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Мы помним погибших и славим живых
Творчество наших читателей   
09 Мая 2019 г.
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Творчество наших читателей

 

 

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Память

Случайно в старых документах

Я вырезку газетную нашла.

На обороте мама написала,

Что это фотография отца.

Три ордена на блеклой гимнастёрке,

Усталые отцовские глаза...

Листок надорванный, потёртый

Годами мама берегла.

И вот они – воспоминанья

Те, что оставила война,

Совсем не легче от сознанья,

Что ты такая не одна.

Пришла беда, мы понимали –

Последний ужин при свечах,

А утром папу провожали,

Сын – рядом, дочка – на плечах.

И хоть была совсем малышка,

Осталась в памяти «гроза»,

И знаю я не понаслышке –

У папы серые глаза.

Напрасно писем с фронта ждали,

Отец погиб ещё вначале...

Хоть похоронка не дошла,

Мать много лет ещё ждала...

Я «папа» так и не сказала,

И всем понятно и без слов –

Ребята, воевать не надо:

Так плохо детям без отцов!

Ветеранам

Для всех ветеранов сегодня слова:

«Ничто не забыто...» и память жива.

Их мало осталось больных и седых,

Мы помним погибших и славим живых.

Они воевали и были в строю

Собой заслонили отчизну свою

И город, и дом, и большую семью,

И жизнь защитили – твою и мою!

А в мирное время им внуков растить

Но прошлое память мешает забыть.

Их надо вниманием так окружить,

Чтоб старость забыли, хотели бы жить!

Помнят и знают бойцы-ветераны –

Не заживают душевные раны...

Так мало осталось... больных и седых

Мы помним погибших и славим живых!

Нинель Кирилловна Рябцева, 80-ти лет

***

День Победы

Скоро праздник – День Победы!

Его значенья велики.

Награды вновь наденут деды –

Былой войны фронтовики.

Не слышан грохот канонады,

Нет крови, яростных атак,

Но снятся им порой солдаты,

Что шли когда-то на Рейхстаг.

И сколько помнит Русь седая

На поле брани с древних дней,

Свои границы защищая,

Теряла лучших сыновей.

Май месяц примет эстафету,

И понесёт её, как встарь,

И нашу славную Победу

Занёс навечно в календарь.

Ветеранам

Смотрю на постаревших ветеранов,

Как тают с каждым днём их славные ряды...

Геройством и солдат, и генералов

Их сыновья и внуки-правнуки горды.

Заслышав марш «Прощание славянки»,

Вас память возвращает в боевые дни:

Кровь, смерть, привалы и стоянки.

И над Москвой победные огни.

Вы пережили тяготы и муки,

В сраженьях закалили дух свой, оптимизм.

И как ещё нужны нам ваши руки,

То мужество, та стойкость, героизм.

Николай Протасов, пенсионер

***

Путь к победе

Песня. Слова и музыка иркутянина Станислава Силаева

За правду, Отчизну и веру

Сражались вы ночью и днём

Вы верили свято в победу

Под вражеским шквальным огнём.

Грустили вы часто о доме,

О близких и самых родных

Сквозь ливни и бури ходили по пули

И кровь проливали за них.

Припев: Вы шли к победе день за днём,

Вы все пропитаны огнём

Сквозь дым и беды

Вы шли к победе.

Вы не жалели жизнь свою,

Вы всё оставили в бою.

Сквозь дым и беды

Вы шли к победе.

Мы знаем, всё вы испытали:

И голод, и раны и боль.

Но знали, что всё же настанет

Тот самый решительный бой.

И не было, нет, и не будет

Сильнее, чем русский солдат,

«Мы вас никогда не забудем!», –

Звучит колокольный набат...

Припев.

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