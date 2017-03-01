Бактериоз у огурцов - урожай под угрозой

Заметил на листьях огурцов растущих в открытом грунте угловатые пятнышки, на вид они были словно малюсенькие капельки масла, я не придал этому значения и забыл о своем наблюдении, уехав с дачи. Когда я вернулся через неделю, то на том месте листа, где были эти маслянистые и угловатые пятна, образовалась большая дыра, края которой были сухими и имели бурый цвет. Что это за болезнь и может ли она перекинуться на те огурцы, что растут у меня в теплице?

Бактериоз - опасная болезнь огурцов



На листьях огурца дыры с сухими краями бурого цвета? Это бактериоз

Это заболевание называется бактериоз и, забегая вперед, скажем, что под угрозой и те растения, что произрастают в теплице. Бактериоз считается наиболее опасным заболеванием, как для огурцов открытого, так и защищенного грунта, причем в теплице он порой распространяется молниеносно. Проявиться бактериоз может в любой период вегетации и в зависимости от погодных условий способен испортить либо немного (5-7%), либо всю листовую массу растений и более 30% урожая.

Бактериоз не останавливается только на листьях или плодах, он поражает семядоли и даже стебли растений огурца. При заражении всходов бактериоз можно обнаружить на семядолях, там он проявляется в виде темных, водянистых, имеющих неправильную форму пятен. На настоящих листьях огурца пятна чаще всего угловатые, ограниченные жилками листа, причем вначале они водянистые, а затем буреют.

Признаки бактериоза и причины его возникновения

После дождя, либо обильной росы можно видеть на поверхности пятен небольшие, желтоватые капельки – они очень опасны, ибо содержат тысячи вредоносных бактерий. В конечном итоге пораженная бактериозом ткань отмирает, обесцвечивается и выкрашивается, образуя небольшие отверстия либо крупные дыры. В это время можно заметить бурые, довольно крупные пятна на черешках и стеблях огуречных растений.

На плодах в самом начале заражения их бактериозом появляются мокнущие язвы желтоватого цвета, они также несут на своей поверхности множество бактерий. При сильном развитии бактериоза стремительно увеличивается и количество и размеры язвочек и в конечном итоге плод начинает гнить.

Замечено что в сухую погоду болезнь может прекратить развитие и язвочки начнут подсыхать.

Помните, что если вы выращиваете сорта, с которых впоследствии собираете семена для посадки на следующий год, то очень внимательно осматривайте плоды. Бактерии зараженных плодов довольно легко проникают в семена и те становятся источником распространения инфекции.

Еще одним источником распространения бактериоза по участку являются растительные остатки, особенно те, что перезимовали. Весной, если продолжать игнорировать их наличие на участке, они подсохнут, раскрошатся и эти мелкие зараженные части разлетятся по всей территории, распространяя инфекцию. Достаточно пройти дождю или подуть сильному ветру, как бактерии расселятся на растениях и проникнут внутрь них через устьица либо механические повреждения.

При посадке огурца старайтесь избегать пониженных участков, замечено, что бактериоз там проявляет себя гораздо сильнее. Например, в период эпифитотий, когда буйствует бактериоз, разница в заражении возвышенных и пониженных участков в процентном выражении может доходить до 30%.

Довольно часто распространяют бактериоз также и насекомые, которые активны в период вегетации.

Так разносчиками бактериоза являются бахчевая тля и паутинный клещ, ввиду чего бороться даже с незначительным их количеством на участке следует обязательно.

Наиболее активно бактериоз развивается в теплую и влажную погоду, в теплице при избыточном увлажнении и полном отсутствии вентиляции. Массовое поражение огуречных растений бактериозом приходится обычно на август, когда условия температуры и влажности для развития этой болезни подходящие.

Бактериоз не имеет локализации, болезнь распространена повсеместно и везде где она возникает и развивается бесконтрольно, наблюдаются большие потери урожая.

Главное - профилактика

Бороться с бактериозом сложно, гораздо проще не допустить возникновения этого заболевания на вашем участке. Для этого нужно соблюдать севооборот, вносить калийные удобрений, уничтожать все растительные остатки на участке, перекапывать почву на полный штык лопаты, как осенью, так и весной и использовать только здоровые, проверенные семена.

Если бактериоз все-таки пробрался на ваш участок, то все части растений им пораженные, если их мало, нужно как можно скорее оборвать и уничтожить. Если площадь заражения такова что сделать это уже не получится, то можно попробовать спасти растения путем прекращения поливов и обработки их бордоской жидкостью.

Помимо бордоской жидкости хорошие результаты дает использование препарата ХОМ (хлорокись меди). Опрыскивание этим препаратом производят из расчета 35-40 г на 10 литров воды. Литр полученного раствора расходуют на 10 квадратных метров участка.