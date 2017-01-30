Как реставрируют здания?

Санкт-Петербург — город, богатый своим культурным наследием, в том числе и памятниками архитектуры. А еще это город с непростым климатом. Неудивительно, что постоянная повышенная влажность, дожди, снег и ветер быстро приводят к тому, что внешний вид фасадов зданий теряет привлекательность. Добавьте к этому выхлопные газы транспорта, выбросы предприятий — и вы получите совсем неблагополучную картину.
Но, к счастью, время от времени проводится реставрация фасадов зданий. Рассмотрим, как она происходит.
Разработка проекта
Первым делом специалисты должны понять, к какому результату необходимо прийти. В классическом понимании под реставрацией подразумевается возвращение зданию его исторического облика. Если же в процессе истории внешний вид менялся, то выбирают какой-то определенный период. К примеру, известно, что Зимний дворец Эрмитажа в свое время был желтым. Но сейчас сложилось так, что его при каждой реставрации окрашивают в зеленый цвет.
Обеспечение безопасности и подготовка к работам
Затем необходимо оградить участок, чтобы случайные прохожие не пострадали. Фактически реставрация по степени опасности для пешеходов сопоставима со стройкой, поэтому нужно позаботиться о надежном ограждении.
Также важно продумать и безопасность персонала. Для этого возводятся строительные леса, также вам может пригодиться аренда автокрана и другой строительной техники.
Непосредственные работы
После всех подготовительных этапов начинается сама реставрация. Все трещины, выбоины и другие проблемные места заделываются первым делом. Затем, уже подготовленная ровная поверхность дополнительно выравнивается с помощью шпатлевки, и штукатурится.
Если на здании есть лепнина и другие декоративные элементы, то к ним подходят особенно ответственно. К воссозданию сбитой или разрушенной лепнины привлекаются художники и скульпторы.
На завершающем этапе все окрашивается, если это необходимо.
Ограничивается ли этим реставрация?
Конечно же, нет! Все зависит от того, как сильно разрушено или повреждено здание. Реставраторы могут частично или полностью восстановить утраченные элементы: колонны, ступени, декор. В некоторых случаях даже достраивают обрушившиеся этажи или флигели зданий. При необходимости меняются окна, двери, кровля и т.д. Иными словами, мастера проводят те виды работ, которые необходимы для восстановления первоначального облика здания.
Важно отметить, что грамотные реставраторы используют только те элементы, которые не выбиваются из исторического облика. Причем, внимание нужно обращать не только на крупные детали, но даже на такие, казалось бы, мелочи, как шпингалеты и оконные петли.
Не проще ли построить новое здание?
В некоторых случаях проще и выгоднее. Но реставрация обычно затрагивает те здания, которые признаны памятниками истории и архитектуры. Поэтому восстановить их намного важнее, чем просто получить какой-то случайный, пусть и аналогичный объект.
Достаточно вспомнить настоящий подвиг реставраторов Ленинграда, которые восстановили полуразрушенный войной и блокадой город, чтобы с уважением относиться к культурному наследию и настаивать именно на восстановлении старинных сооружений.
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