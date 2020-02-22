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А ваши кактусы цветут?
По инф. vk.com   
22 Февраля 2020 г.
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kaktusi

Семь условий для цветения кактусов.

А ваши кактусы цветут?

Цвести могут почти все кактусы, но для этого им нужно создать хорошие условия

1. Для цветения кактус должен находиться в состоянии роста. Об этом самом первом и самом главном условии, казалось бы, не стоило и говорить, настолько оно само собою разумеющееся. Однако довольно большой процент коллекций состоит из кактусов выживающих, но не растущих и что одно из самых распространенных и печальных зрелищ - это коллекция, в которой каждое растение окружено целой системой подпорок. У такой коллекции нет будущего — не растущие, лишенные живых корней кактусы будут постепенно гибнуть, и, конечно, ни о каком цветении и думать нечего. Кактус не должен страдать ни от «голода», ни от «перекорма».

2. Никогда не зацветет кактус истощенный, по несколько лет не пересаживаемый в свежую землю и не получающий достаточного полива летом. Но и от жирующего растения, выращиваемого в почве черноземной или парниковой, цветения тоже не дождаться. Особенно велик вред, приносимый подкормкой органическими удобрениями. Даже подкормка смесью минеральных солей непригодна для кактуса, готового к цветению. Единственно полезная для него подкормка — это полив раствором фосфорнокислого калия (1 грамм на 1 литр воды), но и ею увлекаться не следует.

3. Кактус должен зимовать сухо и прохладно. Только растения, прекращающие рост на зимние бессолнечные месяцы, развиваются нормально. Во время зимнего отдыха у них вызревает летний прирост и закладываются бутоны, появляющиеся на поверхности стебля только за 50-30 дней до раскрытия цветка.

4. Кактус летом должен получать максимум свежего воздуха. Чаще всего любители грешат тем, что недооценивают значение круглосуточного пребывания растений на открытом воздухе. Считается, что если в течение дня кактусы стоят на открытом окне, то этого достаточно, но это мнение ошибочное: им крайне нужен ночной перепад температур. Особенно важно не заносить растения в комнату во время наступления прохладных ночей осенью, так как именно они способствуют уплотнению стебля и покрывающей его кожицы и закаляют кактус, подготавливая его к зимовке. Кстати, после такого закаливания он гораздо меньше подвержен болезням и повреждениям красным клещом, чем изнеженный комнатный экземпляр с рыхлым стеблем и тонкой кожицей.

5. Кактус весной должен как можно раньше пройти период приучения к солнцу и летом получать незатененный солнечный свет. Интересно отметить, что количество солнечного облучения, необходимого, чтобы кактус зацвел, резко колеблется в зависимости от рода, к которому принадлежит растение. И дело тут не в том, насколько южнее или севернее расположена родина кактуса, а в том, в каких условиях он существует на воле. Вот, например, «южным» по происхождению гимнокалициумам для цветения достаточно двух-трех часов солнца в день, между тем как «северным» эхиноцереусам необходимо шесть-семь часов. Это легко понять, если вспомнить, что первый род растет на травянистых равнинах юга Бразилии, Аргентины, Боливии, Парагвая и Уругвая, а второй — уроженец каменисто-песчаных, целый день палимых солнцем пустынь Техаса, Аризоны (США) и Мексики. Кактус должен стоять повернутым к солнцу всегда одной и той же стороной.

6. Если все перечисленные условия соблюдены и кактус все же не зацветает, то очень часто причина кроется в привычке многих любителей все время передвигать и переставлять горшки с растениями. Взяв в руки кактус, чтобы его осмотреть или показать товарищу, кактусист зачастую, ставя горшок на место, не обращает внимания на сохранение той же ориентации по отношению к свету. Именно эти частые смены освещенной стороны стебля препятствуют цветению. Избежать этого можно, сделав на всех горшках отметку с одной стороны и соблюдая правило — всегда ставить горшки так, чтобы эта отметка была обращена к освещенной стороне окна.

Искривления стебля нечего бояться: если ваши кактусы проводят лето на заоконной полке, где освещенность менее односторонняя, чем на подоконнике внутри комнаты, искривления не произойдет или же оно будет очень незначительным. Осенью при внесении растений в комнаты можно повернуть горшки на 180° — за зиму и весну небольшой появившийся наклон выправится.

7. Пересадку рано цветущих кактусов следует отложить до окончания цветения. Если пересадить экземпляр с бутонами, он почти обязательно сбросит их или же они переродятся в детки.

С кактуса, готовящегося к цветению, не следует снимать детки и срезать черенки. Как то, так и другое неизбежно нарушит (хотя бы в незначительной степени) установившийся ритм жизни растения и его обмен веществ, а это приведет к сбрасыванию или перерождению бутонов. И надо сказать, что из этих двух неприятностей вторая хуже, чем первая: детка, появившаяся на «неположенном» месте, часто оставляет некрасивый рубец на ареоле, даже если ее снять совсем еще крошечной.

У цереусов, к которым относится, так распространенный у нас род эхинопсис и у всей группы побивиевых, то есть у лобивий, ребуций и аилостер, цветки появляются на старом приросте, с боков стебля.

Источник: vk.com

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