Саима Каримова: «Моя лебединая песня»

Уж коли рассказывать о Якутии и геологии, мало того – о геологах женщинах, то нельзя не вспомнить о знаменитой Александре Сергеевне Каримовой (Саиме Сафиевне Каримовой) – главном геологе Южно-Якутской комплексной экспедиции, Герое Социалистического труда, лауреате Государственной премии, прекрасной, очаровательной женщине, жене и матери, защитившей Южно-Якутское угольное месторождение.

Саима Сафиевна Каримова

И хотя открытие этого месторождения принадлежит геологу Галине Лагздиной, именно Саима Сафиевна, по большому счёту, сделала всё, чтобы этому месторождению «вдохнуть жизнь». Поэтому её смело можно назвать сооткрывателем Южно-Якутского месторождения. Ведь под её руководством было проведено окончание разведки Нерюнгринского угольного месторождения, ей пришлось доказать в Госкомитете запасов СССР высокие возможности этого месторождения. От этого зависело быть или не быть городу Нерюнгри!

«В это месторождение я вложила всю свою душу и, надо прямо сказать, что эта была моя лебединая песня». Теперь думаю, что надо уходить «на заслуженный отдых», как у нас выражаются, и думаю – что со мной будет? Я была как скаковая лошадь. Скакала, скакала на всех парах и вдруг остановилась. Я настолько привыкла к работе, что, наверное, без неё не смогу жить».

И вот город возник, уголь «заработал», запасы только одного пласта «Мощный» составляют 450 миллионов тонн.

«Ни одного геолога не найдётся, – признаётся Саима Сафиевна, – который бы не мечтал открыть месторождение. Вот это желание, мечта, что ли, и двигает геолога...»

Кроме этого Саима Сафиевна занималась разработками и принимала участие в оценке россыпных месторождений золота, урана, молибдена, гранита, мрамора, строительных материалов, облицовочного сырья Якутии. Саимы Сафиевны уже нет с нами, но сколько десятилетий, а может, и столетий будут приносить России пользу её труды.

В своё время мы с режиссёром Володей Эйснером по сценарию Леонида Гуревича снимали о ней фильм «Ищу и нахожу». Было это в 1985 году. Фильм этот, в общем-то, не только о ней, но и о богатствах Якутии. Наш коксующий уголь охотно берут за рубежом. Ещё в 1971 году в Нерюнгри прибыла техническая комиссия из Японии, которая представляла восемь металлургических фирм. Они признали уголь Южной Якутии достаточно ценным и заключили с правительством СССР соглашение – предложили японское оборудование в обмен на нерюнгринский уголь.

Нерюнгинский угольный разрез

Когда мы работали над фильмом, то сначала сняли дочерей Саимы Сафиевны. Старшая Эмилия жила тогда в столице Киргизии, городе Фрунзе. Там провела своё довоенное детство и сама Саима Сафиевна. Теперь это ближнее зарубежье, город переименован в Бешкек. Эмилия приняла нас просто, радушно, общение оставило приятное впечатление. Её, к сожалению, уже тоже нет с нами. А средняя дочь Сания тогда жила на прииске Хасын – недалеко от Магадана, у неё муж геолог. Туда мы прилетели в канун майских праздников. Тогда я ещё вёл дневник. Вот запись из него того времени:

29. 04. 1985 г.



«...За окном нашей гостиницы сплошной стеной идёт снег. Медленно, словно на парашютах, опускаются снежинки, их миллионы и миллионы. Прямо китайский десант! Соседний дом едва виден. В этом году это у меня вслед за Иркутском уже вторая весна. Опять всё сначала – снег, ручьи, хруст льдинок под ногами...»

Младшая Эля училась в мединституте в Томске на фармацевта. Впоследствии Сания и Эля приехали на житьё в Нерюнгри, чтобы быть рядом с родителями. Они и по сей день живут там, а Эмилия оставалась в Средней Азии.

Когда мы завершили наш вояж от Фрунзе до Магадана, то поехали в Южную Якутию, в посёлок Чульман, знакомиться с главной героиней фильма – Каримовой Александрой Сергеевной. Так её все величали на работе.

