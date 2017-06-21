И хорошее настроение не покинет больше вас

Хороший настрой в возрасте шестьдесят плюс сохранять иногда бывает сложно, но очень-очень нужно!

Что для этого подойдет? Например, почаще выходить гулять. Смена привычной домашней картины, возможно, общение с другими людьми, свежий воздух и посильное передвижение – все это поможет «вынуть» человека из уныния. Если осуществимо совершать прогулки не один, а несколько раз в день, да еще и в компании, такой вариант самый оптимальный.

Поспособствуют вернуться «к позитиву» и более дальние путешествия. Кому-то реально уехать на несколько дней на дачу (к себе, родственникам или подруге, другу), кто-то подготовлен для длительных туров, например, по родному краю, стране или даже за границу. Новая обстановка, впечатления, знакомства, полная отрешенность от бытовых проблем – хорошее средство.

Иногда, правда, бывают депрессивные состояния, когда оказать помощь во власти только медикам и определенной медикаментозной терапии. Близким в это время тоже нужно быть начеку, ведь важно понимать и знать, что нельзя говорить людям, находящимся в депрессии. Лучше ознакомиться со статьями специалистов на эту тему и избегать некоторых, как нам кажется, подходящих вариантов для утешения.

Еще один из способов помешать приходу плохого настроения – хобби. Увлечениям молодости, выйдя на заслуженный отдых, можно уделять максимальное количество времени. Да и новые виды хобби не грех будет освоить и совершенствоваться в выбранной сфере. Благодаря «компьютерной продвинутости» старшее поколение может найти в сети Интернет людей, думающих с ними в одном направлении, делиться своим опытом и перенимать чужой. И просто общаться на интересующую тему.

Если не в тягость, можно завести себе небольшого питомца, за которым посильно будет ухаживать. Хомячки, черепашки, котята, собачки, рыбки. Подойдет тот «братец меньший», к которому существует явная симпатия.

Физические нагрузки при отсутствии противопоказаний тоже поспособствуют отличному жизненному настрою. Щадящие умеренные тренировки, выполняемые регулярно, поднимут не только тонус, но и душевное равновесие способны восстановить. Тут тоже хорошо найти товарищей, с кем можно было бы пройтись, например, пять кругов по стадиону или освоить модную сейчас скандинавскую ходьбу.

Как только появились грустные мысли, советуют многие пережившие подобное состояние, сразу к делам, чтобы не давать отрицательным думам ходу, даже в какой-то степени завладевать нами, не позволять им распоряжаться своей единственной и неповторимой жизнью и таким драгоценным временем.

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