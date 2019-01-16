Собираетесь купаться на Крещенье? Советы медиков — для вас

Ни до, ни после погружения в ледяную воду Крещенской купели нельзя употреблять алкоголь, предупреждает замглавврача Службы скорой помощи Владивостока Ирина Салахутдинова.

Очень опасно нырять в иордань беременным, детям, а также тем, у кого есть заболевания сердца — аритмия, гипертоническая болезнь, недавно перенесенные инсульты и инфаркты, тем, у кого есть аутоиммунные заболевания — например, ревматоидный артрит.

Эксперт указала, что важно плотно поесть за 2-3 часа до погружения, а перед нырянием плотную пищу есть уже нельзя.

Алкоголь — фактор риска, а не эффективное средство для разогрева, поэтому медик рекомендует взять с собой термос с горячим чаем. Также после окунания не стоит растирать тело полотенцем — из-за снижения чувствительности от холода можно случайно повредить кожу. «Укутайтесь в махровое полотенце и постарайтесь побыстрее оказаться в тепле — там согреетесь сами», — отметила Ирина Салахутдинова.

Она уточнила, что новичкам желательно заходить в воду не более чем на 5-10 секунд.

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Как известно, на Крещение принято окунаться в проруби. Многие сделали этот обычай своей традицией и замечают, что такое купание добавляет сил и оберегает от болезней на целый год. Однако 59-летняя ведущая Лариса Вербицкая имеет своё мнение на этот счёт и старается отговорить своих поклонников от такого экстрима.

По инф. rosbalt.ru

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