Пропуск по лицу: тревога за будущее наших биоданных

Пройти регистрацию в аэропорте за пару секунд с помощью собственного лица или заплатить за проезд в автобусе, используя встроенный в тело чип – казалось бы, небывалые истории, но они смогли критически близко подойти к нашей реальности. Будущее, в котором будет править так называемая биометрия и импланты, не за горами, но люди как-то не особо верят технологиям из научно-фантастических фильмов. Почему даже наши самые продвинутые современники боятся наступления новой технологической эры?

Эти технологии не просто так назвали «биометрической идентификацией». Они буквально используют набор физических данных человека как пропуск во всевозможные учреждения, сайты и на мероприятия. Паспорт можно случайно забыть дома, билет в кино – потерять, а вот ваши отпечатки пальцев, зрачки и лицо никуда не денутся.

То же самое можно сказать о встраиваемых в тело чипах, которые своего хозяина никогда не покинут. К тому же на такие чипы можно записать дополнительную информацию, что может стать очень удобным нововведением для всех нас.

Можно будет забыть о долгом паспортном контроле, да и вообще о многих длительных процедурах, связанных с бесконечными очередями и кипами документов. Вся нужная информация есть в вашем теле, а считываться она будет за жалкие секунды! В удобстве таким технологиям не откажешь, что как раз привлекает многих сторонников введения биометрии и чипов.

К тому же эксперты говорят, что только с помощью таких технологий удастся победить очереди в тех же аэропортах, да и в любых других заведениях, где людской поток слишком уж большой. Не стоит забывать и о том, что банки уже вовсю пользуются «сканированием всего и вся». Так, если верить данным Visa Europe, около 75% молодых пользователей мобильных банков пользуются фотографией лица или отпечатком пальца для подтверждения своих платежей.

Но в бочке мёда не обошлось без ложки дёгтя. Очень внушительной ложки, если быть честным. Для начала задаёшься вопросом безопасности такого подхода. Взять, к примеру, те же чипы, которые можно вживлять в человеческий организм. Сама по себе эта технология не нова – все знают о том, что крупный рогатый скот маркируется чем-то подобным.

Но будут ли чипы также хорошо работать с людьми? А вдруг из-за такого внедрения в человеческий организм начнутся какие-то проблемы с психологическим или физическим здоровьем? Да и вообще, кому будут в итоге принадлежать все данные на чипе, и как именно ими можно будет пользоваться?

Пока на эти вопросы нет ответов даже у законодательных сфер самых развитых стран мира. Без чёткого свода правил сложно представить использование подобных технологий, так что у людей появляется вполне оправданный страх непонятного: кто знает, как вообще в итоге всё это будет работать!

Другие вопросы безопасности основываются на сохранности данных нашей личности и самих чипов. А здесь даже эксперты уже говорят о том, что полной безопасности мы, наверное, никогда не увидим.

Специалисты и хакеры будут постоянно соревноваться друг с другом, и пусть даже у последних с каждой новой моделью чипа будет всё меньше шансов на взлом, но они всё-таки будут. Стоит помнить, что наши физические данные и чипы – это не обычные логины и пароли на сайтах, которые можно просто поменять в случае неожиданного взлома.

В теории хакер, который взломает личный чип человека, сможет практически «надеть» чужую личность. У сканирования лица, к примеру, проблемы те же самые. «Представьте, что кто-то одел на себя маску, напечатанную на 3D-принтере, и получил доступ к вашим деньгам, конфиденциальной информации или критически важной городской инфраструктуре. Маску, дизайн которой полностью соответствует вашему лицу, которое для этого сфотографировали с нескольких ракурсов или «собрали» из набора ваших селфи в соцсетях», – пугает нас эксперт MForum Analitics Алексей Бойко.

Пока система не разберётся с этими проблемами, вводить подобные технологии будет слишком опасно. Хотя кое-какие попытки уже были, причём далеко не всегда успешные. В Лондоне, к примеру, пытались сделать систему автоматического распознавания лиц. Только вот за весь 2018 год она выдала 98% ложных срабатываний! В Нью-Йорке пытались разобраться с распознаванием лиц автомобилистов, чтобы вычислять террористов. Успеха, опять же, не добились, ведь система просто не смогла «увидеть» лица в быстром потоке машин.

При этом важно помнить, что все данные людей будут храниться на привычных нам носителях – обычных «физических» серверах. А хакеры не раз показывали, что взломать такое труда особого не составляет.

В 2015 году у Департамента по управлению персоналом в США «украли» 5,6 миллиона отпечатков пальцев. Подобный взлом был на Филиппинах, где Комиссия по выборам упустила 55 млн паспортных данных и отпечатков своих избирателей.

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Риски безопасности – это лишь одна из двух глобальных проблем новых технологий распознавания личности. Рядом с ней идёт вопрос использования нашей информации. Нашими отпечатками пальцев, лицами и важными личными данными будут владеть государственные институты, банки, страховые компании и даже правоохранительные органы.

Люди сейчас не всегда доверяют даже своим властям, а с развитием технологии распознавания придётся отдать самое личное многим организациям, которые могут попытаться использовать эти данные в собственных целях.

Вспомнить только пример Китая, где сама система наружного наблюдения поражает воображение. В этой стране скрыться от взгляда камер невозможно, что создаёт ощущение тоталитарного контроля из какого-нибудь романа-антиутопии.

Вдобавок к этому в Китае существует система «социального рейтинга», которая буквально выдаёт людям баллы за «достижения», и забирает их за «проступки». От этих баллов зависят некоторые стороны жизни китайцев. Уже в 2018 году из-за низкого социального рейтинга люди не смогли купить почти 23 млн билетов на самолеты и поезда. Общее число «чёрных списков» с «неблагонадежными гражданами» в Китае выросло до 51, за год в такие вот списки попали 3,59 млн человек.

Страшно представить, что может случиться, если «прикрутить» к «социальному рейтингу» технологичную систему распознавания личности и вживляемые чипы. Ещё недавно мы могли лишь посмотреть фильм или почитать книгу о «тотальном и непреодолимом» государственном контроле, а довольно скоро эта страшная сказка может стать реальностью.

Но всё-таки паниковать раньше времени не стоит. Системы биологического распознавания личности могут подарить нам небывалые возможности и удобства, а могут окунуть нас в войну хакеров и правительственных организаций. Вопрос лишь в том, на чьей стороне окажутся люди, обладающие такими технологиями, и захотят ли они услышать голос своего народа.

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