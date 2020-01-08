Почему вянут листья растений

Увядание листьев встречается у самых разных культурных растений и деревьев. От этого недуга не застрахованы ни сильные яблони и груши, ни казалось, стойкий чеснок и лук. Абсолютно на всех растениях могут, откуда не возьмись, появиться вялые, свисающие вниз листья, хотя еще несколько дней назад ничего не предвещало о гибели растения, а почва около него влажная. Казалось бы, почему вянут листья огурцов, томатов, баклажанов...? Об этом подробно можно узнать на сайте nashsadovod.ru. Виной всему инфекции, которые поражают сосудистую систему корней. Интересно отметить, что многие дачники, лишь удаляют ветки или растения с увядшими листьями, но на самом деле, этого не достаточно, и проблема будет возникать из года в год.

Из-за чего возникают проблемы в корневой системе

Все проблемы у растений возникают из-за пораженных сосудов корней. В частности, при попадании инфекции происходит их закупорка, и влага перестает попадать в крону и листья растений. Иногда все происходит быстро (за несколько дней), иногда растягивается во времени. Различают два вида болезненных поражений фузариозное и вертициллезное увядание. В связи с тем, что при обеих болезнях причиной всему являются инфекции, проникающие в корни, то их назвали собирательно – корневые гнили. Все проблемы гниения связаны с грибком, живущим в почве, и будут повторяться годами. Этот инфекционный грибок путешествует по садовому участку очень быстро. С максимальной скоростью разносится на обуви и инструменте. Не щадит ни ягодники, ни овощные культуры, ни деревья.

Первоначально, при обнаружении увядающих растений, садоводы обильно поливают растения, и вот, кажется, оно ожило, но на самом деле нет. Это обманчивая реакция растения. Частый и обильный полив или сырая погода ускоряют развитие грибка, который впоследствии уничтожает растение.

Чтобы избавиться от грибка, необходимо обработать землю фунгицидами. Этими препаратами поливают растения прямо под куст. В случае обнаружения уже пораженного растения, выкапываем его полностью, и обрабатываем место, где он рос. Такие растения надо уничтожать без сожаления, так как они станут причиной гибели всех остальных.

Чтобы минимизировать риск размножения грибка на садовом участке, следует руководствоваться следующими правилами:

Обрабатывать землю на участке для профилактики Глиокладином; Почву покупной рассады также следует обрабатывать; Удалять поврежденные растения и обрабатывать места их роста; Необходимо часто рыхлить почву, чтобы не было толстой корки; Менять место посадки культур.

Что происходит с ветками?

Деревья с пожелтевшими листьями, наверное, видели все. Причиной этому заболеванию является грибок – монилиоз, а саму болезнь принято называть монилиальным ожогом. Первоначально грибок поражает молодые побеги через ранки на листьях и сосудистую систему. После этого он начинает спускаться вниз, все к более мощным и старым веткам. Поэтому, как только замечены первые симптомы этих заболеваний, сразу необходимо удалять ветки с заходом на здоровую часть ствола и последующей обработкой фунгицидами. Если не сделать так, то можно потерять полдерева или полностью все дерево. Особенно опасно если грибок порождает молодые саженцы. Он моментально поражает все деревцо полностью и его спасти уже нереально. Чтобы избежать поражения деревьев грибком необходимо:

Проводить профилактическую обработку фунгицидами, содержащими медь, два раза (до цветения и после него); Проводить прореживание крон деревьев; Не сажать деревья слишком плотно; Удалять поврежденные ветки.

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