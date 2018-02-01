|
Прощание с Байкалом
|Слова и музыка Василия Стародумова
|01 Февраля 2018 г.
|
Автографы с текстом этой песни Василий Пантелеймонович дарил друзьям в последние годы жизни.
Прощай, Байкал!
Душа тобой полна.
На сердце след
от красоты суровой.
И знаю я,
что мне до встречи новой
Скучать придётся
по твоим волнам.
Прощай, Байкал!
Седеет голова.
Вдали белеет парус,
точно лебедь.
Неотразимы
вод лазурь и неба,
И рёв Сармы,
и Баргузина вал.
Прощай, Байкал!
Печален чаек крик.
Оделись в синь
береговые дали.
Надолго ль их
я нынче покидаю,
Вернусь ли к ним,
ведь я уже старик?
Прощай, Байкал!
Любимый мой, прощай!
Твои близки мне
беды и обида.
И то, что здесь мне
довелось увидеть,
Кипит во мне
и плещет через край...
Next Prev
Кончина атамана Кочкина
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Старый Иркутск
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
История Иркутска: Город и его музей
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
История Сибири: Последний белый город
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды». Цицерон ПРОЛОГ Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Составьте свою родословную
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
Отступления и победы лейтенанта Яныкина
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
История Сибири: Самоцветы Смоленщины
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Время выбрало нас...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Город моей юности
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
Война и мир Дмитрия Лебедева
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
История Сибири: Кругоморская дорога у Байкала
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Павел Пономарёв, купец и меценат
Павел Андреевич Пономарёв родился 20 июня 1844 года в Иркутске в доме своего отца в Малыгинском переулке Знаменского предместья. Крестили его 22 июня в Покровской церкви, расположенной недалеко от их дома. Во...
Простые истины Феофана Затворника
Пятый год Сретенский монастырь продолжает издавать серию церковных календарей. Это не просто календари, какими мы привыкли их видеть. Это книги.
Иконы Кремля
В почитаемый православными праздник, — Успение Богородицы — на Красной площади состоялась торжественная церемония открытия надвратной иконы Спаса Смоленского на Спасской башне.
Next Prev
На сколько вырос прожиточный минимум пенсионера в 2018 году
В разных регионах прожиточный минимум пенсионера разный. Сайт «Мои года» (moi-goda.ru) узнавал, в каких регионах прожиточный минимум самый маленький, а в каких – самый большой.
Состоялся очередной аукцион по размещению средств пенсионных накоплений на банковских депозитах
На Санкт-Петербургской Валютной Бирже прошел отбор заявок на размещение средств пенсионных накоплений на банковских депозитах.
ПФР принимает заявления от семей с низким доходом на получение ежемесячной выплаты из материнского капитала
Пенсионный фонд России принимает заявления от нуждающихся семей на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Выплата полагается только тем нуждающимся семьям, в которых второй ребенок ро...
С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличились на 3,7%
С 1 января 2018 года страховые пенсии (включая фиксированную выплату) неработающих пенсионеров увеличены на 3,7%, что выше показателя прогнозной инфляции за 2017 год. Размер фиксированной выплаты после индекс...
ПФР завершил пилотный проект по приему заявлений о смене страховщика
Пенсионный фонд России сообщает, что пилотный проект по приему электронных заявлений от удостоверяющих центров о переходе (досрочном переходе) из негосударственных пенсионных фондов в Пенсионный фонд России, ...
Пенсионная система: что ждет россиян в 2018 году
В пенсионной системе России в 2018 году произойдет ряд событий и изменений, которые коснутся всех участников системы обязательного пенсионного страхования: и нынешних, и будущих пенсионеров.
Материнский капитал: ежемесячная выплата семьям с низким доходом
Сразу после новогодних праздников Пенсионный фонд России начинает принимать заявления от нуждающихся семей на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Выплата полагается только тем нужд...
Состоялся очередной аукцион по размещению средств пенсионных накоплений на банковских депозитах
На Московской Бирже прошел отбор заявок на размещение средств пенсионных накоплений на банковских депозитах.
Пенсионный фонд расширяет электронные услуги
В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России запущен сервис подачи заявлений о прекращении/возобновлении выплаты пенсии и об отказе от получения/восстановлении выплаты пенсии.
С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличиваются на 3,7%
С 1 января 2018 года страховые пенсии (включая фиксированную выплату) неработающих пенсионеров будут увеличены на 3,7%, что выше показателя прогнозной инфляции за 2017 год. Размер фиксированной выплаты после ...
В ПФР прошел обучающий семинар по вопросам организации работы с открытыми данными
Пенсионный фонд России в рамках обучающего семинара поделился опытом размещения общедоступных сведений о деятельности государственных органов в сети «Интернет» в форме открытых данных.
Пенсионный фонд награжден за лучшую социальную рекламу
Пенсионный фонд России стал призером всероссийского конкурса государственной социальной рекламы «Импульс», организованного информагентством «Россия сегодня». Представленные на конкурс медиа-проекты Фонда были...
Нужно ли до нового года переводить свои пенсионные накопления? Ответ ПФР – нет!
В преддверии нового года Пенсионный фонд России фиксирует возросшую активность агентов негосударственных пенсионных фондов, которые, зачастую вводя граждан в заблуждение, стараются перевести в НПФ максимально...
Работникам Пенсионного фонда России вручены государственные и ведомственные награды
18 декабря в ходе расширенного заседания правления ПФР, которое было посвящено подведению итогов 2017 года и обсуждению главных направлений работы в 2018 году и в среднесрочной перспективе, состоялось торжест...
Пенсионный фонд России подводит предварительные итоги работы в 2017 году
Сегодня в Москве проходит расширенное заседание Правления Пенсионного фонда Российской Федерации. В нем принимают участие Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, Председатель Правления ПФР Антон ...
Тэги:
У нас есть похожие статьи и новости: