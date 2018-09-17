Встречаем непогоду во всеоружии: эти модные резиновые сапоги!

Сегодняшняя мода удивительна: она совмещает несовместимые вещи и не требует от женщины жертвовать комфортом, который так важен в элегантном возрасте, ради красоты. Весьма удобно, что с приходом первых холодов и слякоти можно выглядеть модно и ярко даже в резиновых сапожках, о выборе которых мы расскажем в этой статье.

Дополняем образ

Этой осенью стильные женские резиновые сапоги обещают стать не только незаменимым атрибутом любого городского жителя, но и ярким дополнением к демисезонным лукам.

При этом смелые дизайнерские решения позволяют выбирать самую необычную обувь, которая будет отлично носиться долгие годы.

Какие резиновые сапоги выбрать

Перед тем как отправиться за сапожками, запомните, что самыми распространенными сегодня моделями «резинок» считаются популярные «smart casual», молодежные «джинсовые» расцветки и сложные, рафинированные сапожки в стиле «stritstayl».

Бесспорно, существует множество и других интересных вариантов, из которых вы и после 50 лет выберите свой.

Интересный факт

Если говорить о резиновых сапожках, то именно «резиновые» являются не чем иным, как данью моде. Состав сапожек может отличаться от традиционно резиновых изделий. Да и модели, состоящие полностью из натурального или синтетического каучука, встречаются довольно редко, поскольку выпускают подобную обувь только некоторые предприятия (в основном старые европейские бренды), которые делают ставку на высокое качество, ручной труд и такую же высокую стоимость. Помимо завышенной цены они отличаются скучным консервативным дизайном, опасными швами (которые могут лопнуть) и приличным весом (их тяжело носить даже молодым людям).

Подбираем альтернативу

Поэтому отличной заменой старой, доброй, но не всегда комфортной и доступной классике, становятся современные модели резиновых сапожек, изготовленные из вспененного полиуретана. Они легкие, практичные, без швов и отличаются разнообразным дизайном и смелыми цветовыми решениями. Носить резиновые сапожки современных производителей легко и комфортно и молодым девушкам, и женщинам после 50 лет.

Правила выбора

Однако и в отношениях с классикой, и при выборе современных моделей сапожек для дождливой погоды, рекомендуется помнить некоторые правила:

Понравившаяся модель должна быть вашего размера и даже немного свободнее, чем, к примеру, туфли или сапожки из замши. Для этого, покупая резиновую обувь, захватите с собой плотный носочек из шерсти;

Если сапожки приобретаются дистанционно, то выбирайте обувь на размер больше;

Не забывайте, что у любых моделей демисезонной обуви, и резиновые сапоги не исключение, должна быть тёплая вкладка внутри. Желательно чтобы она была изготовлена из натурального материала - шерсти или хлопка. Кроме нее, в резиновых сапогах в идеале должен присутствовать и дополнительный вкладыш в форме сапожка или носочка из флиса или шерсти;

Еще одним важным моментом при выборе резиновых сапожек считается толстая подошва, которая должна быть рифлёная, нескользящая и негибкая;

Помня о правиле, что резина не дает вашим ножкам дышать, даже самые комфортные сапожки не стоит носить долго;

Выбирая сапожки, обратите внимание на новые дизайны и расцветки. Это позволит оставаться модницей и после 50 лет.

В остальном у вас есть пространство для выбора: модели в форме кроссовок и с каблуками, на шнуровке и в анималистичном принте, из прозрачного материала и с пайетками. Сегодня возможно все!

Однако учитывайте вещи входящие в демисезонный гардероб, собственную внешность и социальное положение. Последнее крайне важно, поскольку резиновая обувь смотрится пусть и ярко, но не так роскошно как кожаная или велюровая, а значит всегда остается риск упрощения образа.

Если вы все же сомневаетесь, какой дизайн выбрать, то отдайте предпочтение лаконичным моделям нейтральных цветов или классике.

Выбрав свою модель, не забывайте и о правилах ухода за ней. Каждый раз, возвращаясь с прогулки, ухаживайте за сапожками: мойте их теплой водой с использованием губки или в мыльном растворе, сушите при комнатной температуре. Только соблюдая наши рекомендации и выполняя нехитрые манипуляции по уходу, вы найдете модную демисезонную обувь на долгие годы.

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