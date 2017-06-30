Индексация пенсий работающим пенсионерам после увольнения: обещанного полгода ждут

Почему чиновники отложили действие единственного за многие годы принятого в интересах работающих пенсионеров закона?

Совет Федерации 28 июня одобрил закон, сокращающий срок назначения индексации пенсий работающим пенсионерам после увольнения. Это новшество не касается работающих пенсионеров, которые уволятся в 2017 году – новые правила актуальны только с 2018 года.

Откладывая действие закона, депутаты и чиновники повели себя как плохие студенты, затягивающие срок сдачи экзаменов – через месяц, два, три, полгода, лишь бы не сейчас. Сайт для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru) разбирался, почему пенсионерам обещанного надо полгода ждать.

Индексация пенсий работающим пенсионерам после увольнения

Сокращение сроков индексации пенсий работающим пенсионерам после увольнения отложили до 2018 года. Фото pixabay.com

– Когда в 2015 году вводили ограничения на индексацию пенсий для работающих пенсионеров, была предусмотрена норма, что пока человек работает, пенсия ему не индексируется, но если он увольняется, допустим, спустя два – три года после 2015 года, то при расчёте размера его пенсии будут суммироваться все прошедшие за это время индексы, – рассказывает «Парламентской газете» член Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. – То есть, если в 2016 году индексация пенсий была 4 процента, а в 2017 году – 5,8 процентов, то пенсионеру, уволившемуся с работы сейчас, должны проиндексировать пенсию на сумму этих индексов – 9,8 процентов.

Но для того, чтобы произвести перерасчёт, требовалось какое-то время, объясняет сенатор. К примеру, пенсионер увольняется 1 июня, но индексацию ему проводят не сразу после увольнения, а спустя три-четыре месяца, и сумму индексации за это время человек теряет. С августа прошлого года в Комитет по социальной политике Совета Федерации стали поступать жалобы от пенсионеров на то, что они не работают уже несколько месяцев, а индексацию пенсии им не возвращают.

Чтобы разрешить ситуацию, Госдума приняла поправки к закону, которые спасут пенсионеров от подобной потери денег. На днях новый закон одобрил Совет Федерации. Согласно принятым поправкам, пенсия будет индексироваться уже на следующий месяц после увольнения пенсионера с работы.

Однако свои нюансы имеются и здесь. Так, депутаты предлагали, чтобы новые правила начали действовать немедленно, то есть, с 1 июля 2017 года, но Министерство труда и социальной защиты РФ внесло свои коррективы, и закон вступит в силу позже – с 1 января 2018 года.

– Первая причина – чисто техническая. Первое июля наступит совсем скоро, и произвести так быстро перестройку системы, конечно, не получится, – говорит Елена Бибикова. – Второй вопрос – финансовый. Когда принимали закон о бюджете Пенсионного фонда на 2017 год, эти средства заложены в него не были. На первый взгляд, кажется, что деньги для выполнения закона нужны не такие уж и большие: увольняется не так много пенсионеров. Тем не менее, на это потребуется почти четыре миллиарда рублей. Правительство, обосновывая нам свою позицию, указало, что, поскольку в бюджете указанные средства не заложены, то будет целесообразно принять закон сейчас, но прописать, что норма начнёт действовать с января 2018 года. Полагаю, что ничего страшного в этом нет. Январь уже не за горами.

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Сайт для пенсионеров «Мои года», moi-goda.ru



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