Перекрестясь...

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Вот и наступил наконец-то окончательно новый 2019 год. Промелькнула череда светских и религиозных торжеств, отгремели полуночные салюты, мы дважды проводили минувший год, кто под застольные тосты, кто под церковные песнопения и колокольный звон. Пришло время праздника Крещения Господнего, который как бы замыкает этот новогодний парад торжеств и застолий.
Христианский древний праздник (первые упоминания о нём относятся к III веку), установленный в честь события евангельской истории, крещения Иисуса Христа в тёплой воде реки Иордан Иоанном Крестителем, во время которого, согласно всем трём синоптическим Евангелиям, на Иисуса сошёл Святой Дух в виде голубя и одновременно глас с небес провозгласил: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение».
Правда, не в обиду православным верующим будет сказано, что-то мне подсказывает, случись в то время Иисус в наших (сибирских, в моем случае) краях, ему бы вряд ли пришло в голову купаться в ледяной воде Байкала... Но это так, мнение агностика. А Крещение это и впрямь великий праздник, один из двенадцати главных в нашем церковном календаре, день очищения от скверны телесной и духовной...
Впрочем, количество православных праздников и светских дат у нас таково, что у любого россиянина каждый день есть повод что-нибудь отметить. А порой и дважды.
Но речь сегодня несколько не об этом. Вера, конечно же, дело святое, и каждый волен верить в то, чему его научили с детства, что подсказал жизненный опыт. Одни верят в высшие небесные силы, другие – в силу денег, власти, третьи – в силу любви и дружбы... Главное – верят!
Смущает другое – не слишком ли много у нас стало крестящихся и купающихся в иорданях? Во всяком случае, когда видишь чиновника высокого ранга, выросшего в атеистическое советское время, набиравшего жизненный опыт в прагматичной среде чекистов и партийных функционеров, истово крестящегося, взасос целующего святую икону и возводящего очи горе, а то и ныряющего в иордань, как-то невольно возникает сомнение в искренности и чистоте помыслов молящегося. А не пиар ли это в угоду толпе истинно верующих? Не фарисейство ли это? Ведь люди-то у нас далеко не так наивны, как может показаться порой во время богослужения в церкви. Они, истинно верующие, просто деликатны, по-настоящему толерантны, а потому не подадут вида, хотя и всё видят и очень многое понимают, и показная религиозность мало кого из них может обмануть. И ни к чему хорошему она не приводит. Особо показательно в этом отношении крещенское купание – с каждым годом всё больше народу стремится окунуться в иордани. Празднование Крещения Господня становится популярным. Да и медики утверждают, что разумное купание в ледяной воде полезно для здоровья. У нас в Иркутске только в прошлом году более десятка тысяч горожан окунулись в Иорданские проруби, более ста тысяч посетили праздничные мероприятия. Думается, и в этом году желающих искупаться и смыть грехи будет не меньше. Но, сдаётся, что очень многие, порой с риском для здоровья, стремятся показать не столько свою веру, сколько бесшабашную удаль. И иногда не совсем трезвую... Похоже, что религия становится модой. Хорошо ли это, если нет истинной веры?
Сегодня всё готово к завтрашним торжествам: курятся парком свежепрорубленные иордани, санитарные врачи проверяют чистоту воды, в тревожном ожидании медицинские работники и спасатели, готовятся к выезду полицейские патрули...
С наступающим праздником, православные! Истинной веры вам, здоровья и терпения!
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