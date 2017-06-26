Почему и на сколько повысят пенсии работающим пенсионерам с 1 августа 2017 года?

Августовская пенсионная корректировка - требование закона, который в отличие от индексации пенсий работающим пенсионерам пока не отменили.

С 1 августа 2017 года Пенсионный фонд произведёт корректировку пенсий работающим пенсионерам согласно действующему законодательству. Речь идёт о пенсионерах, официально работавших в 2016 году. Если пенсионер трудоустроился в 2017 году, то повышения его пенсии в августе не произойдёт.

Да и повышением это назвать можно лишь условно. После августовской корректировки пенсии работающих пенсионеров вырастут немногим более чем на 200 рублей – это максимум. У большинства пенсионеров-тружеников повышение будет ещё меньше – всё зависит от размера зарплаты пенсионера и, как следствие, отчислений в Пенсионный фонд.

Повышение пенсии работающим пенсионерам в 2017 году

Повышение пенсии работающим пенсионерам произойдёт с 1 августа 2017 года. Фото pixabay.com

Ситуацию комментирует член Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

В своем интервью «Парламентской газете» сенатор рассказала, что действительно, данная корректировка коснётся пенсионеров, которые продолжали трудиться в прошлом году. И никакого противоречия здесь нет: ведь эти люди получали официальную зарплату, с которой производились отчисления в ПФР.

– Очевидно, если размер поступлений с зарплат этих людей в Пенсионный фонд увеличился, то они имеют право и на перерасчёт пенсии. Сумма корректировки зависит от объёма тех средств, которые перечислялись на лицевой счёт конкретного человека в Пенсионный фонд, – объясняет Елена Бибикова.

Корректировка пенсий производится в «автоматическом» режиме – никаких заявлений писать не нужно. Правда, есть нюанс.

Тем, кто продолжает трудиться, получая за это высокую зарплату, положена лишь «частичная корректировка» – она распространяется только на сумму отчислений в ПФР, соответствующей трём так называемым пенсионным баллам. Подробнее о том, что такое пенсионные баллы и как они влияют на размер пенсии можно прочитать на сайте «Мои года» в публикации «Не хватило пенсионных баллов для назначения пенсии? Продолжайте работать».

Что означает слово «высокая» в отношении заработной платы? Один пенсионный балл начисляется на зарплату, равную одному минимальному размеру оплаты труда, а значит, «высокая» – это больше трёх МРОТ. В настоящее время один МРОТ в России составляет 7500 рублей.

Другими словами, отчисления в Пенсионный фонд производятся с зарплаты на сумму до 22,5 тысяч рублей. Эта сумма и соответствует трём пенсионным баллам. Если у вас зарплата была меньше, то и отчислений в ПФР производилось меньше, а значит и корректировка пенсии будет меньше.

Например, у вас официальная зарплата 15 тысяч рублей, она соответствует двум пенсионным баллам (два МРОТ по 7500 рублей). Стоимость одного пенсионного балла в 2017 году – 78 рублей. Умножаем 78 рублей на 2 пенсионных балла и получаем 156 рублей – настолько и вырастет ваша пенсия с 1 августа 2017 года.

Если же зарплата была больше 22,5 тысяч рублей, что соответствует трём пенсионным баллам, то вы всё равно не получите надбавку к пенсии выше этих трёх пенсионных баллов. 78 рублей умножаем на три пенсионных балла, получаем 234 рубля. Это максимальное повышение пенсии, которое возможно в результате данной корректировки пенсий, даже если ваша зарплата 50 тысяч рублей и больше.

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Сайт для пенсионеров «Мои года», moi-goda.ru



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