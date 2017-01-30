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Получить субсидию на оплату ЖКХ в Сахалинской области одиноким пенсионерам стало проще
|ИА БайкалИнформ
|30 Января 2017 г.
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С 2017 года одиноко проживающие сахалинцы и курильчане старше 70 лет освобождены от сбора документов для переназначения субсидии на оплату ЖКУ.
С 1 января 2017 года изменился порядок предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для одиноких жителей (одиноко проживающих супружеских пар) Сахалинской области старше 70 лет. Теперь процесс получения субсидии для данной категории граждан значительно упростился: обращаться с заявлением и документами им необходимо только в том случае, если субсидия назначается впервые. В дальнейшем этого уже не потребуется. Переоформление субсидии на все последующие периоды им будет проводиться в беззаявительном порядке, сообщают на сайте министерства социальной защиты Сахалинской области.
В соответствии с федеральным законодательством субсидия на оплату ЖКУ назначается на 6 месяцев. Для возобновления субсидии на очередной срок гражданам необходимо каждые полгода предоставлять заявление, счета за жилищные и коммунальные услуги и другие документы. По состоянию здоровья одиноким сахалинцам и курильчанам преклонного возраста выполнять это условие зачастую было весьма затруднительным.
Министерством социальной защиты прорабатывались варианты решения этого вопроса, касающегося довольно многочисленной категории пожилых людей. С развитием системы межведомственного взаимодействия стало возможным в последнее время минимизировать пакет документов, предоставляемых непосредственно заявителями. А с нынешнего года для повторного назначения субсидии одиноким гражданам старше 70 лет все документы, предусмотренные Правилами, запрашиваются государственным казенным учреждением в органах и организациях, в распоряжении которых они находятся, по окончании предыдущего периода предоставления субсидии.
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