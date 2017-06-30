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Индексация пенсий работающим пенсионерам после увольнения: обещанного полгода ждут
Мои года   
30 Июня 2017 г.
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Почему чиновники отложили действие единственного за многие годы принятого в интересах работающих пенсионеров закона?

Совет Федерации 28 июня одобрил закон, сокращающий срок назначения индексации пенсий работающим пенсионерам после увольнения. Это новшество не касается работающих пенсионеров, которые уволятся в 2017 году – новые правила актуальны только с 2018 года.

Откладывая действие закона, депутаты и чиновники повели себя как плохие студенты, затягивающие срок сдачи экзаменов – через месяц, два, три, полгода, лишь бы не сейчас. Сайт для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru) разбирался, почему пенсионерам обещанного надо полгода ждать.

Индексация пенсий работающим пенсионерам после увольнения

индексация пенсий работающим пенсионерам после увольнения

Сокращение сроков индексации пенсий работающим пенсионерам после увольнения отложили до 2018 года. Фото pixabay.com

– Когда в 2015 году вводили ограничения на индексацию пенсий для работающих пенсионеров, была предусмотрена норма, что пока человек работает, пенсия ему не индексируется, но если он увольняется, допустим, спустя два – три года после 2015 года, то при расчёте размера его пенсии будут суммироваться все прошедшие за это время индексы, – рассказывает «Парламентской газете» член Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. – То есть, если в 2016 году индексация пенсий была 4 процента, а в 2017 году – 5,8 процентов, то пенсионеру, уволившемуся с работы сейчас, должны проиндексировать пенсию на сумму этих индексов – 9,8 процентов.

Но для того, чтобы произвести перерасчёт, требовалось какое-то время, объясняет сенатор. К примеру, пенсионер увольняется 1 июня, но индексацию ему проводят не сразу после увольнения, а спустя три-четыре месяца, и сумму индексации за это время человек теряет. С августа прошлого года в Комитет по социальной политике Совета Федерации стали поступать жалобы от пенсионеров на то, что они не работают уже несколько месяцев, а индексацию пенсии им не возвращают.

Чтобы разрешить ситуацию, Госдума приняла поправки к закону, которые спасут пенсионеров от подобной потери денег. На днях новый закон одобрил Совет Федерации. Согласно принятым поправкам, пенсия будет индексироваться уже на следующий месяц после увольнения пенсионера с работы.

Однако свои нюансы имеются и здесь. Так, депутаты предлагали, чтобы новые правила начали действовать немедленно, то есть, с 1 июля 2017 года, но Министерство труда и социальной защиты РФ внесло свои коррективы, и закон вступит в силу позже – с 1 января 2018 года.

– Первая причина – чисто техническая. Первое июля наступит совсем скоро, и произвести так быстро перестройку системы, конечно, не получится, – говорит Елена Бибикова. – Второй вопрос – финансовый. Когда принимали закон о бюджете Пенсионного фонда на 2017 год, эти средства заложены в него не были. На первый взгляд, кажется, что деньги для выполнения закона нужны не такие уж и большие: увольняется не так много пенсионеров. Тем не менее, на это потребуется почти четыре миллиарда рублей. Правительство, обосновывая нам свою позицию, указало, что, поскольку в бюджете указанные средства не заложены, то будет целесообразно принять закон сейчас, но прописать, что норма начнёт действовать с января 2018 года. Полагаю, что ничего страшного в этом нет. Январь уже не за горами.

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Сайт для пенсионеров «Мои года», moi-goda.ru

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