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Слишком много поддельной... тушенки. Как предприниматели обманывают простых граждан
Егор СТУКОВ   
15 Мая 2018 г.
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Организация «Общественный контроль» провела анализ тушенки в магазинах Петербурга

Организация «Общественный контроль» провела анализ тушенки в магазинах Петербурга. В ходе исследования выяснилось, что 90% банок готового продукта - подделки.

Проверке подверглись тушеная свинина и говядина. По требованиям государственного стандарта тушенка из говядины должна содержать не менее 15% белка и не более 17% жира. Но в большей части образцов, отданных на экспертизу, наличие жира было превышено, в то время как количество белка оставалось ниже нормы, сообщают информагентства.

Поддельная тушёнка – лишь один из множества низкокачественных продуктов, которые попадают на прилавки магазинов.

Прискорбно, но факт: изготовители нередко экономят на мясном продукте, увеличивая содержание жира и уменьшая количество мяса, что может повлечь за собой вред здоровью потребителей.

  • Исследование показало, что производители пытаются сэкономить также и на количестве сырья. Жира и мяса в готовом продукте оказалось меньше, чем должно быть по ГОСТу. Тушенка из говядины должна содержать не менее 58% мяса и жира от общей массы продукта, из свинины – не менее 59%.

Помимо всего прочего, в составе тушёнки нашли лишние ингредиенты, такие как соевый белок и каррагинан.

По мнению специалистов, хорошая тушенка высокого качества должна стоить не меньше 180 рублей за 325-граммовую банку продукта. В магазинах можно увидеть обратную ситуацию: консервы продают с повышенным содержанием жира, низким содержанием белка и по невысокой цене.

Поддельная тушёнка – лишь один из множества низкокачественных продуктов, которые попадают на прилавки магазинов. Так, в прошлом месяце в ходе другого исследования «Общественного контроля» выяснили, что около половины образцов молока из разных магазинов Петербурга не соответствуют ГОСТу: производители часто используют сухое молоко вместо цельного. Похожая ситуация с творогом: только половина из предъявленных образцов смогла пройти проверку без нареканий.

С сыром всё обстоит ещё хуже. По результатам экспертизы Росконтроля больше половины сырной продукции в России – фальсификат. Вместо молочного жира предприниматели используют растительный, чтобы производить сыр быстрее и дешевле. Недавние проверки выявили немало нарушений государственного стандарта среди продукции российских производителей: здесь и икра, и сливочное масло, и коньяк, и многие другие товары, которые попадают на прилавки наших магазинов.

В погоне за прибылью некоторые недобросовестные производители напрочь забывают о своих потребителях. Деньги для них становятся на первое место, а уж о всяких нормах закона, ГОСТах и о простом порядочном отношении и вспоминать не надо. Вот и получается, что кормят нас, чем попало, попутно набивая свои карманы. Но многие предприниматели всё-таки думают о своих покупателях, а такие исследования только помогают нам найти хорошего производителя, продукция которого уже не будет вызывать неудобных вопросов.

Что делать?

Что делать, если у вас закрались подозрения в качестве купленного в магазине продукта? Во-первых, по возможности сохранить чек, удостоверяющий факт покупики именно в этом магазине. Во-вторых —звонить и писать в Роспотребнадзор (его телефон и другие координаты в вашем городе вы найдете в "Уголке покупателя", который должен быть в любом магазине на видном месте). Это ведомство просто обязано разобраться в поступающих жалобах — для этого оно и создано.

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