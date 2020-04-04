Улыбнитесь... Если можете...

И вот мы снова с вами, наши дорогие читатели. Надеемся, что все смогли пережить очередной День смеха и розыгрышей, никого не довели до инфаркта знакомые завзятые юмористы, забывшие чувство меры, никто не взял на душу грех и ответственность перед Уголовным кодексом в ответ на «остроумие» шутника... Да, 1 апреля позади, но ведь никто не запрещает нам с юмором относиться к себе и своим проблемам, к неожиданным новшествам в общественной жизни, очередным фокусам власть имущих и безумно разбогатевших, совершенно оторвавшихся от нашей с вами реальной жизни, и даже к нелепостям, сопровождающим нашествие коронавируса.
Вот изобрели невнятное слово «самоизоляция», потом за нарушение этого «самоизбранного» режима пригрозили наказанием от штрафа до лишения свободы, и тут же один из наших авторов, пожелавший остаться имяреком, откликается:
Не могу к тебе добраться я,
Ведь не выжил из ума:
Сбёг от «самоизоляции» –
Изолирует тюрьма.
Водку пью я против вируса
(Зять сгонял в универсам),
И понять с похмелья силюсь я:
Сам я сам или не сам?
Но кроме проблем преходящих – мы ведь все желаем, чтобы этот страх скорее закончился, не оказав последствий на нас и наших близких, – есть и вечные, такие, например, как финансовая, большинству пенсионеров знакомая. О ней высказалась ещё один наш автор, Светлана Васильевна Мацюшевская:
Купюры денежные очень быстро тают,
Дела мои, ну точно, ох и ах,
Но сразу жизнь так робко намекает:
Подумай, может, счастье не в деньгах?
Кому-то денег – полные карманы,
За них я очень рада. Хорошо.
Бывает, у меня совсем другие планы, –
Вдруг кто-то быстро занял и ушёл.
Нелепей случая, конечно, не бывает,
Я оказалась вдруг не при делах...
И жизнь теперь так радостно кивает:
Быть может, счастье всё же не в деньгах?
Любой товар всегда тебе найдётся,
Коль у тебя достаточно рублей,
Но вот любовь, она не продаётся,
Хоть ты об стенку лоб себе разбей.
А вот когда сердца трепещут рядом,
Когда любовь горит в твоих глазах,
Когда меня своим ласкаешь взглядом,
Я точно знаю: счастье не в деньгах!
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