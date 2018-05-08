Малина: выбор сортов и правила посадки на дачах

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Кустарники малины часто используются современными садоводами. Это обуславливается относительной простотой их выращивания и ценностью плодов. Ягоды такой культуры имеют отменный вкус и аромат. В них содержится аскорбиновая кислота, большое количество витаминов, микроэлементов и других биологически активных веществ. При правильном выборе сортов и соблюдении правил агротехники вырастить плодовитую малину можно практически на любом участке.
Сорта малины, подходящие для подмосковных садов
Малина – самоплодная культура. Это позволяет успешно выращивать на участке один полюбившийся сорт. Но используя несколько разновидностей кустов, можно добиться увеличения урожайности за счет перекрестного опыления. Выбор видов, подходящих для Подмосковья, огромен. Среди них особенно примечательны:
- Ранние – Метеор, Новокитаевская, Новость Кузьмина.
- Среднего срока созревания – Скромница, Награда, Барнаульская, Ньюбург, Калининградская, Солнышко, Рубин болгарский.
- Поздние – Кумберленд, Павловская, Латам и другие.
Сегодня, чтобы купить саженцы малины в Москве, можно обратиться к профессионалам. Большой выбор посадочных материалов предлагает питомник растений «Южный». В его ассортименте представлены различные растения – от трав и цветов до плодовых деревьев и кустарников.
Особенности посадки малины в Подмосковье
Малину на подмосковных дачах можно высаживать в открытый грунт и осенью, и весной. Во втором случае нужно перенести саженцы на участок до распускания почек. Оптимальным периодом осенних посадок является первая половина октября. Чтобы исключить риск вымерзания кустов, необходимо окучивать растения землей на 10-15 см.
Успешность выращивания культуры будет полностью зависеть от выбора участка. Малина предпочитает высокоплодородные почвы. Ей требуется много солнца и умеренная увлажненность грунта. Желательно располагать ее в местах с низким уровнем залегания подземных вод. Важно, чтобы территория была защищена от ветров.
Наиболее удобной для малины является рядовая посадка. Между кустами должно сохраняться расстояние в 30-40 см. Оптимальный диаметр лунок – 40х40 см. После посадки саженцы необходимо замульчировать соломой, навозом или торфом и обрезать на 20-30 см. Обеспечить опору для растений можно, установив двойные шпалеры с натянутыми веревками либо проволоками. Относительно полива, то в первые месяцы он должен быть регулярным, но умеренным.
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