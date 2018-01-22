Стрижка пикси для женщин 50 лет

Стрижка – это один из важных элементов образа женщины, с помощью которого можно удачно подчеркнуть красивые черты ее внешности, характер и темперамент. Правильно и со вкусом подобранная стрижка является визитной карточкой ее обладательницы. И это правило не меняется с возрастом. Наоборот, вступая в зрелый возраст, представительницы прекрасного пола должны более обдуманно выбирать себе прическу.

Стрижка пикси – описание

Последние годы ультрамодной и трендовой является пикси для женщин 50 лет. На улицах, в общественном транспорте, в офисах можно встретить внушительное количество обладательниц прически данного типа. Распространена эта мода и среди звезд Голливуда.

Но прежде чем решаться на смелые эксперименты со внешностью, следует знать насколько универсальна стрижка пикси для женщин за 50 лет, какие ее особенности и правила ухода (укладки).

Современный стиль пикси для женщин 55 лет актуален не меньше, чем для молодых леди. Напротив, эта прическа в зрелом возрасте добавляет дамам экстравагантности и легкости.

По своей сути, пикси – это очень короткая стрижка, которая отличается наличием прядей разной длины. Укладываются в этом варианте пряди несколько хаотично, без строгой симметрии и четких линий.

Обычно, по классической схеме, в этой прическе должны быть максимально коротко подстрижены пряди за ушами и у основания головы. Шея должна быть максимально открытой. Особенно это идет худощавым красавицам с длинной шеей. Создается эффект воспетой многими «лебединой шеи», которая по действующим канонам считается эталоном красоты.

В то же время, пряди на затылке и макушке могут быть разной длины. Варианты с челкой могут и вовсе иметь длинные локоны.

Последнее время разнообразие пикси сделало их практически универсальными. Есть классические модели, есть сочетания с бобом, на коротких или на волосах средней длины.

Стилисты не ограничивают в выборе окрашивания. Преимущественно, пользуется спросом такое окрашивание, как:

Шоколадный,

Черный,

Блонд, (холодные оттенки),

Мелирование,

Колорирование,

Омбрэ,

Балаяж и др.

Актуально последнее время сочетание светлых или черных цветов с яркими красками: синей, фиолетовой, зеленой. Но после 50 такие цвета могут выбрать не все дамы. Преимущественно такой окрас может подойти активным женщинам, которые погружены в творческую сфер деятельность:

Дизайнеры,

Поэтессы,

Стилисты,

Сотрудницы пиар-индустрии и т.п.

Выбирая стрижки пикси женщин после 50 должны понимать следующие моменты: какому типу внешности подходят стрижки, как укладываются, как сочетаются со стилем одежды и т.д. Обо всем этом подробно сможет рассказать опытный парикмахер. Если же мастер равнодушно соглашается с пожеланием клиентки, не задает уточняющих вопросов, не делает своих предложений и рекомендаций, следует отправиться в другой салон.

Кому подходит стрижка пикси

Очень обдумано выбирается для женщин после 50 лет стрижка пикси. Из-за своих особенностей, такая прическа может, как подчеркнуть зрелую красоту дамы, так и акцентировать внимание на морщинах, обвисшей коже лица, шеи. Для того чтобы избежать ошибки при выборе, следует ответственно выбирать себе мастера. Следует записываться на прием не в ближайший салон или к самому недорогому парикмахеру, а к тому, кому можно доверить свои волосы, свой образ.

Ультракороткие прически идеально подходят женщинам худощавого телосложения, с ровной осанкой. Следует брать во внимание также на особенности характера дамы. Так, пикси подходят женщинам после 50 лет, которые ведут активный образ жизни, веселые и позитивные. Если же дама часто бывает серьезной, то следует выбрать другую прическу. В обратном случае, можно получить образ угрюмой дамы, старше своих лет.

Раньше считалось, что это идеальный вариант для обладательниц лица овальной формы. Но благодаря разнообразию вариантов длины разных прядей, наличия челки, разного окрашивания, удалось сделать стрижку доступной и для других типов внешности. Например, круглолицые дамы могут позволить себе пикси с такими особенностями:

Объем на макушке, Ассиметричная форма, Подкрученные наружу пряди, Виски-баккенбарды, Выбритый висок, Удлиненная косая челка.

