коллективы ветеранов, повести их за собой – это задача первостепенной важности.

И здесь велика роль начальников гарнизонов, военных комиссаров и их помощников по работе с ветеранами всех уровней. Именно они вместе с нашим Советом должны заботиться о повышении качества работы ветеранских организаций Вооруженных Сил на местах.

Министр обороны поставил задачу сделать ветеранские организации Вооруженных Сил образцовыми, самыми активными и содержательными по работе. И нам надо общими усилиями выполнить эту задачу.

ВТОРОЕ. Это улучшение работы по выполнению задачи, поставленной Президентом Российской Федерации по усилению патриотического воспитания молодежи. От этого, как известно, зависит будущее нашей страны.

Как уже было отмечено в докладе, по этому вопросу делается немало, но и резервов тоже хватает.

К примеру, в работе по воспитанию патриотизма упор больше делается на работу в школах, вузах и т.д. И гораздо меньше можно увидеть ветеранов в воинских частях, военно-учебных заведениях, что, видимо, обуславливается их удаленностью.

Есть резервы и в вопросах наставничества, оказания помощи молодым офицерам, контрактникам в становлении на новых должностях, освоению передовой методики организации занятий по боевой подготовке и воспитательного процесса.

Все это в большей степени касается местных ветеранских организаций, то есть тех, кто ближе всего находится к объектам воспитания.

И еще один вопрос. Как известно, в Министерстве обороны проводится большая работа по организации юнармейского движения.

Уже сделаны первые, но большие шаги. О них в печати регулярно сообщается. Теперь надо наполнить это хорошее дело интересными мероприятиями, позаботиться об увеличении количественного и качественного состава движения.

И роль ветеранов Вооруженных Сил в этом немалая. «Юнармецы» должны быть в зоне пристального внимания и заботы региональных и местных ветеранских организаций. Ни одно крупное мероприятие юнармейцев не должно проводиться без ветеранского участия и помощи, так как многие из них вскоре пополнят ряды офицерского состава, воинов-контрактников, короче это будущее Вооруженных Сил.

Совсем недавно решением Министра обороны в военных комиссариатах введены должности помощников военных комиссаров по военно-патриотической работе.

Надо установить тесный контакт с этими должностными лицами и организовать продуманную, предметную работу с представителями Всероссийского движения «ЮНАРМИЯ».

ТРЕТЬЕ. Это улучшение социальной работы по оказанию помощи наиболее нуждающимся ветеранам. Ведь самое страшное, когда человек остается один на один со своими проблемами.

И для того, чтобы помочь ветерану, иногда нужны даже не деньги, а внимание. И теми людьми, кто должен просигналить о проблеме ветерана, а, главное, добиться положительного результата должны стать члены Советов и комитетов ветеранских организаций.

Важно иметь хорошую базу социальных проблем ветеранов, чаще встречаться с работниками военных комиссариатов, медицинских учреждений, профсоюзов, представителями законодательных и исполнительных органов, ставить и решать проблемы ветеранов.

В сентябре прошли выборы в Государственную Думу и местные выборные органы. Победители определены. Пришло время с вашей подачи депутатам выполнять свои обещания.

ЧЕТВЕРТОЕ. Совет нашей организации испытывает явный дефицит информации с региональных организаций.

Некоторые руководители месяцами не имеют связи с аппаратом Совета, не представляют донесений о проведенных мероприятиях, не присылают заметок в газету «Ветеран Вооруженных Сил» и на сайт Минобороны.

Думаю, что нам сообща надо дело поправлять.

И последнее. Просил бы делегатов по возвращению в регионы по итогам конференции составить планы устранения недостатков, выявленных в ходе прошедшей отчетно-выборной компании, включая и нашу конференцию.

На II отчетно-выборной конференции Министр обороны России Сергей Кужугетович Шойгу определил ветеранов Вооруженных Сил, как свой важнейший стратегический резерв. Поэтому, ветераны Вооруженных Сил должны и впредь быть на высоте тех сложных задач, которые поставил перед ними Министр обороны Российской Федерации и ставит сама жизнь.

Думаю, что выступающие дополнят мой доклад.

В заключении позвольте от имени Совета выразить всем делегатам, нашим гостям слова благодарности за хороший совместный труд в отчетном периоде, пожелать всем доброго здоровья, благополучия и новых успехов на благо нашей Родины и ветеранского движения.

Спасибо за внимание!

Источник: Минобороны России. Фото mil.ru

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