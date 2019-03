Бабушка-стример, что здесь такого: американская пенсионерка показывает, как действует в видеоиграх

Вполне ожидаемо, что пенсионеры-блогеры ведут видеоканалы и страницы в социальных сетях, демонстрируя аудитории свои кулинарные возможности, успехи в садово-огородническом деле, спортивные достижения, давая мудрые советы обо всем, ориентируясь на богатый жизненный опыт. Но есть и другие бабушки и дедушки. Помимо этой традиционной тематики их увлекают также иные аспекты современной жизни, которые больше направлены на представителей молодого поколения.

Например, Ширли Карри, пенсионерка из штата Вирджиния, расположенного на востоке США, бабушка-стример. Стоит напомнить, что стримеры в режиме "онлайн" показывают другим, как они играют в видеоигры, при этом комментируют каждое свое действие. Подача, естественно, должна быть легкой, понятной, непринужденной и интересной. Так вот, Ширли Карри нашла себя именно в таком занятии. Примечательно, что бабушке уже больше 80 лет.

Видеоблогеру нравятся ролевые игры-экшены от первого лица. В таком виртуальном мире можно не только ходить и общаться с окружающими, но и сражаться, что-то собирать и создавать. Нужна в таких играх также быстрота реакции и скоростное планирование. Много трансляций у Ширли с игрой Skyrim.

Это популярная компьютерная разработка, где главный герой Довакин должен противостоять древнему злу. Основной особенностью игры является открытый мир и поистине безграничные возможности.

Видеозаписи своих игр Ширли выкладывает на своем канале в YouTube. Как она "живет" в игре, можно посмотреть в ее многочисленных роликах: https://www.youtube.com/channel/UCzkY7wa8Ksxv4M5NyUYgTmA/featured. Видео с играми у бабушки набралось приличное количество, а само творчество в рамках видеохостинга уже привлекло больше 482 тысяч подписчиков. Статистика говорит о том, что ее игровая деятельность в сети популярнее, чем у 63% всех известных стримеров. Вот дает бабушка! Просто мо-ло-дец!

А здесь продемонстрировано рабочее место пенсионерки-стримера.

Time for a coffee re-fill, then back to Skyrim! pic.twitter.com/voSMdtwooy