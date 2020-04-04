Улыбнитесь... Если можете...

И вот мы снова с вами, наши дорогие читатели. Надеемся, что все смогли пережить очередной День смеха и розыгрышей, никого не довели до инфаркта знакомые завзятые юмористы, забывшие чувство меры, никто не взял на душу грех и ответственность перед Уголовным кодексом в ответ на «остроумие» шутника... Да, 1 апреля позади, но ведь никто не запрещает нам с юмором относиться к себе и своим проблемам, к неожиданным новшествам в общественной жизни, очередным фокусам власть имущих и безумно разбогатевших, совершенно оторвавшихся от нашей с вами реальной жизни, и даже к нелепостям, сопровождающим нашествие коронавируса.

Вот изобрели невнятное слово «самоизоляция», потом за нарушение этого «самоизбранного» режима пригрозили наказанием от штрафа до лишения свободы, и тут же один из наших авторов, пожелавший остаться имяреком, откликается:

Не могу к тебе добраться я,

Ведь не выжил из ума:

Сбёг от «самоизоляции» –

Изолирует тюрьма.

Водку пью я против вируса

(Зять сгонял в универсам),

И понять с похмелья силюсь я:

Сам я сам или не сам?

Но кроме проблем преходящих – мы ведь все желаем, чтобы этот страх скорее закончился, не оказав последствий на нас и наших близких, – есть и вечные, такие, например, как финансовая, большинству пенсионеров знакомая. О ней высказалась ещё один наш автор, Светлана Васильевна Мацюшевская:

Купюры денежные очень быстро тают,

Дела мои, ну точно, ох и ах,

Но сразу жизнь так робко намекает:

Подумай, может, счастье не в деньгах?

Кому-то денег – полные карманы,

За них я очень рада. Хорошо.

Бывает, у меня совсем другие планы, –

Вдруг кто-то быстро занял и ушёл.

Нелепей случая, конечно, не бывает,

Я оказалась вдруг не при делах...

И жизнь теперь так радостно кивает:

Быть может, счастье всё же не в деньгах?

Любой товар всегда тебе найдётся,

Коль у тебя достаточно рублей,

Но вот любовь, она не продаётся,

Хоть ты об стенку лоб себе разбей.

А вот когда сердца трепещут рядом,

Когда любовь горит в твоих глазах,

Когда меня своим ласкаешь взглядом,

Я точно знаю: счастье не в деньгах!

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