На Сахалине пожилые люди соревнуются в "играх разума"

В отделении для пожилых граждан и инвалидов центра медико-социальной реабилитации «Чайка» (с. Пионеры) самыми популярными являются встречи в Клубе интеллектуалов. Они проводятся с 2013 года в рамках программы «Раздвигая стены». В 2016 году Клуб вышел на новый уровень. Его участникам стало тесно в стенах своего отделения, захотелось помериться силами с другими командами.

Первая выездная встреча состоялась с командой отделения для престарелых граждан с. Правда. В той серьезной интеллектуальной битве команда Правдинского отделения взяла первое место, сообщают на сайте министерства социальной защиты Сахалинской области.

В конце января состоялась очередная выездная игра, уже на территории Дома-интерната для престарелых и инвалидов в Южно-Сахалинске. Ведущая и автор программы, Галина Чулпановна Клименко, на этот раз приготовила достаточно сложные вопросы из разных областей наук, но и с этими заданиями команды справились очень хорошо. Игра шла весело, азартно и интересно. Никто не остался в стороне, думали и отвечали все игроки. Участники конкурса с удовольствием пообщались, попили чаю с выигранными сладкими призами. И вновь первенство одержала команда из с. Правда.

Следующая игра состоится в Холмске, а в планах на весну - игра с новой командой из Томари.

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