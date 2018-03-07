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Я тебя сравню...
|Николай ВОЛКОВ
|07 Марта 2018 г.
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Вдохновение
Белая кофточка, чёрные брюки,
Туфель шикарных высокий каблук,
В танце, под вальса волшебные звуки,
Мы ощущаем тепло наших рук.
Что там, вокруг нас,
не видим, не слышим,
Ах, закружилась твоя голова...
Как в унисон, как синхронно мы дышим,
Встретились взгляды – излишни слова.
Вижу в глазах твоих отраженье
Мыслей моих, готовность взлететь...
Ждал я давно этот миг вдохновенья,
Надо к бумаге с пером мне успеть.
Всё опишу до мельчайших деталей,
Что, где, когда, почему и зачем,
О чём говорили, вместе мечтали
И как избегали любовных тем.
Белая кофточка, чёрные брюки,
Туфель шикарных высокий каблук...
Радость от встреч и тоска от разлуки,
Мне не хватает тепла твоих рук.
* * *
Почему перестала мне сниться
В фантастических сказочных снах?
Улетела ты вольною птицей,
Затаившись в прибрежных кустах.
Почему же, скажи, мне не спится?
Лишь тревожные ночи без снов...
У реки бродит тенью девица,
Тихо песню мурлычет без слов.
Как бы с девушкой той объясниться?
Мне мешают сомненья и страх,
Обернётся, вдруг, вольною птицей
И исчезнет в прибрежных кустах.
Ах, ты вольная певчая птица,
Прилетай в мою рощу и пой,
И тогда, непременно, приснится
Мне девица с улыбкой святой.
Портрет
Мы познакомились недавно,
Ещё не перешли на «ты»,
Мне как-то мило и забавно
Смотреть на дивные черты.
На гибкий стан, худые плечи,
Головки кроткий поворот
И нежных губ красивый рот,
И тихие, скупые речи.
У Вас всё очень гармонично,
И Вы моложе своих лет,
И выглядите на «отлично»,
Сказал бы Вам любой поэт.
И Вы мне в общем симпатичны,
Шутить грешно на склоне лет...
Я думаю вполне тактично
В стихах озвучить комплимент.
А если встретиться придётся,
Чтоб пообщаться «тет-а-тет»,
Тогда всё в строчке отзовётся,
И Ваш дополнится портрет.
Писать стихи – не наслажденье,
А крик или порыв души,
Смесь вдохновенья с наважденьем
И чей-то шёпот: напиши.
И я пишу по воле рока,
Никто не обозначил срока,
Пока не занялся рассвет,
Готовым будет ваш портрет.
А ночь бессонная кончается,
Свеча, сгорая, чуть коптит...
Земля вокруг оси вращается,
И жизнь на месте не стоит.
Солнышко моё
Солнышко моё, красна девица,
Знаю я, не поспоришь с судьбой,
Мне и верится, и не верится,
Что бываю я рядом с тобой.
Солнышко моё, душа-девица,
Где, когда разминулись с тобой?
Шансов нет у меня надеяться
На безумную ночь под луной.
Солнышко моё... Вино пенится,
Но вино людей слабых удел...
Цветом яблонь метёт метелица,
Я о главном сказать не сумел.
Солнышко моё, мой соловушка,
Пой мне утром и вечером пой...
Голова, седая головушка,
Что ж нам делать с душой молодой?
Солнышко моё! Солнышко моё!
Солнышко моё!
Буду ждать
Ты хочешь, чтобы я любил,
И чтобы в унисон сердца,
Ты хочешь, чтобы верным был
Тебе одной и до конца...
Тогда попробуй, загляни
В тенистый сад моей души.
Не осуждай и не гони.
И с выводами не спеши.
Есть у любви тернистый путь.
Зачем же время подгонять...
Ты телефон мой не забудь.
Звони почаще, буду ждать!
Жизнь по кругу
Пусть в память врежется строка:
Жизнь на земле идёт по кругу...
Прощайте, вот моя рука,
Рука поклонника и друга.
У каждого своя звезда,
И жизнь проносится кометой,
Домой увозят поезда
Нас в зиму долгую из лета.
Через года, через века,
Здесь на земле, но в эре новой,
Я верю, что наверняка
Мы встретимся с тобою снова.
Нас солнце будет нежно греть,
Земля кормить, вода лелеять,
Нам ветер будет песни петь,
А мы добро и радость сеять.
Спать хочу
Прохладный день, легко дышать,
Я как на крыльях к ней лечу:
«Пойдёмте, Катенька, гулять».
– Нет, Николай, я спать хочу...
Сегодня выходной у нас,
Не надо нам идти к врачу:
«Мне скучно, Катенька, без Вас».
– Ах, Николай, я спать хочу...
Который день идёт к концу,
Встречаемся лицом к лицу:
«Я Вам давно хочу сказать...»
– Скажи скорей, пошла я спать...
Сижу на лавочке, молчу,
Зовёт меня с ней танцевать,
Я очень танцевать хочу,
Но ей сказал, что буду спать!
* * *
Тебя сравню с байкальскою волной,
Скользящей тихо к берегу залива,
С прохладным ветерком под Ангарой,
С глотком вина бургундского разлива.
Сравню с таёжным светлым ручейком,
С весёлым в перекатах разговором,
С сибирским ярко-огненным жарком,
Костром горящим на родных просторах.
Правдива ты, открыта и светла,
И все эпитеты тебе подходят,
Источник света, радости, тепла,
Вино в тебе хмельное словно бродит.
Тебе подвластны песни и стихи,
Поёшь душевно, искренне читаешь,
Ты рождена для бури и стихий,
Да, крыльев нет, но ты без них летаешь.
Летай, летай... Читай стихи и пой,
Рад наблюдать и бесконечно слушать...
Я верю: наши родственные души
Общаются давно между собой.
Фея
Цветок лазурный луговой,
Родник с целебною водой,
Мелодия души моей,
Милейшая из добрых Фей.
Я Ваш партнёр и Ваш поклонник,
Нет – не военный, не полковник,
Я музыкант, а не поэт,
Но вот пишу для Вас сонет.
Я часто вспоминал о Вас,
И в профиль помнил, и в анфас...
И становилось мне теплей
В холодный сумрак зимних дней.
Вы моя роза с чужой дачи,
И пусть прохожие судачат:
– Вот де мужчина он какой,
Увлёкся дамой молодой.
Вы для меня трава-дурман,
Маяк в ночи и талисман,
Боготворю Вас и лелею –
Милейшую из добрых Фею.
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