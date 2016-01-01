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«И снова я – в бою...»
Лидия ЮРЬЕВА   
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В Усолье­Сибирском есть свои замечательные поэты, в том числе члены Союза писателей России. Лидия Владимировна Юрьева в сентябре отметила 75­летний юбилей. Лидия Владимировна окончила историко­литературный факультет педагогического института, работала в редакциях газет. Пишет стихи, рисует маслом и акварелью. Автор поэтических сборников «Осенняя песня», «Кипрей», «Прозрение», «И снова я – в бою», много печаталась в коллективных изданиях.

* * *

А стихи без названий –

Хорошо или нет?

Как любовь без признаний,

Где не важен ответ.

Самый первый и дальний,

Где ты бродишь, ау!

Стих мой верный, опальный,

Как тебя позову?

Как солдат неизвестный –

Мой последний привет,

Всё в нём будет, как песня,

Только имени нет.

Три звезды в изголовье

Я поставлю над ним...

Жизнь – моё предисловье,

Имя строчкам моим.

ПРАВНУКАМ ПОБЕДЫ

Беспечно несмышлёное дитя...

Что знают наши дети о Победе?

Как старики военного литья

Сумеют правнукам своим

о том поведать?

И сможет ли сегодняшнее племя

Душой понять ту, давнюю войну,

То прошлое, безжалостное время,

Чтоб дрогнуло сердечко за страну?

Чтоб гордостью наполнилась душа

За наших предков, грешных и святых,

Которые всё старое круша,

Умели строить новое. А ты?

Как научить тебя любить семью

И Родину, как мать, неотделимо?

Прекрасную, несчастную свою.

...Она ещё пока непобедима!

* * *

Мне неуверенность знакома

Гораздо чаще чувств иных:

Борьба за слог, борьба за слово,

И как итог – борьба за стих.

Успех лукавый и поспешный

Заставит в душу заглянуть –

И счастье строчки неизбежной

Вдруг убегает, словно ртуть.

Но без него я потеряю

Себя. И снова я – в бою.

И каждый стих я проверяю...

На неуверенность свою.

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