Пожилые велосипедисты, на старт!

Некоторые пожилые люди вместо ходьбы выбирают велосипед. Действительно, мода на велосипедные прогулки затронула уже не только Европу, но многие российские города. И это отрадно: исследования показывают, что велосипедисты живут в среднем на 8 лет дольше тех же автомобилистов. Но и здесь нужно помнить, что только регулярные тренировки дадут положительный результат, то есть станут «подарком» для сердца.

Велосипед становится неотъемлемой частью людей пожилого возраста

Старайтесь ездить на велосипеде не реже трёх раз в неделю, даже в плохую погоду, а скорость движения регулируйте по своему самочувствию.

Необходимо перед началом тренировок отрегулировать высоту седла по своему росту, что очень важно для правильной работы ног. Если сесть на велосипед, пятка вытянутой ноги должна доставать до опущенной вниз педали, нога при этом слегка согнута в колене.

Расстояние от седла до руля обычно соответствует длине руки от локтя до кончиков пальцев. Вынос руля надо установить на одной высоте с седлом.

Задача – добиться такой посадки, при которой угол наклона туловища составлял бы 45 градусов по отношению к горизонтальной линии. При вращении педалей надо следить за тем, чтобы ноги вращались только в вертикальной плоскости, а стопа стояла на педали своей передней частью.

Регулярная езда на велосипеде тренирует и развивает все крупные группы мышц, кроме того, помогает организму избавляться от излишков воды в тканях и сжигать жир: в течение 20 минут при средней скорости расходуется примерно 300 ккал.

Однако хотим предупредить, что пожилой человек должен внимательно прислушиваться к своему организму и не давать себе слишком большой нагрузки. Если появились слабость, участилось сердцебиение, стало не хватать воздуха, возникла потребность дышать ртом, сразу необходимо сбросить скорость или остановиться.

И ещё. Перед велосипедной прогулкой полезно съесть один-два банана – это отличное «горючее», обеспечивающее организм необходимой энергией, кроме того, это источник калия, так необходимого сердцу!

В заключение хочется напомнить известное выражение: «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих», а применительно к нашей статье скажем так: «Хотите иметь здоровое сердце? Двигайтесь! Всё в ваших руках!»

Источник: 3vozrast.ru

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