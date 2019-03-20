Александр Мелихов считает, что заниматься сексом можно до самой смерти, весь секрет — в правильном настрое. По мнению писателя, пожилых людей чаще всего останавливают стереотипы. Так, принято считать, что если человек уже пожилой, то он должен заниматься чем-то серьезным, например, преподавать в университете или воспитывать внуков. А мысли о возможности интимной жизни у многих вызывают удивление. Стереотип «секс для молодых» плодят рекламные ролики — там всегда показывают юных красоток. Пожилые представлены разве что в рекламе лекарств.
«Нужны новые социальные стандарты, новые каноны», — сказал Александр Мелихов на «Квартирнике» в пресс- центре «Росбалта».
Сексолог Лев Щеглов отметил, что наличие сексуальной жизни у людей преклонного возраста — вопрос сугубо индивидуальный и зависит от многих факторов.
«Есть люди, которые сами своим возрастом душат себя. „Мне уже 60, какой там секс“, — считают они. А есть те, кому за 70, и они глотают таблетки, посещают секс-шопы, чтобы все это продолжить. Я призываю к тому, что из своей оболочки выпрыгнуть мы не можем. И когда идет речь о том, что мужчина, особенно сегодняшний, изможденный, когда ему 68 лет, в анамнезе — инфаркт, предстательная железа полуразбита — ну какой там может быть секс? Надо быть реалистами», — считает Щеглов.
По словам сексолога, когда люди находятся в длительных серьезных отношениях, например, 30 лет в браке, то их интимная жизнь заканчивается раньше, чем у других. Либо, что случается нередко, в семейных отношениях секс перестает иметь место, а на стороне продолжается.
«Старость не спасает от любви, а любовь от старости спасает», — подытожил Мелихов.
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