Частные пансионаты для людей золотого периода – веяние нашего времени

Хорошо, когда наши родственники живут долго и активно. Но золотой возраст часто сопровождает людей обострением разных заболеваний, порой очень серьезных, а иногда и немощью. В этой ситуации близкие поступают по-разному. Кто-то может обеспечить взрослому человеку должный уход и медицинское сопровождение. А у кого-то нет материальной возможности, стесненные жилищные условия, осуществляется активная профессиональная деятельность, что не всегда совместимо с постоянным нахождением рядом с престарелым родственником и т.д. И тогда встает вопрос о помещении близкого в специализированное учреждение – дом престарелых.

Частные дома для этой категории в России еще двадцать лет назад были большой редкостью, а сейчас популярность коммерческих пансионатов растет и в них существует большая потребность. На Западе ситуация с частными учреждениями несколько иная уже давно. Там даже в небольшом городке есть такие учреждения. И люди старшего возраста сами могут присмотреть для себя пансионат, соответствующий их запросам и представлениям. Часто граждане западного мира выбирают себе учреждение для жизни на заслуженном отдыхе задолго до выхода на пенсию.

Средняя цена на услугу по содержанию человека, находящегося в золотом периоде, в частном учреждении в российских территориях начинается с цифры в двадцать пять тысяч рублей. Для родственников это не так уж неподъемно. Часть средств можно заплатить, используя госпособие пенсионера, другую можно собрать, если сдать жилплощадь близкого в аренду. Так поступают некоторые семьи, столкнувшиеся с данной проблемой.

Несомненный плюс коммерческого учреждения в том, что если возникла необходимость, можно подобрать пансионат и не ждать подхода очереди, которая существует в государственных домах престарелых. Хозяева коммерческих учреждений задумываются над тем, как родственники смогут посещать своего близкого, и поэтому дома находятся вблизи остановок общественного транспорта. Это подходит для тех, кто не смог пока обзавестись собственным автосредством. Обстановка в пансионатах для пожилых адаптирована под их потребности и возможности. Присутствуют поручни и пандусы, в помещениях нет крутых ступенек и высоких порогов. Круглосуточное медицинское сопровождение, гигиенические процедуры, организация спокойного и активного досуга, в который входят мастер-классы по разным видам творчества, дни рождения, спортивные занятия, кинопоказы, чтение книг и многое другое. Все это сейчас предлагает большинство частных пансионатов. Здесь могут найти себе место те, кто чувствует себя еще достаточно бодро, а также достойная старость обеспечивается людям, которые сами уже не способны себя обслуживать.

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