Также, с круглым лицом можно выбирать пикси в стиле «гранж». Эта взъерошенная укладка способна визуально сделать лицо уже и «легче».

Способы укладки

Выбрать и сделать стрижку для настоящей женщины это только половина дела. Очень важно знать, как за ней правильно ухаживать, какие подбирать виды укладок. Например, иногда дамы выбирают сложные и популярные стрижки, которые смотрятся лишь в укладке. Но далеко не каждая красавица умеет и любит возиться с волосами, создавая идеальный «лук».

Поэтому, зрелым дамам советуют выбирать максимально простые и привлекательные прически. В частности, модные прически пикси довольно простые в уходе. Они хорошо смотрятся даже при обычном расчесывании волос. Чтобы подчеркнуть четкость локонов достаточно лишь распределить по волосам небольшое количество стайлинга: пенки, воска, геля. Такая укладка будет занимать минимум времени и не потребует специальных умений или средств: расчесок, фена, утюжка, плойки и т.д.

Идеально подходит на каждый день и работающим леди, и молодым пенсионеркам.

Если же есть желание повозиться с волосами и поэкспериментировать, то можно сделать интересную укладку. Для этого достаточно вооружиться феном, утюжком, плойкой или бигудями, фиксирующими средствами.

Для укладки можно использовать такие приемы:

Вытягивание прядей утюжком, подчеркивая их острые филированные края,

Накручивание локонов на бигуди или плойкой. При этом можно делать крупные локоны или мелкие кудряшки, которые можно прочно фиксировать или немного распушить.

Создавать объем на макушке или начес,

Экспериментировать с проборами, делая их ровными, косыми, зигзагами (можно обойтись и без них вовсе).

Создавать ирокез или легкий хаос на голове.

Самое главное, чтобы укладка сочеталась с настроением и стилем одежды дамы. Если нет собственных идей, то можно проконсультироваться со своим мастером или посмотреть фото в интернете.

Еще одно правило красивой укладки – это свежая стрижка. Если последний визит к парикмахеру был нанесен несколько месяцев назад, то рассчитывать на то, что пряди будут четко смотреться, не следует. Из-за отросших локонов теряется изюминка стрижки, ее форма становиться неопределенной. Кроме того, после пятидесяти волосы более ломкие и сухие. Если их вовремя не подрезать, то на видны будут ломкие и посеченные концы.

Стрижка пикси на средние волосы

Принято считать, что пикси – это вариант для коротких волос. Но стилисты предлагают попробовать модницам удлиненный вариант прически. Последнее время можно часто встретить эту стрижку на средних волосах. Удлиненные локоны на макушке и затылке хорошо смотрятся в начесе на бок, или на лоб. Если у дамы естественные кудряшки или она их создает с помощью завивки, то образ получается еще более женственным и мягким.

Единственный недостаток этой прически – требуется ежедневная укладка.

Стрижка пикси на короткие волосы

Обладательницы коротких волос также могут позволить себе сделать прическу модную и стильную. Женщинам с короткими прядями пикси просто таки станет настоящим спасением. Часто ее выбирают зрелые дамы, которые перенесли тяжелое заболевание, химиотерапию. С помощью интересно оформленных прядей в прическе, можно забыть о болезни и не стесняться того, что волосы не имеют прежней длины.

С челкой

Разнообразить прическу, сделать ее оригинальной можно с помощью челки. При этом ведущие стилисты не дают никаких ограничений в выборе вида этого элемента. Челка может быть любой:

Косой,

Прямой,

Длинной (до подбородка практически),

Короткой,

Асимметричной,

Фигурной и т.д.

Можно зачесывать набок, поднимать «хохолком», зачесывать назад и т.д. Например, визуально удлинить лицо поможет челка зачесанная набок. Экспериментировать можно исходя из настроения, образа, предстоящего мероприятия.

Без челки

Стильные красивые прически могут быть созданы и без челки. Эти варианты лаконичные и интересные. Позволяют открыть лицо, визуально увеличить глаза, акцентировать внимание на красивых губах, скулах.

Этот вариант идеально подойдет, если форма лица овальная, но требуется немного увеличить лоб.

Если есть сомнения, как сделать правильный выбор, то всегда можно посоветоваться со стилистом и мастером причесок. Специалист сможет без труда подобрать лучший образ, который позволит в 50 выглядеть безупречно.

Источник: posle-50-let.ru

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