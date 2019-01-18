Наблюдения литератора: элементы "моды"

«Лихая мода, наш тиран,/Недуг новейших россиян...» А. С. Пушкин

Причём недуг в прямом, а не в переносном смысле этого слова. К тому же, порою, зачастую граничащий со смертельным риском. Как это было показано недавно в телевизионных новостях про двух четырнадцатилетних девочек-близняшек, которые, худея, довели себя до анорексии. То есть предельной стадии истощения, когда организм начинает пожирать собственное тело. Причём довели они себя до этого предсмертного состояния (ибо неизвестно ещё, удастся ли врачам вывести их из этого страшного недуга в частной клинике, где день лечения стоит 30 тысяч рублей) добровольно, для того лишь, чтобы продолжать участвовать в показах детских мод. А затем и стать профессиональными манекенщицами, а попросту вешалками для изделий модельеров, абсолютно непонятно для кого и для чего свои показы мод устраивающих. Поскольку для подавляющего большинства нормальных людей все их изыски, на мой взгляд, практически непригодны – ни в эстетическом, ни в практическом смысле.

И когда эти так называемые модели с параметрами: спина – спина – ноги демонстрируют всевозможные изделия нынешних законодателей мод, у меня всегда возникает только два устойчивых чувства. Первое – это жалость ко всем этим чахлым девицам, которых хочется покормить. И второе – совершенно непонятно ведь для кого, собственно говоря, всё это шьётся?

Во всяком случае, как я уже сказал, для нормальных людей (я имею в виду не только комплекцию, но и умственные способности) это всё просто, как мне кажется, неприемлемо. Но вот существует же это всё – целая индустрия – для чего-то и кого-то? И тысячи глупых девчонок стремятся в модельный бизнес, кажущийся им сказкой, попасть...

Но перейдём от высокой моды, как её называют, к делам житейским, тоже с модой и элементами моды как-то связанными.

Я, например, жалею о том, что не стало в наших магазинах польских костюмов, поскольку их стандарты и лекала очень подходили и россиянам. Может быть, оттого, что и те и другие славяне. А оттого и телосложение у нас почти одинаковое. И тот же польский пиджак, который я купил в своё время в восьмидесятых годах прошлого века, был моден и сидел на мне как влитой. И когда он износился, я страшно об этом жалел, ибо не мог уже приобрести того, что было бы мне, человеку невысокому, с широкой грудной клеткой, безо всяких перешивок, в пору. И тут меня выручило наше местное швейное объединение «ВиД», сырьё которому в конце двухтысячных поставляли из Бурятии. И костюмы поэтому шились из настоящего твида, а не из различных синтетических – «резиновых», блестящих тканей, как сейчас. Да и параметры изделий были стандартные, приемлемые для обычных людей. Для меня, например. Обхват груди – 100, обхват талии – 88, длина – 164. Всё это, разумеется, в сантиметрах.

Теперь же в «ВиДе», в большинстве своём ради удешевления продукции, – синтетические ткани, с синтетической, что ещё хуже, подкладкой. И зимой в таком костюме холодно, а летом жарко, как в водолазном скафандре. Ткань не дышит.

Более того, в большинстве магазинов, даже фирменных, преобладают ныне товары или из Китая, или из Турции.

И если ты меришь костюм, куртку или брюки китайского производства, то сразу же сталкиваешься, как минимум, с двумя проблемами. В груди – тесно. А попы, особенно на спортивных штанах, собственно говоря, вообще нет. Не предусмотрена. И поэтому когда в таких спортивных штанах ты, например, наклоняешься, они сползают до самых ягодиц. Видно, телосложение у китайцев такое же, по-видимому, как у первоклассных манекенщиц: спина – спина – ноги.

Турецкие же товары всегда крикливы, с переизбытком всевозможных кричаших блестяшек, карманов, молний. И рукава у них чрезвычайно длинны. И когда я беру, например, турецкую рубашку из натурального хлопка, рукава на ней всегда приходится укорачивать. И платить за это дополнительные деньги – по сотне за рукав.

То же самое и с брюками, и с джинсами происходит, увы, причём у различных производителей. Нет прежней градации по ростам: 164, 170, 180 и так далее. И если я беру джинсы своего – пятидесятого или сорок восьмого размера, то рост у них будет не меньше 182 сантиметров. Поскольку отчего-то считается, что чем больше размер, тем больше должна быть и длинна. А люди-то все разные. И как хорошо, что белорусские производители ещё это соблюдают. Недавно мне посчастливилось купить к Новому году вельветовый костюм пятидесятого размера с моей ростовкой в 164 сантиметра. И ничего укорачивать или удлинять не пришлось.

Коснёмся теперь совсем иных современных элементов моды.

Наблюдал я тут как-то случайно по телевизору, как ведущий Андрей Малахов, очень любящий всякие скандалы и копание в чужом грязном белье, видимо. для повышения рейтинга своей программы, показывал «бедную девушку», обманутую коварным Макаром – внуком Василия Шукшина. Якобы это от него у той появился ребёнок.

Ребёнка, конечно, жаль, он же ни в чём не виноват. А вот маму его – нахрапистую хабалку, желающую урвать своё, всю в наколках, как будто бы она сто лет просидела в тюрьме, не жаль совершенно. И глядя на неё, просто оторопь берёт: да как можно было с такой дурындой связаться? Ведь по ней же видно, кто она и что из себя представляет. Бедный Василий Макарович от всех этих разборок, наверное, не раз в своём гробу перевернулся от возмущения и нынешних нравов!

