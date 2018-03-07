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Я тебя сравню...
Николай ВОЛКОВ   
07 Марта 2018 г.
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Вдохновение

Белая кофточка, чёрные брюки,

Туфель шикарных высокий каблук,

В танце, под вальса волшебные звуки,

Мы ощущаем тепло наших рук.

Что там, вокруг нас,

не видим, не слышим,

Ах, закружилась твоя голова...

Как в унисон, как синхронно мы дышим,

Встретились взгляды – излишни слова.

Вижу в глазах твоих отраженье

Мыслей моих, готовность взлететь...

Ждал я давно этот миг вдохновенья,

Надо к бумаге с пером мне успеть.

Всё опишу до мельчайших деталей,

Что, где, когда, почему и зачем,

О чём говорили, вместе мечтали

И как избегали любовных тем.

Белая кофточка, чёрные брюки,

Туфель шикарных высокий каблук...

Радость от встреч и тоска от разлуки,

Мне не хватает тепла твоих рук.

* * *

Почему перестала мне сниться

В фантастических сказочных снах?

Улетела ты вольною птицей,

Затаившись в прибрежных кустах.

Почему же, скажи, мне не спится?

Лишь тревожные ночи без снов...

У реки бродит тенью девица,

Тихо песню мурлычет без слов.

Как бы с девушкой той объясниться?

Мне мешают сомненья и страх,

Обернётся, вдруг, вольною птицей

И исчезнет в прибрежных кустах.

Ах, ты вольная певчая птица,

Прилетай в мою рощу и пой,

И тогда, непременно, приснится

Мне девица с улыбкой святой.

Портрет

Мы познакомились недавно,

Ещё не перешли на «ты»,

Мне как-то мило и забавно

Смотреть на дивные черты.

На гибкий стан, худые плечи,

Головки кроткий поворот

И нежных губ красивый рот,

И тихие, скупые речи.

У Вас всё очень гармонично,

И Вы моложе своих лет,

И выглядите на «отлично»,

Сказал бы Вам любой поэт.

И Вы мне в общем симпатичны,

Шутить грешно на склоне лет...

Я думаю вполне тактично

В стихах озвучить комплимент.

А если встретиться придётся,

Чтоб пообщаться «тет-а-тет»,

Тогда всё в строчке отзовётся,

И Ваш дополнится портрет.

Писать стихи – не наслажденье,

А крик или порыв души,

Смесь вдохновенья с наважденьем

И чей-то шёпот: напиши.

И я пишу по воле рока,

Никто не обозначил срока,

Пока не занялся рассвет,

Готовым будет ваш портрет.

А ночь бессонная кончается,

Свеча, сгорая, чуть коптит...

Земля вокруг оси вращается,

И жизнь на месте не стоит.

Солнышко моё

Солнышко моё, красна девица,

Знаю я, не поспоришь с судьбой,

Мне и верится, и не верится,

Что бываю я рядом с тобой.

Солнышко моё, душа-девица,

Где, когда разминулись с тобой?

Шансов нет у меня надеяться

На безумную ночь под луной.

Солнышко моё... Вино пенится,

Но вино людей слабых удел...

Цветом яблонь метёт метелица,

Я о главном сказать не сумел.

Солнышко моё, мой соловушка,

Пой мне утром и вечером пой...

Голова, седая головушка,

Что ж нам делать с душой молодой?

Солнышко моё! Солнышко моё!

Солнышко моё!

Буду ждать

Ты хочешь, чтобы я любил,

И чтобы в унисон сердца,

Ты хочешь, чтобы верным был

Тебе одной и до конца...

Тогда попробуй, загляни

В тенистый сад моей души.

Не осуждай и не гони.

И с выводами не спеши.

Есть у любви тернистый путь.

Зачем же время подгонять...

Ты телефон мой не забудь.

Звони почаще, буду ждать!

Жизнь по кругу

Пусть в память врежется строка:

Жизнь на земле идёт по кругу...

Прощайте, вот моя рука,

Рука поклонника и друга.

У каждого своя звезда,

И жизнь проносится кометой,

Домой увозят поезда

Нас в зиму долгую из лета.

Через года, через века,

Здесь на земле, но в эре новой,

Я верю, что наверняка

Мы встретимся с тобою снова.

Нас солнце будет нежно греть,

Земля кормить, вода лелеять,

Нам ветер будет песни петь,

А мы добро и радость сеять.

Спать хочу

Прохладный день, легко дышать,

Я как на крыльях к ней лечу:

«Пойдёмте, Катенька, гулять».

– Нет, Николай, я спать хочу...

Сегодня выходной у нас,

Не надо нам идти к врачу:

«Мне скучно, Катенька, без Вас».

– Ах, Николай, я спать хочу...

Который день идёт к концу,

Встречаемся лицом к лицу:

«Я Вам давно хочу сказать...»

– Скажи скорей, пошла я спать...

Сижу на лавочке, молчу,

Зовёт меня с ней танцевать,

Я очень танцевать хочу,

Но ей сказал, что буду спать!

* * *

Тебя сравню с байкальскою волной,

Скользящей тихо к берегу залива,

С прохладным ветерком под Ангарой,

С глотком вина бургундского разлива.

Сравню с таёжным светлым ручейком,

С весёлым в перекатах разговором,

С сибирским ярко-огненным жарком,

Костром горящим на родных просторах.

Правдива ты, открыта и светла,

И все эпитеты тебе подходят,

Источник света, радости, тепла,

Вино в тебе хмельное словно бродит.

Тебе подвластны песни и стихи,

Поёшь душевно, искренне читаешь,

Ты рождена для бури и стихий,

Да, крыльев нет, но ты без них летаешь.

Летай, летай... Читай стихи и пой,

Рад наблюдать и бесконечно слушать...

Я верю: наши родственные души

Общаются давно между собой.

Фея

Цветок лазурный луговой,

Родник с целебною водой,

Мелодия души моей,

Милейшая из добрых Фей.

Я Ваш партнёр и Ваш поклонник,

Нет – не военный, не полковник,

Я музыкант, а не поэт,

Но вот пишу для Вас сонет.

Я часто вспоминал о Вас,

И в профиль помнил, и в анфас...

И становилось мне теплей

В холодный сумрак зимних дней.

Вы моя роза с чужой дачи,

И пусть прохожие судачат:

– Вот де мужчина он какой,

Увлёкся дамой молодой.

Вы для меня трава-дурман,

Маяк в ночи и талисман,

Боготворю Вас и лелею –

Милейшую из добрых Фею.

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