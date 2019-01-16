Российских школьников могут обучить поведению при "астероидной опасности"

В образовательные учреждения России могут вернуть курсы по обеспечению школьников действиям при падении астероидов. В поддержку этой идеи выступил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев. Наверное, такие знания будут полезны нашим внукам... вот только хватит ли, в результате, школьных часов на более обязательные предметы?

Он отметил, что в данный момент вместо гражданской обороны ведется курс обеспечения безопасности жизнедеятельности. Ранее идею введения в школах курса по самозащите при падении астероидов предложил научный руководитель Института космических исследований Лев Зеленый.

На наш, редакции МГ, взгляд — наверное, такие знания будут полезны нашим внукам. Не говоря уж о том, что космос - это всегда интересно и информация об истинной природе вещей всегда полезна (хотя бы для того, чтобы отличать в информационном потоке правду от фейков). Но тут есть одно маленькое основание для сомнений: хватит ли, в результате, школьных часов на более обязательные предметы по школьной программе (и без того несовершенной)? Если в расписании у школьников есть относительно свободные часы - то не лучше ли потратить их на изучение основ экономики или права, недостатки грамотности в которых у населения страны очевидны?

Все-таки, что ни говори, астероиды (не путать с метеорами!) падают на Землю не каждый год, и даже не каждое тысячелетие...

Polit.ru

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