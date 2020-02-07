Никто не знает наперёд...

Наверное, все наши читатели из Иркутска знают Владимира Смирнова, «который изменил фамилию» на аббревиатуру СКИФ, чтобы его не путали с другими литературными Смирновыми. А вот тех, кто знаком с творчеством настоящего (то есть без псевдонима) поэта Владимира Смирнова, пожалуй, больше в Интернете...

А жаль, творчество тоже настоящее – стóящее, в основу которого, как легко заметить, положено не пафосное суесловие, не построение себе любимому «памятника нерукотворного», а искренний и добрый разговор от души и сердца с читателем как с другом, а точнее, с другом, которым, пусть и дистанционно, может стать и читатель, если таковой отыщется, чему мы надеемся поспособствовать данной публикацией.

О себе Владимир Владимирович Смирнов рассказал очень скупо: «родился в Иркутске в 1954 году, окончил ИГУ, женат, живу в Иркутске, пенсионер». На сайте поэзии – тоже лаконично: «учился, служил, летал и работал...»

Ну и ладно, ведь для понимания поэта важнее его стихи, чем биография.

***

Какое счастье

Какое счастье видеть краски

Цветов весенних на лугу,

Глаза цветные умной хаски

И в небе яркую дугу;

Как день скрывается в закате,

Как он уходит в бархат тьмы,

Как отливает персик златом

На фоне холода зимы;

Как в белом поле кружат вьюги,

Как птицы реют в облаках,

Болтать по скайпу в дни разлуки

И видеть грусть в твоих глазах;

Как от костра вокруг багряно,

Как начинается заря...

И очень жаль, что время рьяно

Страницы рвёт календаря...

Подумай

Поверь, подумай, не кляни,

Расставь акценты так, как надо;

На жизнь по-новому взгляни,

Взгляни на тех, кто ходит рядом.

Послушай голос, что внутри,

Не слушай гóлоса снаружи,

И никогда не говори,

Что ты себе совсем не нужен,

Что ты не нужен никому,

Что всех встречают по одёжке,

Что провожают по уму,

А счастье носят на ладошке.

Нет, милый друг, здесь всё не так.

Хотя и это правда тоже.

А без проблем живёт дурак

С улыбкой радости на роже.

Проблемы – это грустный гость.

Не становись рабом, мечтая.

Зачем в себе носить погост

И жить, тихонько умирая…

Взгляни на мир – он добр и мудр,

Мир бесконечен в тайне света;

Порой, блестит, как перламутр,

А то звучит, как оперетта.

Бывает грустным, но тогда

Слова любимых в телефоны

Несут витые провода

И письма носят почтальоны.

Мир – внешний образ наших дум.

Мы в мире все неповторимы.

Нам не идут дела на ум,

Когда надеждою томимы,

Когда захватит чехарда,

Когда ненужные заботы...

Но всё закончится тогда,

Когда себе ответишь… кто ты?

Как много тех

Как много тех, кому «за двадцать»;

Как мало тех, кому «за сто».

Чтоб долго жить, нельзя сдаваться

Всем неприятностям назло.

Нельзя терять, кто сердцу нужен;

Забыть того, кто много дал,

Кто был всегда с тобою дружен,

Кого когда-то целовал;

Кто был с тобой, моля разлуку,

Чтоб развела, как старый мост;

Кому доверил свить кольчугу,

Хоть та не «держит» даже гвоздь;

Кто был с тобой, хоть оба знали,

Что ваш союз – не вечный долг,

Где вы права не нарушали,

Не превращали слёзы в торг;

Где вы могли сказать глазами,

Что вслух сказать никак нельзя,

А к волосам прильнув губами,

Теряли рамки бытия…

Не уходи

Не уходи, оставь надежду,

Что всё не кончится сейчас,

Что не останусь где-то между

Дорог, миров, веков и фраз.

Я ни на что не претендую,

Раз предначертано судьбой.

Но даже заповедь седьмую

Мы не нарушили с тобой.

Мне очень жаль, но в этом мире

Мораль вне зоны бытия.

И как уйти «на все четыре»,

Как оторвать кусок себя?

Как тяжело сидеть на месте

И наблюдать, как наше всё,

Что создавали долго вместе,

Вдруг превращается в ничьё.

Какая грустная картина...

Как будто вечный «день сурка»...

И болью сдавлена грудина,

И душит шёлк воротника.

Жаль ничего не происходит

Длиннее дни – короче ночи.

Весна, как оголённый нерв,

Разлад в душе, обида точит,

Как может только книжный червь,

Но повстречаешь ты однажды

Того, кто снится по ночам,

Он будет верным и отважным

Под стать твоим большим мечтам.

