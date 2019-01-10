Украл удачу: мужчина сел в тюрьму за кражу дорогого лотерейного билета

Порой лотерея – страшная штука! Кого-то миллионные выигрыши сводят с ума, кому-то ломают жизнь, а других приводят к преступлению. Так, в США в тюрьму попал мужчина, который украл многомиллионный лотерейный билет у своего соседа, рассказывает The Washington Post.

Под конец декабря мужчина из города Вакавиль, штат Калифорния, купил 30-долларовый лотерейный билет. Она сразу же стёр защитный слой и моментально стал потенциальным богачом: билет должен был принести мужчине около десяти миллионов долларов.

Чтобы обналичить своё приобретение, везунчику требовалось отправиться в офис лотереи, который располагался в ближайшем городе. Но сначала он всё-таки похвастался своей удачей перед соседями по комнате. На следующий день мужчина явился за своими кушем, но ему отказали – билет не тот! Под подозрение сразу же попали соседи по комнате, которые могли его запросто подменить.

Мужчина отправился в полицию, а правоохранители связались с сотрудниками лотереи. Долго ждать хитрого воришку не пришлось. Совсем скоро Адул Саосонянг, сосед победителя лотереи, решил получить незаконный выигрыш в одном из офисов компании. Ему сообщили о крупной сумме и велели прийти в следующий раз.

Только вот другой раз соседу-воришке оказали не столь радушный приём, ведь в офисе лотереи его ждали сотрудники полиции. Теперь Адулу грозит до трёх лет тюрьмы.

К счастью, далеко не всегда лотерейная победа приводит к неприятным последствиям. Порой она не способна даже привычки экономных людей изменить. Мы уже писали о пенсионерах из Шотландии, которые не поддались своему лотерейному выигрышу в 58 миллионов фунтов стерлингов и продолжили покупать всё на распродажах и внимательно следить за скидками в магазинах.

А сам выигрыш нередко оказывается результатом совершенно странных совпадений. Однажды пожилая медсестра сорвала крупный куш из-за бессонницы и надоедливых часов, а житель Мэрилэнда решил последовать примеру героев книги своего друга, благодаря чему он получил выигрышный билет в 50 тысяч долларов.

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