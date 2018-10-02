Тревожно: российские пенсионеры погрязают в долгах перед банками

Один из пяти пенсионеров имеет непогашенный кредит в банке. Об этом сообщается в материалах «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), сообщают СМИ.

Пожилые россияне стали чаще обращаться в банковские учреждения ради кредитов, рассказывают специалисты ОКБ. В течение первого полугодия количество пожилых людей, у которых есть хотя бы один кредит, увеличилось на целых 11% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Общее число таких граждан достигло 8,3 миллиона.

С 2017 года средний долг россиян старше 60 лет увеличился на восемь процентов и достиг показателя в 107,2 тысячи рублей.

По информации экспертов, пожилые люди редко берут кредит для себя, чаще всего они так помогают своим детям или внукам. Конечно, пенсионеры выплачивают займы со своей пенсии, но есть и те, кто пытается найти дополнительный доход, чтобы расправиться с долгами.

Наиболее актуальными для пожилых людей оказались кредитные карты и потребительские ссуды. Их берут 18,5% и 66,2% пенсионеров соответственно. При этом в Минфине отметили ежемесячный платёж по кредиту для пожилых граждан, который в среднем оказался равен 7,5 тысячам рублей.

Ранее стало известно о том, что пенсионеры стали чаще брать ипотеку. Почти 21 миллиард рублей отечественные банки выдали заёмщикам старше 60 лет за первую половину 2018 года.

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