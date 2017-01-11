Идеи подарков дедушкам на февральский праздник

Новогодние праздники почти прошли, осталось встретить только Старый Новый год. Но скоро начнется подготовка к не менее значимому событию – Дню защитника Отечества. В этот день любящие родные обязательно навестят и обрадуют подарками своих любимых и уважаемых дедушек. И вот несколько идей, которые могут как-то сориентировать в выборе сюрприза для дорогого человека.

Современные дедушки не отстают от молодого поколения, многие из них очень хорошо способны ориентироваться в персональном компьютере. Поэтому один из вариантов – увлечь дедулю компьютерными играми, приложениями, как делать видео, сложными раскрасками для взрослых и т.д. Можно помочь старшему поколению найти в Интернете единомышленников-книгочеев, радиолюбителей, приверженцев здорового образа жизни.

Если дедушка любит проводить время с удочкой в руке и зиму, и лето, и другие времена года, стоит рассмотреть как версию презента технопланктон для рыбалки. Говорят, что это хорошее средство для прикармливания рыбы. В зависимости от водоема на такое лакомство могут приплыть сазан, карп, лещ и другие вкусные водные обитатели. Технопланктон выпускается в виде таблетированных брикетов, которые спрессованы в небольшие бочонки три на четыре сантиметра. Разновидностей примерно сто пятьдесят, можно приобрести с брикет с ароматом меда, мотыля и даже... опарыша. Рыбки такое, видимо, уважают.

Еще дедушку, если позволяет здоровье, можно вывезти на конную прогулку. Конечно, если дедуля сам не является каким-нибудь заводчиком – тогда не удивишь. А так, прогулка на лошади – прекрасный подарок, который снабдит зарядом бодрости, хорошими впечатлениями от общения с умным животным и яркими воспоминаниями.

Можно заказать в специализированны фирмах картину по фотографии дедушки. Например, на фото он сидит на лавочке в обычных майке и шортах. На портрете же предстанет в старинном кресле, облаченный в одежду стиля восемнадцатого века. Или заказать коллаж из множества отобранных фотографий. Чем не сюрприз?

Еще дедушку, которому не чужды технические веяния, можно отправить на мастер-класс по робототехнике. Возможно, взрослый мужчина и на подобные тематические курсы изъявит желание после этого пойти.

А еще стоит собраться у дедушки дома, кроме подарков захватить с собой разные вкусности, организовать стол и устроить торжество с красивыми тостами, теплыми словами и пожеланиями здоровья, бодрости и долголетия.

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