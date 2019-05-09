Творчество наших читателей
Память
Случайно в старых документах
Я вырезку газетную нашла.
На обороте мама написала,
Что это фотография отца.
Три ордена на блеклой гимнастёрке,
Усталые отцовские глаза...
Листок надорванный, потёртый
Годами мама берегла.
И вот они – воспоминанья
Те, что оставила война,
Совсем не легче от сознанья,
Что ты такая не одна.
Пришла беда, мы понимали –
Последний ужин при свечах,
А утром папу провожали,
Сын – рядом, дочка – на плечах.
И хоть была совсем малышка,
Осталась в памяти «гроза»,
И знаю я не понаслышке –
У папы серые глаза.
Напрасно писем с фронта ждали,
Отец погиб ещё вначале...
Хоть похоронка не дошла,
Мать много лет ещё ждала...
Я «папа» так и не сказала,
И всем понятно и без слов –
Ребята, воевать не надо:
Так плохо детям без отцов!
Ветеранам
Для всех ветеранов сегодня слова:
«Ничто не забыто...» и память жива.
Их мало осталось больных и седых,
Мы помним погибших и славим живых.
Они воевали и были в строю
Собой заслонили отчизну свою
И город, и дом, и большую семью,
И жизнь защитили – твою и мою!
А в мирное время им внуков растить
Но прошлое память мешает забыть.
Их надо вниманием так окружить,
Чтоб старость забыли, хотели бы жить!
Помнят и знают бойцы-ветераны –
Не заживают душевные раны...
Так мало осталось... больных и седых
Мы помним погибших и славим живых!
Нинель Кирилловна Рябцева, 80-ти лет
***
День Победы
Скоро праздник – День Победы!
Его значенья велики.
Награды вновь наденут деды –
Былой войны фронтовики.
Не слышан грохот канонады,
Нет крови, яростных атак,
Но снятся им порой солдаты,
Что шли когда-то на Рейхстаг.
И сколько помнит Русь седая
На поле брани с древних дней,
Свои границы защищая,
Теряла лучших сыновей.
Май месяц примет эстафету,
И понесёт её, как встарь,
И нашу славную Победу
Занёс навечно в календарь.
Ветеранам
Смотрю на постаревших ветеранов,
Как тают с каждым днём их славные ряды...
Геройством и солдат, и генералов
Их сыновья и внуки-правнуки горды.
Заслышав марш «Прощание славянки»,
Вас память возвращает в боевые дни:
Кровь, смерть, привалы и стоянки.
И над Москвой победные огни.
Вы пережили тяготы и муки,
В сраженьях закалили дух свой, оптимизм.
И как ещё нужны нам ваши руки,
То мужество, та стойкость, героизм.
Николай Протасов, пенсионер
***
Путь к победе
Песня. Слова и музыка иркутянина Станислава Силаева
За правду, Отчизну и веру
Сражались вы ночью и днём
Вы верили свято в победу
Под вражеским шквальным огнём.
Грустили вы часто о доме,
О близких и самых родных
Сквозь ливни и бури ходили по пули
И кровь проливали за них.
Припев: Вы шли к победе день за днём,
Вы все пропитаны огнём
Сквозь дым и беды
Вы шли к победе.
Вы не жалели жизнь свою,
Вы всё оставили в бою.
Сквозь дым и беды
Вы шли к победе.
Мы знаем, всё вы испытали:
И голод, и раны и боль.
Но знали, что всё же настанет
Тот самый решительный бой.
И не было, нет, и не будет
Сильнее, чем русский солдат,
«Мы вас никогда не забудем!», –
Звучит колокольный набат...
Припев.
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