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Прощание с Байкалом
Слова и музыка Василия Стародумова   
01 Февраля 2018 г.
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Автографы с текстом этой песни Василий Пантелеймонович дарил друзьям в последние годы жизни.

Прощай, Байкал!

Душа тобой полна.

На сердце след

от красоты суровой.

И знаю я,

что мне до встречи новой

Скучать придётся

по твоим волнам.

Прощай, Байкал!

Седеет голова.

Вдали белеет парус,

точно лебедь.

Неотразимы

вод лазурь и неба,

И рёв Сармы,

и Баргузина вал.

Прощай, Байкал!

Печален чаек крик.

Оделись в синь

береговые дали.

Надолго ль их

я нынче покидаю,

Вернусь ли к ним,

ведь я уже старик?

Прощай, Байкал!

Любимый мой, прощай!

Твои близки мне

беды и обида.

И то, что здесь мне

довелось увидеть,

Кипит во мне

и плещет через край...

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