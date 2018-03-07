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Женщина
Нина Ускова   
07 Марта 2018 г.
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О женщина-муза, супруга и мать,

Она необъятное может объять:

Пелёнки стирает, готовит обед,

И надо понравиться, то – не секрет.

Бежит на работу, бежит в магазин,

Торопится в садик – там ждёт её сын,

А в зеркало глянет: устала опять,

Морщинки разгладит

и ляжет в кровать.

Всё в жизни бывает,

бывает – пройдёт,

Она умудрённо и выход найдёт,

Всё стерпит отважно,

простит и поймёт,

Себя не жалея, на помощь придёт.

Торопится жизнь – пролетают года,

А сердце не хочет стареть никогда,

Душе неуёмной неведом покой,

Она и в сто лет остаётся такой!

И женская мудрость,

и стойкость нужны

Для крепкой семьи

и для крепкой страны!

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