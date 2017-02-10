Предъявите билет. Что военный пенсионер может сказать в ответ?

Проблему с оплатой проезда военных пенсионеров к месту лечения и санаторно-курортного отдыха чиновники Минобороны обещали решить к 1 января 2017 года, но, увы...

Лучшее место отдыха для военных пенсионеров после долгой и тяжёлой службы - военные санатории. Фото mil.ru

Проблема заключается в невозможности для многих пенсионеров оплатить подобный проезд. При этом законом соответствующая возможность предусмотрена, но таким образом, что сначала надо купить проездные билеты стоимостью в две-три пенсии (столько понадобиться для перелёта, например, из Владивостока до центральных военных лечебных учреждений), а потом вам вернут потраченные деньги.

Не каждый военный пенсионер может позволить себе такие предварительные расходы, поэтому ещё в 2000 году появилось постановление правительства РФ, которое предусматривало выдачу денежных средств перед проездом к месту лечения и отдыха.

Однако в 2001 году приказом Министра обороны было установлено, что возмещение подобных расходов должно производиться на основании приобретённых проездных билетов... Опять – сначала купи сам, а мы потом вернём.

Оплата проезда военному пенсионеру к месту отдыха

Собственно, прошло уже немало лет, и люди привыкли сами решать созданные для них проблемы. Справедливости ради надо отметить, что в разные времена военное ведомство по-разному пыталось помочь пенсионерам в этом, но не шатко не валко и не всем.

В военном санатории «Приозерский». Фото skkzapad.ru

В прошлом году на ситуацию отреагировала Главная военная прокуратура. В ответ на представление, вынесенное Главным военным прокурором заместителю Министра обороны, отвечающему за финансы, Минобороны взялось решить проблему, но, судя по всему, будет её решать ещё 16 лет, поэтому сайт для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru) вернулся к этому вопросу. Ниже приведено сообщение для военных пенсионеров, размещённое в прошлом году на сайте Общероссийского профессионального союза военнослужащих. Данная информация актуальна и сейчас.

Информация для военных пенсионеров. Общероссийский профессиональный союз военнослужащих

В 2016 году в адрес региональных организаций Общероссийского профессионального союза военнослужащих (ОПСВ) стали поступать жалобы, связанные с вопросами проезда в санаторно-курортные и оздоровительные учреждения.

Первым заместителем председателя ОПСВ Ю.А. Тарлавиным была изучена нормативная база, касающаяся данного права, предусмотренного п. 5 ст. 20 ФЗ «О статусе военнослужащих».

Было установлено, что постановление правительства Российской Федерации от 20.04.2000 № 354 «О порядке возмещения расходов, связанных с перевозкой военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, а также их личного имущества» предусматривает, что «выдача необходимых документов или денежных средств осуществляется во всех случаях ПЕРЕД осуществлением проезда» (п. 5).

Однако военные комиссариаты отказываются авансировать проезд, ссылаясь на Приказ Министра обороны Российской Федерации от 06.07.2001 № 200 «Об утверждении руководства по оформлению, использованию, хранению и обращению с воинскими перевозочными документами в Вооруженных Силах Российской Федерации», который предусматривает ВОЗМЕЩЕНИЕ указанных расходов, то есть выплату денежных средств по прибытию из отпуска или лечения на основании проездных документов.

В феврале 2016 года председатель ОПСВ обратился в адрес заместителя министра обороны Российской Федерации Т.В. Шевцовой с просьбой разъяснить в связи с чем принято решение, существенно ограничивающее возможность реализации права, предусмотренного федеральным законодательством.

В ответе за подписью заместителя директора Департамента социальных гарантий, поступившем в Исполком ОПСВ в марте 2016 года, было указано, что расходы на проезд в санаторно-курортные и оздоровительные организации и обратно «возмещаются военными комиссариатами за счёт средств, предусмотренных сводной бюджетной сметой Министерства обороны Российской Федерации на социальное обеспечение уволенных военнослужащих» в соответствии с Приказом Министра обороны Российской Федерации от 06.07.2001 № 200 (Положения указанного приказа противоречат требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.04.2000 № 354).

Также из ответа следует, что в соответствии с телеграммами Службы экономики и финансов Министерства обороны Российской Федерации от 30.09.2005 № 108/4/1-854 и от 14.10.2005 № 180/4/1-901 на основании заявления гражданина, получающего пенсию от Минобороны России, при наличии направления на стационарное лечение или санаторно-курортной путевки военным пенсионером может приниматься решение о получении пенсии вперёд.

Данное указание подтвердили военкоматы тех субъектов Российской Федерации, куда нами были направлены соответствующие запросы. Однако в устной беседе с соответствующими должностными лицами нам было сказано, что ПАО «Сбербанк России» отказывается производить авансовую выдачу пенсий.

На наш запрос в адрес Председателя правления ПАО «Сбербанк России» был получен ответ, что в соответствии с «Соглашением о порядке выплаты пенсий и иным лицам, проходившим военную службу, и членам их семей» от 16.02.2015 банк «при получении от пенсионного органа Минобороны России указания о выплате пенсии за несколько месяцев вперед производит данную выплату в размере и сроки, установленные пенсионным органом». После многочисленных опросов военных пенсионеров и даже сотрудников военкоматов, мы выяснили, что о возможности получения пенсии ВПЕРЁД не знает никто, кроме работников военкоматов субъектов Российской Федерации.

Уважаемые военные пенсионеры! Доводим до вас информацию о возможности получения пенсии ВПЕРЁД перед убытием в отпуск или в оздоровительное учреждение.

Параллельно в апреле 2016 года нами было направлено обращение заместителю Генерального прокурора Российской Федерации Главному военному прокурору генерал-полковнику юстиции С.Н. Фридинскому о противоречии отдельных пунктов Приказам Министра обороны Российской Федерации от 06.07.2001 № 200 Постановлению Правительства Российской Федерации от 20.04.2000 № 354.

В ответе, полученном из Главной военной прокуратуры, нам сообщили, что «по вопросу соблюдения требований законодательства Главным военным прокурором в адрес заместителя министра обороны Российской Федерации Т.В. Шевцовой вынесено представление» и что «по результатам его рассмотрения 18.05.2016 в Минобороны России принято решение о разработке порядка выдачи военным пенсионерам воинских перевозочных документов для проезда в санаторно-курортные и лечебные учреждения».

Председатель Общероссийского профессионального союза военнослужащих О.К. Шведков

РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ

Борьба за право оплаты транспортных расходов военным пенсионерам к месту отдыха или лечения продолжается до сих пор, сообщают «Ветеранские вести» в статье от 3 февраля 2017 года «Нарушается закон о покупке билетов до мест отдыха и лечения ветеранов» .

«Мы уже обращались к Татьяне Швецовой, которая отвечает за финансы в Минобороны, в Главную военную прокуратуру. Там ответили, что идёт согласование нового приказа. Систему выплат должны были запустить до 1 января 2017 года, но этого не сделали. А ещё оставили лазейку в законе, чтобы вернуть всё к старой схеме», – рассказал «Ветеранским вестям» председатель Центрального комитета Общероссийского профессионального союза военнослужащих Олег Шведков.

Сейчас общественная организация ждёт ответа из Администрации Президента РФ.

С другими новостями для военных пенсионеров можно ознакомиться здесь.

Сайт для пенсионеров «Мои года», moi-goda.ru

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