И ведь это поветрие – наколки, причём на самых видных, не скрываемых местах сейчас повсюду. И неужели так необходимо показывать их на том же телевидении, где уже не редкость и ведущие разных шоу, и спортсмены, и так называемые шоумены сплошь в наколках? Ведь это же какой они пример подают молодёжи, у которой мозги до поры до времени ещё плохо работают! А подражать-то «кумирам» ох как хочется!

Не удивлюсь, что вскорости молодёжь не только телеса начнёт разукрашивать татуировками, но и лица, как воинственные индейцы. Не понимая, что всё это тупо, глупо, некрасиво и невежественно, по большому-то счёту! И что всё это имеет лагерно-уголовный налёт, какие бы узоры не были нанесены. И видя такого зависимого от сиюминутной моды человека, мне не хочется быть с ним знакомым – он кажется мне ненадёжным и не имеющим собственного мнения.

Или вот ещё один элемент моды, подсмотренной мною из окна своей квартиры на улице Некрасова в Иркутске.

Через дорогу напротив нашего дома раньше была воинская часть. Несколько строений от неё, вполне добротных, там ещё сохранилось. И их вполне можно было бы приспособить для чего-то нужного горожанам, создав там что угодно, кроме очередного торгового центра, которых и так в любом городе переизбыток. Так вот, бывшую территорию воинской части обнесли забором и организовали на её территории огромную платную автостоянку с двумя выездами с улиц Некрасова и Халтурина. Бывшие же строения части «облагородили», обтянув их тканью с нарисованными на ней дверьми и окнами. Установили и два шлагбаума, рядом с которыми в двух будках сидят теперь охранники парковки.

Кажется, всё предусмотрели держатели стоянки, кроме, увы, туалета. Хотя бы и уличного. И ходят бедные охранники в «дверь», прорванную в ткани, по своим большим и малым надобностям в бывшее здание воинской части.

Причём забавно за ними наблюдать из окна. Туда, прямо-таки как за холст в каморке папы Карло, за которым скрывается сокровище, они идут поспешно, озабоченно, оглядываясь по сторонам. А оттуда – вальяжно и весело.

Так и хочется им сказать: «С облегчением!» Но далековато. Не докричишься. Да и окно в морозы открывать не хочется.

Так что там, где качают деньги просто из освободившегося пространства, о людях думать недосуг. Прибыль, прибыль нужна! А охранники и без туалета обойдутся, не маленькие.

И это ныне, похоже, повсюду такое отношение к простым людям как к существам низшего порядка. Новый, так сказать, элемент моды.

Например, 20 ноября минувшего года в нескольких домах нашего района без всякого предупреждения отключили более чем на пять часов электричество. Сиди, дружок, в темноте, как крот. Есть свечечка – зажги. Нет – так сиди...

Каменный век какой-то!

А всё потому, что монополисту всё можно. А вот создать какую-нибудь резервную сеть ему уже нельзя. Хлопотно слишком. Да и зачем? Траты только дополнительные. А люди – ничего, потерпят. Главное, чтобы они исправно платили за электричество. Прибыль! Прибыль – вот что главное.

И как только все эти успешные менеджеры высшего звена не обожрутся своими прибылями?! Не захлёбнутся собственным «величием» и высокомерием, рождёнными сознанием своих безграничных возможностей?! А ведь истинное величие никогда не опустится до высокомерия. Это аксиома.

И ещё один штришок, ещё один элемент моды по отношению к людям из повседневной жизни. Я хожу за продуктами в магазин «Слата», что на улице Сухэ-Батора, на первом этаже здания гостиницы «Ангара». И почти всегда, когда бы я туда ни пришёл, мне приходится, как и остальным моим согражданам, стоять в непременной очереди в кассу. Поскольку из шести существующих в зале касс работают, в лучшем случае, четыре, а то и того меньше.

Ничего, постоят, куда им спешить? Жизнь и без того слишком быстрая штука...

А ведь у нас воруют самое ценное, что мы имеем – наше время. Неповторимые минуты бытия, которые мы могли бы употребить на что-то более ценное, чем стояние в очередях.

И в заключение, раз уж мы начали с анорексии, – анекдот на схожую тему:

– Ты мясо ешь?

– Нет.

– А рыбу?

– Тоже нет.

– Вегетарианец?

– Пенсионер.

И если у пенсионера из-за скудости его пенсии отказ от тех или иных продуктов – это вещь вынужденная, то у подобных глупых девочек, выпивающих только одну чашку кофе утром и одну – вечером, чтобы похудеть для модельного бизнеса, это выбор осознанный. Неясно, правда, куда, в конечном счёте, их ведущий?

Вопросом и закончу я очередную брюзжалку. Ибо ответы каждый человек себе на любые жизненные ситуации даёт сам. И мозги ему, кстати, для того и даны, чтобы отсеивать ненужное, а порою и опасное, в любых веяниях и направлениях. В том числе и элементах моды, навязываемой нам. Поскольку интуитивно, если, конечно, у человека живая, а не мёртвая душа, он понимает, что хорошо, а что плохо. Правда, поступает иногда всё-таки вопреки здравому смыслу. О чём говорил ещё и великий философ Сократ: «Почему это – человек знает, что хорошо, а делает то, что плохо?..»

А тут ещё и лихая мода – наш тиран... Причём недуг не только россиян. Порою даже начинаешь думать, что сие сумасшествие, подмена истинных ценностей всякими побрякушками – явление уже мирового масштаба, повсеместное.

Впрочем, при нынешних-то средствах массовой коммуникации и при отсутствии интереса к чтению хороших книг это, впрочем, и не удивительно.

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