Ну а пока не вешай носа

И обнимай свою кровать.

Приходит счастье в жизнь без спроса,

Но только к тем, кто может ждать...

Ни у сосен, ни у речки

Ни у сосен, ни у речки

Безмятежности не жди,

Если любишь жить на печке.

Дверь закрывши изнутри,

Из-под крыш не видишь неба,

Слёз своих – где нет зеркал,

Не познаешь ценность хлеба,

Если голода не знал.

Ты в своей судьбе подкидыш,

Раз не ценишь ни на грош,

Не узнаешь, не увидишь

И, наверно, не поймёшь,

Где зимуют в реках раки,

Кто приносит людям мёд,

Как красивы в поле маки,

А без выхода – где вход.

Время жизни скоротечно

Тело – маска для души,

Что даётся нам навечно –

То не купишь за гроши.

осень в сибири

Есть у осени причуды

В жёлтом видеть идеал

И деревья в лисьи шубы

Наряжать на карнавал,

Карнавал, который может

Закружить и разметать,

Тот, что делает дороже

Лета божью благодать.

Перекрасит быстро осень

Сад заброшенных надежд

И рассветов в небе проседь,

Выйдя с краской на манеж.

Всё укроет чистой медью

До последнего листа.

Понимаю всё, но медлю

Облепиху снять с куста,

Пусть порадует немного,

Хоть до первых холодов,

Всё же с ней не так убога

Серость наших городов

На одной шестой планеты,

Там, где Север за окном,

Где дыханием согреты,

А не солнечным теплом…

Дождь со снегом

Дождь со снегом вперемешку.

Невесёлая пора.

Дворник полную тележку

Листьев катит со двора.

Рыжий пёс, жилец без крыши,

Тихо воет от тоски,

Может, кто-нибудь услышит

И поступит по-людски,

Может, кто-нибудь пригреет,

И узнает взявший в дом,

Как оно любить умеет –

Горе рыжее с хвостом.

Пригорюнились берёзы,

Встали птицы на крыло,

Листья падают, как слёзы,

Пьяным дворникам назло.

Осень – это плед и книга,

Мокрый город в полутьме.

Осень – это не интрига,

А прелюдия к зиме…

Не хочу никуда торопиться

Не хочу никуда торопиться,

Всё успел и совсем не корю

Этот путь, на котором зарница

Незаметно сменила зарю,

На котором разбросаны камни

В неуютном, суровом краю.

Ведь на этом пути я, как странник,

Что искал вечно долю свою

И нашёл, и судьбе благодарен,

Что костёр мой в пургу не погас,

И за то, что живу не в угаре,

Снимков профиля нет и анфас…

Ведь в стране нашей – лагерной пыли –

Новостроек в сибирской тайге,

Всё могло быть… и многие были...

В вечность канули в пепельной мгле...

Сколько сгинуло в разных конфликтах,

В чёрных точках на карте земли,

И закон наш безумен в вердиктах,

Оттого мы в душе журавли…

Что летят далеко от обиды,

От ненастной погоды времён

И дарованной участи свиты

Под полотнами чьих-то знамён…

Я не встану под эти знамёна

И не брошу свой путь до конца,

До косы, с остротою до звона,

Что вскрывает для Бога сердца…

Никто не знает

Никто не знает наперёд,

Где будет мёд, где будет лёд.

Никто не знает, как и где,

В большом достатке иль нужде,

Как долго будем мы в пути.

Никто не знает, что внутри,

Никто не знает, что потом,

Когда придёт с «беззубым ртом».

Никто не знает, почему

Так плохо в мире одному,

И почему весна милей,

Как трудно жить среди нолей,

Но есть любовь и доброта,

И всё же общая верста,

Луна и солнце, ночь и день,

Талант от бога, жизнь и лень,

И если ты не будешь ныть,

То может быть, то может быть

Убережёшь себя от бед

И доживёшь до сотни лет…

Внутри себя

Внутри себя года имеем

Совсем не те, что в паспортах,

И если выглядим взрослее,

То в привлекательных чертах:

В седых висках – остатки стужи,

В прищуре глаз – огонь костров,

И всё, что есть сейчас снаружи, –

Печать оставленных следов,

Дорог, исхоженных годами,

От небумажных дел и слов,

Где мы играли временами

То в добрых зайцев, то в волков…

И не всегда бывали рады

И временам, и месту в них,

Где были встречи и утраты,

И кутерьма неразберих.

И счастье в жизни было тоже,

И ощущенье чистоты...

Прекрасней жить, когда моложе,

Зато сейчас – без суеты…

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