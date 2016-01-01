Июльский «Переплёт»

Владимир Олегович Горчаков родился 29 июля 1947 года в городе Усолье­Сибирское, с которым всю жизнь связана его судьба. Человек рабочей профессии и автор трёх поэтических книг, даже став членом Союза писателей России в 2003 году, скромно остался в провинциальной тени, его имя не на слуху, публикации редки, литературные награды отсутствуют. Однако скромность в сочетании с поэтическим даром намного больше говорит о культуре автора, чем чья-то болезненная страсть быть на виду, копя премии и доказательства сомнительного первенства. Мы, во всяком случае, об усольском поэте не забыли.

Стихи Владимира Горчакова лишены высокопарного многословия, точны по мысли, откровенны и честны.

* * *

Салют. Гулянье. День Победы.

Орденоносный старичок,

Заметив, как мы оба седы,

Сказал: «Держись, фронтовичок».

Он был подслеповат, конечно,

К тому ж его в обман ввела

Моя внушительная внешность,

Но сколько подарил тепла

Исполненной приязни фразе,

И рубануть бы напрямик,

Мол, нет, не я – ни в коем разе,

Отец покойный – фронтовик.

Отныне сердцу отзываться

Всю мне отпущенную жизнь

На тот пароль святого братства:

«Держись, фронтовичок!

Держись!»

* * *

Не скажу, что стихи сочиняю –

Я их трудно и честно пишу.

Карандаш не спеша очиняю,

Чтоб работалось карандашу.

И порой, над строкой желторотой

Маюсь ночи и дни напролёт.

Я хочу по-мужски заработать

Своё право попасть в переплёт.

Кроме В. Горчакова, в июльский юбилейный «переплёт» попали члены Союза писателей России Валерий Нефедьев (75 лет), Василий Козлов (70 лет) и Светлана Шегебаева (50 лет).

Василий Васильевич, правда, тоже не балует своих почитателей частыми публикациями, да и не до того было – больше четверти века он с полной отдачей сил трудился на посту главного редактора журнала «Сибирь», причём в самые трудные перестроечные и развальные годы «капиталистических» перемен, когда патриотизм шельмовали все, кому не лень.

«Помоги нам, Пречистая мать,

Устоять между тьмою и светом.

Враг убьёт, но не сможет предать.

Брат предаст. Но довольно об этом.»

Уже пять лет он отлучён от руководства журналом, но зато мы дождались, наконец-то, выхода его книги стихов, о которой написал братский поэт и критик М.Т. Орлов. Сами стихи – в «Избе-читальне» данного номера газеты.