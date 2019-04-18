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Пропуск по лицу: тревога за будущее наших биоданных
Егор Стуков   
18 Апреля 2019 г.
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Пройти регистрацию в аэропорте за пару секунд с помощью собственного лица или заплатить за проезд в автобусе, используя встроенный в тело чип – казалось бы, небывалые истории, но они смогли критически близко подойти к нашей реальности. Будущее, в котором будет править так называемая биометрия и импланты, не за горами, но люди как-то не особо верят технологиям из научно-фантастических фильмов. Почему даже наши самые продвинутые современники боятся наступления новой технологической эры?

Пропуск по лицу: тревога за будущее наших биологических данных

Эти технологии не просто так назвали «биометрической идентификацией». Они буквально используют набор физических данных человека как пропуск во всевозможные учреждения, сайты и на мероприятия. Паспорт можно случайно забыть дома, билет в кино – потерять, а вот ваши отпечатки пальцев, зрачки и лицо никуда не денутся.

То же самое можно сказать о встраиваемых в тело чипах, которые своего хозяина никогда не покинут. К тому же на такие чипы можно записать дополнительную информацию, что может стать очень удобным нововведением для всех нас.

Можно будет забыть о долгом паспортном контроле, да и вообще о многих длительных процедурах, связанных с бесконечными очередями и кипами документов. Вся нужная информация есть в вашем теле, а считываться она будет за жалкие секунды! В удобстве таким технологиям не откажешь, что как раз привлекает многих сторонников введения биометрии и чипов.

К тому же эксперты говорят, что только с помощью таких технологий удастся победить очереди в тех же аэропортах, да и в любых других заведениях, где людской поток слишком уж большой. Не стоит забывать и о том, что банки уже вовсю пользуются «сканированием всего и вся». Так, если верить данным Visa Europe, около 75% молодых пользователей мобильных банков пользуются фотографией лица или отпечатком пальца для подтверждения своих платежей.

Но в бочке мёда не обошлось без ложки дёгтя. Очень внушительной ложки, если быть честным. Для начала задаёшься вопросом безопасности такого подхода. Взять, к примеру, те же чипы, которые можно вживлять в человеческий организм. Сама по себе эта технология не нова – все знают о том, что крупный рогатый скот маркируется чем-то подобным.

Но будут ли чипы также хорошо работать с людьми? А вдруг из-за такого внедрения в человеческий организм начнутся какие-то проблемы с психологическим или физическим здоровьем? Да и вообще, кому будут в итоге принадлежать все данные на чипе, и как именно ими можно будет пользоваться?

Пока на эти вопросы нет ответов даже у законодательных сфер самых развитых стран мира. Без чёткого свода правил сложно представить использование подобных технологий, так что у людей появляется вполне оправданный страх непонятного: кто знает, как вообще в итоге всё это будет работать!

Другие вопросы безопасности основываются на сохранности данных нашей личности и самих чипов. А здесь даже эксперты уже говорят о том, что полной безопасности мы, наверное, никогда не увидим.

Специалисты и хакеры будут постоянно соревноваться друг с другом, и пусть даже у последних с каждой новой моделью чипа будет всё меньше шансов на взлом, но они всё-таки будут. Стоит помнить, что наши физические данные и чипы – это не обычные логины и пароли на сайтах, которые можно просто поменять в случае неожиданного взлома.

В теории хакер, который взломает личный чип человека, сможет практически «надеть» чужую личность. У сканирования лица, к примеру, проблемы те же самые. «Представьте, что кто-то одел на себя маску, напечатанную на 3D-принтере, и получил доступ к вашим деньгам, конфиденциальной информации или критически важной городской инфраструктуре. Маску, дизайн которой полностью соответствует вашему лицу, которое для этого сфотографировали с нескольких ракурсов или «собрали» из набора ваших селфи в соцсетях», – пугает нас эксперт MForum Analitics Алексей Бойко.

Пока система не разберётся с этими проблемами, вводить подобные технологии будет слишком опасно. Хотя кое-какие попытки уже были, причём далеко не всегда успешные. В Лондоне, к примеру, пытались сделать систему автоматического распознавания лиц. Только вот за весь 2018 год она выдала 98% ложных срабатываний! В Нью-Йорке пытались разобраться с распознаванием лиц автомобилистов, чтобы вычислять террористов. Успеха, опять же, не добились, ведь система просто не смогла «увидеть» лица в быстром потоке машин.

При этом важно помнить, что все данные людей будут храниться на привычных нам носителях – обычных «физических» серверах. А хакеры не раз показывали, что взломать такое труда особого не составляет.

  • В 2015 году у Департамента по управлению персоналом в США «украли» 5,6 миллиона отпечатков пальцев. Подобный взлом был на Филиппинах, где Комиссия по выборам упустила 55 млн паспортных данных и отпечатков своих избирателей.

Риски безопасности – это лишь одна из двух глобальных проблем новых технологий распознавания личности. Рядом с ней идёт вопрос использования нашей информации. Нашими отпечатками пальцев, лицами и важными личными данными будут владеть государственные институты, банки, страховые компании и даже правоохранительные органы.

Люди сейчас не всегда доверяют даже своим властям, а с развитием технологии распознавания придётся отдать самое личное многим организациям, которые могут попытаться использовать эти данные в собственных целях.

Вспомнить только пример Китая, где сама система наружного наблюдения поражает воображение. В этой стране скрыться от взгляда камер невозможно, что создаёт ощущение тоталитарного контроля из какого-нибудь романа-антиутопии.

Вдобавок к этому в Китае существует система «социального рейтинга», которая буквально выдаёт людям баллы за «достижения», и забирает их за «проступки». От этих баллов зависят некоторые стороны жизни китайцев. Уже в 2018 году из-за низкого социального рейтинга люди не смогли купить почти 23 млн билетов на самолеты и поезда. Общее число «чёрных списков» с «неблагонадежными гражданами» в Китае выросло до 51, за год в такие вот списки попали 3,59 млн человек.

Страшно представить, что может случиться, если «прикрутить» к «социальному рейтингу» технологичную систему распознавания личности и вживляемые чипы. Ещё недавно мы могли лишь посмотреть фильм или почитать книгу о «тотальном и непреодолимом» государственном контроле, а довольно скоро эта страшная сказка может стать реальностью.

Но всё-таки паниковать раньше времени не стоит. Системы биологического распознавания личности могут подарить нам небывалые возможности и удобства, а могут окунуть нас в войну хакеров и правительственных организаций. Вопрос лишь в том, на чьей стороне окажутся люди, обладающие такими технологиями, и захотят ли они услышать голос своего народа.

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