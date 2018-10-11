Работающим пенсионерам насчитали 46 тысяч дохода. А некоторым даже больше

Работающий пенсионер в России зарабатывает в среднем около 46 тысяч рублей за один трудовой месяц. На такие выводы натолкнулись в своём исследовании специалисты Сбербанка. Сюда входит и заработанная пенсия (которую, напомним, государство пока отказывается индексировать) - и собственно "трудовые доходы". А весь пик интереса к этим цифрам (и доходам пожилых людей вообще) спровоцирован, естественно, "пенсионной повышкой": состоявшимся на днях окончательно подъемом пенсионного возраста в России.

Небывалый показатель состоит из двух аспектов: пенсии и самой зарплаты, которая для пожилых людей приблизилась к отметке в 32 тысячи рублей. При этом пенсионеры, которые остаются в деле крупного бизнеса, могут получать от своей работы 44 тысячи в месяц. И всего лишь четыре процента работающих россиян старше 60 лет зарабатывают больше 100 тысяч рублей.

Доход работающих пенсионеров превысил заработок людей предпенсионного возраста. А вот накопить много к пенсии гражданам не удаётся: в среднем в их тайниках остаётся около 150 тысяч рублей.

В своём анализе авторы также проследили за расходами пенсионеров. Оказалось, что после 68 лет траты пожилых людей склоняются в сторону медицины, а до этого момента старшее поколение ни в чём себе не отказывает. Так, активные путешественники продолжают исследовать мир вплоть до 68 лет, причём их затраты мало чем отличаются от тех, что были в 55-летнем возрасте. Разве что траты на отели уменьшаются на 10-20 процентов, а поездки на автомобилях и туристические агентства остаются крайне значимой статьёй расходов, сокращаясь всего на 5-10 процентов.

Все это по данным Сбербанка, напомним. Который чужие деньги считать умеет (когда в какую сторону посчитать - это уже обстоятельства подскажут)

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