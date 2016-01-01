22 июня 1941 года
Звенел июнь,
Кипели травы,
В глазах рябило от цветов.
А солнце щурилось устало
Из-под ладоней облаков.
Оно катилось над полями,
Как свежий бабкин колобок,
И семимильными шагами
Россию мерил ветерок.
Он, словно бес,
Раскрыв объятья,
До слёз девчонок донимал:
Всё норовил
Сорвать с них платья,
Причёски модные ломал.
А те – как в прятки с ним играли,
Глотая неба синеву.
И, возбуждённые, визжали,
С разбега падая в траву.
Потом мгновенно поднимались,
И грациозны, и легки.
И снова с ветром целовались,
И снова с ним – вперегонки!
Венки на солнечной полянке
Плели, бросая их в волну.
И, странно,
В тихой Безымянке
Они, как камни,
Шли ко дну!..
1961
СМЕРТЕЛЬНО РАНЕНЫЙ
Рвались снаряды слева, справа.
Земля стонала, как в бреду.
А он лежал
У переправы,
У всей России на виду.
Кричал беззвучными губами,
Не в силах боли превозмочь.
И рану зажимал руками,
Стараясь сам себе помочь.
Но смерть его, –
Стервятник старый, –
Уже маячила над ним...
...Не надо плакать, санитары,
Спешите, милые,
К другим!..
1960
СЕРДЦЕ МАТЕРИ
Их мать вскормила и вспоила,
На них загадывала сны.
Она для мира их растила,
А получилось
Для войны.
Ушли сыны туда, откуда
Вернуться вновь
Не суждено...
Но мать,
Не верящая в чудо,
Их ожидает всё равно!..
1971
ЗВЕЗДОПАД
А в небе звёзды,
Как костры, горят.
Они вот так горят в средине лета.
И неспроста в народе говорят,
Что и у звёзд есть тайная примета.
Что если умирает человек,
То подчинясь какому-то закону,
Его душа, светившая весь век,
Кидается, как в омут, с небосклона.
Так было. Есть.
И будет так всегда.
Мы это всё проверили по спискам:
Мильоны звёзд
Зажглись на обелисках,
Упавшие на Землю в те года!
Все блага жизни
Я отдать бы рад, –
Не повторился б только
Звездопад!..
1976
* * *
Это было девятого мая,
После дня
Ликованья и слёз.
С неба падали звёзды, сгорая,
Как окурки больших папирос.
Ветер выл
По-осеннему, люто.
И вот этот,
Ночной звездопад,
Мне тогда показался салютом
В честь погибших на фронте солдат.
Да, салютом!
Ни много, ни мало.
Сколько их полегло на войне!..
...Небо искренне
Салютовало
Отстоявшей свободу
Земле!..
1966
* * *
Над прудом,
У забытой мельницы,
Покосившись, стоят дома,
Будто сложенные в поленницы,
Впрок напиленные дрова.
В глубь столетий ушли их корни,
Смельчаков затерялся след:
Кто был первым? –
Никто не помнит, –
Даже мой седовласый дед.
У калиток – везде подковы.
На амбарных дверях – замки.
Здесь свой век
Доживают вдовы,
Здесь в диковину мужики.
Как уехали на подводах
Под пронзительный бабий вой,
Так и канули,
Будто в воду, –
Ни один не пришёл домой!..
На божничках грустят иконки.
И в какой не вошёл бы дом, –
Между карточек –
Похоронки, –
В чёрных рамочках,
Под стеклом!..
1976
* * *
Я восемнадцать лет здесь не был!..
Передо мной,
Во всей красе,
Как обелиск,
Вонзилось в небо
Волоколамское шоссе.
Насквозь продутое ветрами,
Дождём омытое, оно,
Сейчас горело под ногами,
Закатным солнцем зажжено.
И здесь,
Где кончилось когда-то
Житьё беспечное моё,
Стоят гранитные солдаты
На месте памятных боёв.
У них – величественны лица!
Богатыри!
Им всё с руки!
Не зря вверяла им столица
Свою судьбу: сибиряки!
А я их знал ещё живыми,
Всех земляками называл.
И горд,
Что здесь вот,
Вместе с ними
Я оборону занимал.
В той давней полночи кипящей,
Я ранен был.
И я не знал,
Что земляков,
На смерть стоящих,
Последний грозный разводящий
В ту ночь возвёл на пьедестал.
Но и гранитные,
Гвардейцы
Стоят со связками гранат...
Россия!
Ты на них надейся,
Как восемнадцать лет назад!..
1960
* * *
Когда смотрю
На это фото,
Я, как мальчишка, встрече рад:
Передо мной –
Родная рота, –
Сто двадцать стриженых ребят.
Они,
Друг к другу прижимаясь,
Стоят у каменной стены.
Стоят,
Беспечно улыбаясь,
Как будто нет уже войны.
Колхозный
Бывший председатель,
А ныне – фоторепортёр,
Загнал солдат
В видоискатель
И расстрелял
Бедняг в упор.
Он громко кашлял то и дело.
И знал, провидец, наперёд,
Что этот снимок чёрно-белый
Всех, кто на нём, –
Переживёт!..
1959
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЧИТАЕТ ВДУМЧИВО • Наша история • Судьбы людские • Наша почта, наши споры • Поэзия • Проза • Ежедневные притчи •
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
Кончина атамана Кочкина
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Старый Иркутск
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
История Иркутска: Город и его музей
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
История Сибири: Последний белый город
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Составьте свою родословную
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
Отступления и победы лейтенанта Яныкина
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
История Сибири: Самоцветы Смоленщины
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Время выбрало нас...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Город моей юности
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
Война и мир Дмитрия Лебедева
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
История Сибири: Кругоморская дорога у Байкала
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Павел Пономарёв, купец и меценат
Павел Андреевич Пономарёв родился 20 июня 1844 года в Иркутске в доме своего отца в Малыгинском переулке Знаменского предместья. Крестили его 22 июня в Покровской церкви, расположенной недалеко от их дома. Во...
Простые истины Феофана Затворника
Пятый год Сретенский монастырь продолжает издавать серию церковных календарей. Это не просто календари, какими мы привыкли их видеть. Это книги.
Иконы Кремля
В почитаемый православными праздник, — Успение Богородицы — на Красной площади состоялась торжественная церемония открытия надвратной иконы Спаса Смоленского на Спасской башне.
Next
Prev
Пенсионный фонд представил мобильное приложение
Пенсионный фонд России представил мобильное приложение, которое позволит с еще большей легкостью получить информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета в ПФР, проверить перечисленные работодате...
Пенсионный фонд расширяет электронные услуги
В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда запущен сервис перехода с одного вида пенсии на другой. Сервис позволяет подать в ПФР электронное заявление о переводе с одного вида пенсии на другой при возникнов...
Приоритетные задачи ПФР в 2017 году
Сегодня в Москве проходит расширенное заседание Правления Пенсионного фонда Российской Федерации. Ключевые темы заседания Правления ПФР – обсуждение предварительных итогов работы ПФР в 2016 году и определени...
Бюджетное путешествие? Это возможно!
Весна, лето и вообще теплое время года всегда располагают к путешествиям. И люди золотого возраста, к тому же имеющие больше, чем работающие, свободного времени, не составляют исключение. Такое ответственное ...
Почему банкиры охотно кредитуют пенсионеров?
При достижении определенного возраста и выходе на пенсию люди не перестают мечтать, хотеть чего-то и идти к достижению своей цели. Многие желания иногда становятся воплотимыми только с вложением определенных...