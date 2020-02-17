Система местных отделений Всемирного абхазо-абазинского конгресса активно создается в Абхазии

Активную деятельность в Абхазии развивает Всемирный абхазо-абазинский конгресс. Организация создает систему местных отделений ВААК в республике. В декабре-январе советы местных отделений ВААК начали работать сразу в нескольких абхазских селах, а всего в Абхазии действуют отделения уже в 23-х населенных пунктах. В 2020 году ВААК намерен охватить максимум городов и сёл страны. Это ключевая задача для организации, основная цель которой – укрепление единства народа Абаза, считает председатель Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Мусса Экзеков.

Местные советы предназначены для получения информации о нуждах и потребностях людей из первых рук, заявил лидер ВААК, а также пробуждения инициативы в обществе. ВААК должна знать, чем живет каждая абазинская и абхазская семья, написал Мусса Экзеков на своей странице в Фейсбук. Необходимы сотрудничество и постоянная обратная связь, чтобы менять жизнь людей. Любая деятельность, по мнению Муссы Экзекова, должна быть совместной: жители городов и сёл вкладывают свой труд и средства, реализуя конкретные проекты, предложенные ими же, а ВААК оказывает необходимую поддержку, становясь участником предприятий.

По такой модели уже семь лет с успехом работает международное объединение «Алашара» в абазинских аулах Карачаево-Черкессии. В партнерстве с организацией жители осуществляют десятки проектов каждый год – строят объекты инфраструктуры, спортивные сооружения, возрождают дома культуры. Самое важное, считает Мусса Экзеков, поменялось отношение людей. Они сами находят необходимые для общества дела и вместе их реализуют, не ожидая, что кто-то сделает что-то вместо них. Подобная система теперь начинает работать и в Абхазии.

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