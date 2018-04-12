Навсегда удивлена.

Галина Гавриловна родилась в 1939 г. в Уссурийске, с начала войны на десять лет её семья осела в Качуге, потом – Иркутск, учёба в училище культуры и на филологическом факультете ИГУ, где она начала писать стихи. Одно из творческих достижений – первое место в литературной акции «Моя малая Родина», которую проводило Законодательное собрание Иркутской области совместно с областным советом женщин, за поэму «Моему посёлку Качуг».

ПТИЦЫ­-ЛЕТУНЬИ

Быть может, крылья тебя поднимут...

М. Горький

***

Ах вы, птицы-летуньи, –

Крики, хлопанье крыл!

Фантазёры и лгуньи,

Проба песенных сил.

И предчувствие дара,

И свершений мираж,

И на птичьем базаре

Первый ловкий вираж.

И мечтаний армады

В долгожданной тиши,

И орлиные взгляды

Воробьиной души.

Эти сферы без меры –

От светила до бездн!

Этих бредней химеры

И по нотам, и без...

Эта странная стая –

Соловьи... вороньё...

Эта вера святая

В назначенье своё!

***

Эту шумную стаю

Осуждать не спеши.

Где она обитает –

Там простор для души.

Оказаться без стаи –

Непоющими стать.

В эту стаю врастая,

Свой замес не утрать.

Чтоб по-своему крякать,

По-иному – квохтать...

Всем – летать! И, однако,

Непохоже летать.

***

Каждый собственной тропкой,

Услыхав на заре

Пенье их, шагом робким

Мы идём к той горе.

Может, промыслом божьим

С юных лет и до сих

Нам дано: у подножья

Слушать пенье других?

От обыденной прозы

Их полётом спасён...

Но... ревнивой занозой

Ты уже уязвлён –

Ощутить себя птицей

Этим дерзким под стать...

Вот бы к стае прибиться,

С ними петь и летать!

Зреет вымысел славный

И теснятся слова,

От сияющих планов

Не взлетаешь едва.

Не теряешь надежды

На турнирах певцов,

Но опущены вежды

Строгих судей-орлов.

Кто из них, корифеев,

Снидет к слётку тому

И без позы сумеет

Объяснить, что к чему.

Боевой эскадрилье

Потесниться б слегка

И под слабые крылья

Поддержать новичка.

***

Пусть он низко летает

И парит тяжело.

Если даже хромает

Всё на то же крыло,

Для него – это счастье

Подлететь хоть на метр!

Не судите с пристрастьем,

Если вы уже мэтр.

Вашим мненьем всесильным

Сбитый, он в толчее

Будто крест, эти крылья

Волочит по земле...

На житейских ухабах

Путь его не торён;

Пусть не в ваших масштабах,

Всё равно – окрылён.

Не для славы и хлеба,

А для высших утех! –

Чтоб забывшие небо

Посмотрели наверх...

***

Неужель это с нами?

Расступается синь...

Облака под крылами –

Ну, судьба, выноси!

Лишь бы вера святая

В назначенье своё,

Лишь бы звонкая стая,

Как прожить без неё!

* * *

Лена ты моя льдистая,

Вёдра вы мои стылые,

Ноги вы мои быстрые,

Валенки мои старые.

Тёплые мои проталины,

Вы от ног босых протаяли!

Ягода моя пёстрая,

Песня ты моя поздняя.

Пахота моя мягкая,

Да картошка в ней мёрзлая;

Догоняли нас, маленьких,

На конях верхом взрослые.

Вся трава вокруг собрана,

Всё уже на вкус перепробовано!..

Выручка – крапива жгучая,

Отруби мои колючие.

Люди вы мои милые,

Всё перемогли, вынесли,

Лишь бы мы, такие хилые,

Выжили и выросли!

Стрежень иль доска причальная –

Избы вы мои низкие?

Детство ты моё дальнее –

Слёзы вы мои близкие.

* * *

За учительницей следом

Мы, весенним зябким днём,

В несусветное одеты,

Ёжась, по лесу бредём.

Оторвавшись от нужды,

От войны, от мам усталых,

Поглядеть, как влагой талой

Наполняются следы.

Возле снега – посмотри! –

В обесцвеченной осоке

Уж подснежник синим оком

Влажно светит изнутри...

Скрипы, хлюпы, спин мельканье

И, как омут – тишина.

Но пробился звук хрустальный –

Кто-то пел... А вдруг – весна?..

И шумел за километры

Льды ломающий поток,

И сверчком звенел под ветром

На берёзе завиток...

Я стояла под ветлою

Тихой радости полна,

Удивительной Землёю

Навсегда удивлена.

* * *

За луга, за леса, за жнивьё

От родной теплоты избяной

Согревавшие детство моё

Все ушли, не согретые мной.

Всё потерянней кружит средь них

То ли память, то ль совесть моя...

Невозвратно поблек и утих

Шумный праздник того бытия.

Лишь напомнит шершавый заплот

Да в бумажных цветах образа

Чьих-то рук доброту и тепло,

Чьи-то с тихой печалью глаза.

Мне бы с тракта свернуть... Но увы!

По заулку дойти до реки,

Мне застать бы хоть корни травы,

Той, с которой шептались чирки.

И с надеждой прийти на погост,

И с досадой бродить средь могил,

Что вот дождик – единственный гость! –

Карандашные записи смыл.

Мне предвидеть бы цену утрат!

Даже детства святые года

Этот давний мой крест тяжелят –

Прозревать, опоздав навсегда.

По снегам, по грязи, по пыли

От родной теплоты избяной

Согревавшие детство – ушли.

Все ушли, не согретые мной.

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