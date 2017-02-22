Мой старый двор... Закрытые глаза

Лелеют память... И подобно вору,

Я загребаю жадно, без разбора,

Минувших дней живые образа.

Мне не хватает этого двора,

Где за сараем – бурый снег не тает,

Скрипящим вихрем в небеса взлетает

На разбитных качелях детвора.

Двора, где бесконечный майский день

Вдруг плещет в души розовым закатом,

И гладит сердце нежным ароматом,

Как выпускница, белая сирень.

Где, спрятавшись в смолистую листву,

Вдруг хлопает окрашенная рама –

Там моет окна молодая мама,

И утро бликом падает в траву!..

Мой старый двор, давай же помолчим...

Ты канул в век, осеннею порою,

Как улетают с жухлою листвою,

Промозглым утром чёрные грачи...

Былое души лечит через сны.

Пусть жизнь меняют зеркала кривые,

Но в этих снах – счастливые, живые,

Мы снова ждём рождения Весны!..

Проходит всё... И в веренице дней,

Захлопнув двери и задёрнув шторы,

Слагает память пыльные узоры,

Собрав осколки юности моей...