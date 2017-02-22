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Мой старый двор
Михаил НИКОЛАЕВ   
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Мой старый двор... Закрытые глаза
Лелеют память... И подобно вору,
Я загребаю жадно, без разбора,
Минувших дней живые образа.

Мне не хватает этого двора,
Где за сараем – бурый снег не тает,
Скрипящим вихрем в небеса взлетает
На разбитных качелях детвора.

Двора, где бесконечный майский день
Вдруг плещет в души розовым закатом,
И гладит сердце нежным ароматом,
Как выпускница, белая сирень.

Где, спрятавшись в смолистую листву,
Вдруг хлопает окрашенная рама –
Там моет окна молодая мама,
И утро бликом падает в траву!..

Мой старый двор, давай же помолчим...
Ты канул в век, осеннею порою,
Как улетают с жухлою листвою,
Промозглым утром чёрные грачи...

Былое души лечит через сны.
Пусть жизнь меняют зеркала кривые,
Но в этих снах – счастливые, живые,
Мы снова ждём рождения Весны!..

Проходит всё... И в веренице дней,
Захлопнув двери и задёрнув шторы,
Слагает память пыльные узоры,
Собрав осколки юности моей...

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