Снимаем Южно-Якутский разрез

Появившись в Чульмане, мы поселились прямо у неё в доме. Её муж – Салимхам Вафинович Зинуров – тоже геолог (Саима Сафиевна при замужестве осталась на девичьей фамилии). Гостеприимство и доброжелательность этих людей были бесконечны – нас принимали как родных. Пребывать у них в доме было абсолютно комфортно, совершенно не тягостно и где-то для нас даже выгодно – героиня-то фильма была всё время рядышком, «под руками» – а в работе кинематографистов это очень удобно. По вечерам у нас были в этом доме длинные чаепития с разговорами обо всё на свете.

«Вот вы спрашиваете: «В чём смысл жизни?» – отвечает на очередной наш вопрос Саима Сафиевна. – Это сложный вопрос. Сто человек будут говорить на эту тему, и каждый будет видеть и говорить по-разному. Мне кажется, он в цели. Если не видеть впереди себя цели всей своей жизни, то какая же это жизнь? Человек стремится сделать что-то полезное, кажется, от этого никуда не денешься. Самое интересное, когда дети маленькие, когда начинают подрастать – вот эта самая интересная пора. А когда ребята начинают покидать родительское гнездо – тяжёлое время. Душа разрывается. У нас так было и со старшей, и со средней, и с младшей... Каждый день думаешь – как у них там? Иногда искусственно отгоняешь от себя мысли, но всё равно не сегодня так завтра приходят они в голову. Мы часто из-за работы оставляли их одних. Отец в поле, я в командировке, бывало, и по три-четыре дня. Сейчас только я осознаю, что была с ними слишком строгой, у меня не хватало времени на ласку... В то же время и себя нужно было держать в форме... Сейчас вспоминаю, как всё это было – надо было успевать по дому: стирка, глажка, наколоть дров. Если натаскать воду, то сразу надо целую бочку, чтобы хватило на три-четыре дня. Не знаю, откуда тогда брались силы».

Чуть ли не самая первая наша съёмка там – это эпизод на БАМе: «серебряное звено», митинг с красными знамёнами и оркестром, речи по поводу укладки первого железнодорожного звена на ветке Беркокит – Якутск. Снова обращаюсь к дневнику:

11. 05. 1985 г.

«...Исторический миг! Корреспонденты, как волки, набросились на это событие. Щёлкали затворы фотокамер, крутились кассеты магнитофонов, шумели кинокамеры... каждый в «клюве» унёс в свою контору горячий материал. Я снял только свою героиню (она с трибуны произносила речь), атмосферу праздника, а в этой толчее участвовал весьма ограниченно, больше глядел со стороны... смешно! Через десять лет железнодорожное полотно со стальными рельсами придёт в Якутск. (Боже! Паровоз будет в Якутске!) Там положат «золотое звено», вспомнят и этот день, а он был серый, ветреный, пронизывающий до костей, но люди этого не замечали...»

Не помню, сколько всего времени заняла наша работа над этим фильмом. Снимали в угольном карьере, на работе, в кабинете Саимы Сафиевны за решением профессиональных проблем – разговоры по рации с разными геологическими париями, находящиеся где-то в «поле», в домашних, бытовых условиях – всё вместе сложилось в тёплый, ёмкий сказ о государственном державном человеке, семье, о нашей жизни...

– Как узнали о награждении вас звездой Героя Социалистического труда?

– Это было в марте 1976 года. Пришло сообщение из министерства геологии – поздравляют с присвоением звания. Я прочла, но до меня сразу не дошло, перечитала второй раз, а потом, когда сообразила, у меня руки, ноги задрожали, и я, так сказать, совершенно обессилила и села в кресло – настолько это было неожиданно для меня. Я работала не для наград, не для каких-то высоких званий. Эта телеграмма меня ошеломила!»

Саима Сафиевна позиционировала себя простым, рядовым, скромным тружеником, на самом деле она была сильным, устремлённым, державным человеком, много сделавшим для своего отечества. Она хорошо запомнилась мне, да и не могла не запомниться – такие люди каждый день не встречаются и от общения оставляют богатый след в твоёй душе.

С дочерьми у памятника геологам-первопроходцам

...Два года тому назад, по стечению жизненных обстоятельств, мне довелось побывать в городе Нерюнгри, возникшем благодаря трудам двух женщин-геологов – Галины Лагздиной и Саимы Каримовой. Дочери Саимы Сафиевны повели меня в сквер, где установлен памятный камень с благодарственной надписью геологам-первооткрывателям.

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